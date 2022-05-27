Как в СССР создали остров людоедов

Спецпоселенцы на заготовке дров

В 1932 году в СССР начали внедрять паспортную систему. На первый взгляд - благое начинание, обернулось для всех неугодных, и, случайно попавших под маховик репрессий людей - сущим кошмаром. Дело в том, что из крупных городов стали выселять всех, кто был новой власти не по нраву. Такие люди не могли получить советский паспорт. Их направляли в спецпоселения для "раскулаченных".

Только вот "отлов" беспаспортных граждан на улицах осуществляли органы ОГПУ, а не милиция. Как позже покажет партийное расследование - хватали просто всех подряд. Среди задержанных были рабочие, что возвращались со смены. Обыватели, что вышли из дома в магазин за продуктами. Студенты, что неудачно вышли прогуляться без документов (и даже с документами).

Я бы мог привести массу примеров неоправданной депортации людей. Беда ещё в том, что среди прибывших на трудовое поселение есть случайные, наши элементы — рабочие, партийцы [имеются в виду сугубо сексоты]. (Из письма инструктора Нарымского окружного комитета партии В. А. Величко)

Среди самых курьезных случаев задержание начальника одного из отделений московской милиции и двух сыновей прокурора города Томска. Никакой оперативной работы или работы по выяснению личности с задержанными не велось. Даже не составлялись протоколы о задержании. Задержанных сразу везли в грузовиках к эшелонам и отправляли в Сибирь.

На железнодорожной станции

В конце апреля 1933 года из Москвы и Ленинграда в Западную Сибирь была отправлена большая группа такого "вредного социального элемента". Уже через три недели часть этого контингента погрузили на баржи и высадили на речной необитаемый остров на Оби у устья речки Назинской напротив деревни Назино.

Первая партия состояла из 5917 человек. Поселенцы в течение нескольких дней разбили три палатки и разместили там самых ослабленных товарищей. Была даже организована выдача пайка. Каждому полагалось по 500 г хлеба, 32 г крупы, 13 г сахара, соли. Этого явно не хватало, так как через три дня поселение не досчиталось уже 70 человек. Из них пятерых кто-то явно пытался употребить в пищу.

За несколько дней происходящее стало казаться не реальностью, а каким-то страшным сном:

Если людоедство явилось наиболее острым показателем этого распада, то массовые его формы выразились в другом: образовались мародёрские банды и шайки, по существу царившие на острове. Даже врачи боялись выходить из своих палаток. Банды терроризировали людей ещё в баржах, отбирая у трудпоселенцев хлеб, одежду... Здесь же на острове открылась настоящая охота и в первую очередь за людьми, у которых были деньги и золотые зубы и коронки. Владелец их исчезал очень быстро...(Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., РОССПЭН, 2012. С. 172—174)

За короткое лето 1933 года из присланных шести тысяч поселенцев на острове в живых осталось около 4 тысяч. Жители соседней деревни рассказывали, что на острове происходило то, что даже трудно себе представить. Местные окрестили это место "смерть-остров". Руководство района, естественно, не собиралось "выносить сор из избы". Но "строители коммунизма" любили хвастаться своими успехами.

Поселенцы на заготовке дров

В июле 1933 года на место прибыл инструктор Нарымского окружного комитета партии Василия Величко. В его задачу входило создать репортаж о том, как успешно перевоспитывают "вредные социальные элементы". Только вот то, что он увидел никак не соответствовало красивой советской пропаганде.

Величко написал письмо в Политбюро на имя Сталина. Письмо отпечатали в трех экземплярах и, кроме Москвы, направили в кроме Москвы краевому и окружному партийному руководству, в Новосибирск — Роберту Эйхе и в Нарым — секретарю окружкома. Срочно, в Назино была направлена специальная комиссия, которая провела расследования. Все факты изложенные в письме подтвердились.

Десятки поселенцев и охранников были привлечены к суду. Многие из них получили высшую меру. После окончания расследования дело было засекречено, как и само письмо Величко. Кроме того Величко сняли с должности инструктора. Сам он впоследствии станет военным корреспондентом в годы Великой Отечественной.

Тем не менее, можно сказать, что своим письмом Величко сделал многое. В Кремле решили приостановить реализацию планов по масштабной депортации "ненадежных элементов", а значит сотни тысяч невиновных людей остались живы. К сожалению в 1937 году маховик репрессий вновь закрутился унося жизни невиновных. Позже о Назинской трагедии могли и не вспомнить.

Узнать правду об этом острове общественность смогла лишь перед распадом Советского Союза, когда все документы об острове были рассекречены.

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А вы знали об этом?

Был такой римский император Диоклетиан. Кстати сказать, очень приличный император. Так вот в самый расцвет своей империи он вдруг отказался от власти и удалился к себе в деревню. А когда из Рима приехали, чтобы просить его вернуться к власти, он сказал: ‟Если б вы видели, какую я вырастил капусту, вы б перестали меня уговаривать”».

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43264164664)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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