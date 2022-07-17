Пчёлы-парфюмеры: Не делают мёд, зато создают духи!

Пчёлы бывают разные: синие, жёлтые, красные. И это не для красного словца сказано — насекомые в такой цветовой палитре действительно существуют! Пчёлы-парфюмеры — настоящие стиляги от мира медоносных тружениц. Правда, мёд они не делают. Зато делают духи!

Собрание модников этого района объявляю открытым!

Сам внешний вид кричит о том, что они не такие как все. Их панцирь ослепительно блестит и переливается на солнце всеми оттенками радуги от красного до синего. Да и размер не подкачал — длина тела некоторых видов может достигать 2 см. И таких красавчиков по всей Южной Америке обитает более 200 видов!

Говорят, неон сейчас в моде.

Парфюмеры одни из немногих насекомых, которые способны питаться соком орхидей. Дело в том, что цветы этих растений очень глубокие. Для того, чтобы добраться до нектара, бронзовым атлантам пришлось отрастить хоботок, который в два раза превышает длину их тела! Похвастаться такими же длинными «языками» могут лишь некоторые бабочки и двукрылые. И никто из пчёл.

Как некрасиво показывать язык незнакомым людям!

Насекомые образуют группы, сооружая общий гнездовой комплекс. Но, в отличие от медоносных империалистов, пчёлы-парфюмеры исповедуют более свободный общественный строй: королев у них нет, и все самки в их общинах имеют более-менее равные права. А некоторые виды и вовсе отказались от компании себе подобных и скитаются в одиночку. А некоторые виды и вовсе отказались от компании себе подобных и скитаются в одиночку.

Зачем мне кто-то, когда я и сама по себе идеальна?

А вот у пчёл-самцов на уме только одно — милые дамы. Женское сердечко они завоёвывают весьма необычным и изящным способом: дарят духи собственноручного изготовления. Сбор компонентов для духов производится методом анфлеража. Для этого самец садится на самую пахучую часть орхидеи, выпускает на её поверхность капельку слюны, растирает её и потом, когда в неё впитаются пахучие вещества, тщательно собирает и прячет в особых кармашках на задних ногах.

Этот парень явно не пропускал день ног.

К качеству духов их женщины крайне требовательны, поэтому крылатым парфюмерам, чтобы составить хорошую композицию, приходится совершать путешествия на расстояния более 50 км! А иногда они включают в свои духи очень странные вещи, например — грибы, выделения из гнилой древесины и даже инсектициды!

Молодой человек, у вас крайне специфичный аромат. Вы не будете против, если я его у вас позаимствую?

Можно было бы сказать, что их вкусы весьма специфичны, но штука в том, что учёные до сих пор до конца не понимают, зачем самцы составляют сложные ароматы. Есть три основных гипотезы. Первая — мадамы оценивают не запах а то, сколько ароматов смог собрать их ухажёр. Чем больше запахов самец набрал в свою коллекцию, тем он сильнее. А значит, и здоровее. Вторая — самцы, создавая свои духи, подмешивают в них феромоны. И в отличие от человеческого парфюма с феромонами, такие ароматы на самок действительно работают. Третья — дамы балдеют от конкретных композиций, которую собрал тот или иной самец.

Типичное свидание с тиндера.

Старания самцов идут всей южноамериканской экосистеме на пользу. Ведь благодаря тому, что парни охотятся не только за нектаром, но и за яркими и экзотическими ароматами, они опыляют те виды орхидей, которые не опыляют другие насекомые.

Когда пытаешься посчитать, сколько парфюмерных бутиков обошёл в поисках нужного аромата.

Но на этом старания трутней заканчиваются. Получив желаемое, они улетают пудрить мозги другой самке. А вот для будущей мамочки наступает пора готовиться к появлению малышей. Самка начинает строительные работы — создаёт гнездо из нескольких ячеек, откладывает в них яйца и наполняет их пыльцой. Закончив с жилищным вопросом, будущая мамочка больше не отходит от гнезда. Она будет охранять его от хищников и... других пчёл-парфюмеров!

Чаще всего полноценных ульев пчёлы не образуют. Все насекомые ютятся в дуплах.

Дело в том, что потомство молодых самок очень часто съедают прожженные жизнью мадамы. Нередко эти мадамы — матери неудавшихся рожениц. Вместо яиц своих дочерей старые самки подкладывают свои же яйца. Таким образом, старшие сёстры растят младших, а более старшая самка почти не тратит ресурсы на содержание своего потомства. Эта санта барбара разворачивается лишь у тех видов, что живут в колониях. Но учёные предполагают, что такая хитровыдуманная стратегия — первые шажки к диктатуре матриархата, которая сформировалась у привычных нам пчёл.