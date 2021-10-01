10 самых удивительных деревьев планеты

Природа приноровилась приспосабливаться к изменению условий вокруг. Деревья не исключение. За сотни миллионов лет эволюции некоторые из них пошли по совершенно неожиданным путям развития. Некоторые стали больше, другие же предпочитают расти тысячи лет. Впрочем, остались экземпляры, которые отказываются меняться уже сотни миллионов лет: они пережили даже динозавров.

Тюремное дерево

На самом деле это всего лишь огромный баобаб, растущий у деревни Дерби в западной Австралии. Диаметр ствола этого необычного баобаба целых 14 метров: в начале XX века местные полицейские выдолбили в стволе камеру, где содержали преступников.

Драцена киноварно-красная

Старая индийская легенда гласит, что когда-то на острове Сокотра жил дракон, пивший слоновью кровь. Однажды большой и сильный вожак стада победил дракона, из которого вылилась вся кровь — на этом месте и выросли странные деревья, прозванные драценами. Встретить драцену можно только на Сокотре, нигде больше ростки отчего-то не приживаются.

Жаботикаба

В тропических широтах это растение семейства миртовых культивируют как плодоносное. Плоды жаботикабы растут прямо на стволе дерева! Забавно, что в Бразилии местные умельцы готовят из плодов жаботикабы очень неплохое красное вино.

Пеннатия Бейлиса

Профессор университета Отаго Джефф Бейлис обнаружил единственного представителя этого вида, попавшего в Книгу Рекордов Гиннеcса как самое редкое в мире растение. Пеннатия Бейлиса растет в Новой Зеландии и находится под охраной полиции.

Агатис южный

Этот вид деревьев видел (и пережил!) динозавров. Палеонтологи считают, что впервые агатис появился еще 150 миллионов лет назад. Вечнозеленое дерево обычно вырастает до 50 метров в высоту.

Кривой лес

Пожалуй, один из самых необычных лесов мира растет у польского городка Грыфено. Сосны отчего-то искривляются в сторону севера, а затем вновь начинают расти прямо. Почему так никто не понимает.

Эвкалипт радужный

Этот вид отличается уникальной разноцветной корой. Встретить радужный эвкалипт можно лишь в Северном полушарии. Высота дерева достигает 75 метров, а диаметр ствола — 2,5 метров. Интересно, что раскраска коры дерева постоянно меняется с возрастом.

Дуб-часовня

Старейший дуб во всей Франции в 1932 году получил статус исторического памятника. В XV веке огромное дупло этого дуба монахи приспособили под молельню и часовню.

Оливковое дерево Крита

Самое старое оливковое дерево в мире плодоносит и сегодня. За четыре тысячи лет оно практически не изменилось и теперь является объектом пристального внимания ученых Критского университета.

Дуб Ангела

Этот очень необычный дуб растет на территории небольшого национального парка в Южной Каролине, США. Двадцать метров в высоту, ствол в три метра и крона площадью в 160 квадратных метров! Возраст дуба Ангела — полторы тысячи лет.

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