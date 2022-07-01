36 вопросов мужчине, чтобы понять его и влюбиться

Хотите лучше узнать мужчину всего за один вечер? Сыграйте с ним в игру, которая не только поможет вам разобраться в его мироощущении, но и лучше понять себя.

Любовь предполагает высокую степень близости. Когда вы всецело доверяете другому человеку, знаете его уязвимые места и болевые точки, сокровенные мечты и тайные пристрастия, между вами выстраивается особая связь. Казалось бы, на ее формирование должны уйти годы. Однако американские психологи придумали более легкий путь. Они составили особый опросник из 36 вопросов, которые могут помочь перевести отношения на новый уровень всего за один вечер. Даже абсолютные незнакомцы, которые отвечали на них, чувствовали особый уровень доверия и симпатии друг к другу к концу эксперимента.

Хотите повторить этот эксперимент и проверить его эффективность? Тогда следуйте нескольким несложным правилам. Встретьтесь на нейтральной территории и отложите все гаджеты (ничто не должно вас отвлекать). Отвечайте на вопросы по очереди, соблюдая их порядок. Не перебивайте своего собеседника, позвольте ему закончить свою мысль до конца, только после этого берите слово. Будьте открыты душой, не пытайтесь казаться лучше или строить сложные красивые фразы. Максимальная искренность — вот девиз вашей встречи.

От первой к третьей части опросника степень интимности возрастает; можно делать паузы между частями. Как только каждый из вас ответит на последний вопрос, ничего не обсуждайте. Просто 4 минуты смотрите друг другу в глаза.

Часть № 1

1. Если бы вы могли пригласить кого-нибудь на ужин (близкого человека, умершего родственника, знаменитость), кого бы вы выбрали?

2. Хотели бы вы быть знаменитым? В чем?

3. Прежде чем сделать звонок, вам случается репетировать свою реплику? Почему?

4. Каким был бы для вас «идеальный день»?

5. Когда вы в последний раз пели в одиночестве? А для кого-нибудь другого?

6. Если бы вы могли прожить до 90 лет и в последние 60 лет сохранить либо разум, либо тело 30-летнего, что бы вы выбрали?

7. У вас есть тайное предчувствие того, как вы умрете?

8. Назовите три черты, которые, по-вашему, есть и у вас, и у вашего партнера.

9. За что вы испытываете наибольшую благодарность?

10. Если бы вы могли, что бы вы изменили в том, как вас воспитывали?

11. За 4 минуты расскажите партнеру историю вашей жизни настолько подробно, насколько это возможно.

12. Если бы вы могли проснуться завтра, обладая каким-то умением или способностью, что бы это было?

Часть № 2

13. Если бы магический кристалл мог открыть вам правду, о чем бы вы хотели узнать?

14. Есть ли что-то, что вы уже давно мечтаете сделать? Почему вы

еще не сделали этого?

15. Каково наибольшее достижение вашей жизни?

16. Что в дружбе для вас наиболее ценно?

17. Каково ваше самое дорогое воспоминание?

18. Каково ваше самое ужасное воспоминание?

19. Если бы вы знали, что умрете через год, что бы вы изменили в том, как вы живете? Почему?

20. Что для вас значит дружба?

21. Какую роль любовь и нежность играют в вашей жизни?

22. По очереди называйте партнеру его положительные черты (обменяйтесь пятью характеристиками).

23. В вашей семье отношения теплые и близкие?

24. Какие чувства у вас вызывает ваше взаимодействие с матерью?

Часть № 3

25. Составьте каждый по три утверждения, верных для вас обоих. Например, «Мы оба сейчас чувствуем…»

26. Продолжите фразу: «Я бы хотел, чтобы был кто-то, с кем можно разделить…»

27. Если бы вы собирались стать близким другом для вашего партнера, что бы вы ему рассказали: что он, по вашему мнению, должен о вас знать?

28. Расскажите партнеру, что вам нравится в нем; говорите прямо, произносите вещи, которые вы не могли бы сказать случайному знакомому.

29. Поделитесь с вашим партнером неприятной ситуацией или смущающим моментом из вашей жизни.

30. Когда вы в последний раз плакали при ком-нибудь? А в одиночестве?

31. Расскажите своему партнеру, что вы уже сейчас цените в нем (в ней).

32. По-вашему, какая тема слишком серьезна, чтобы шутить об этом?

33. Если бы вы должны были умереть сегодня до конца дня, ни с кем не поговорив, о чем несказанном вы бы больше всего жалели? Почему вы еще не сказали этого?

34. Ваш дом со всем имуществом загорелся. После спасения ваших близких, а также домашних животных у вас есть время, чтобы забежать в дом и спасти еще что-то от пламени. Что бы вы взяли? Почему?

35. Смерть кого из членов вашей семьи расстроила бы вас больше всего? Почему?

36. Поделитесь личной проблемой и спросите партнера, как он бы справился с ней. Затем спросите, что он думает о ваших чувствах по поводу этой проблемы.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2506647400188742320/

А вы знали об этом?

Слепни являются одним из самых крупных кровососущих насекомых, относящихся к отряду двукрылых, распространены практически повсеместно. Известно, что за один раз слепень может выпить до 200 мг крови. Многие из них наносят большой урон домашнему скоту, так как пьют кровь животных. От этого коровы, овцы и козы теряют в весе, снижаются удои молока. Впрочем, слепни нападают и на человека, а укусы слепней весьма болезненны.Кровь сосут только самки , которым нужна кровь , как и в случае с комарами, длянеобходим для созревания яиц. Примечательно, что личинки слепней ведут хищный образ жизни. В неволе личинки слепней, будучи посажены вместе, даже уничтожают друг друга. Более того, слюна личинок слепней токсична и способна парализовать мелких животных, которыми они питаются.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Самый толстый человек 19 века. Как он разбогател на своём ожирении? https://otari.mirtesen.ru/blog/43180060509/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!