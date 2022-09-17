Почему каменный "Штопор Дьявола" стал головоломкой для учёных?

"Штопор дьявола" — одно из самых странных и загадочных наземных образований Америки. Окаменелости встречаются самых разных форм и размеров. Иногда довольно просто выяснить, к какому типу относится ископаемая окаменелость. В других случаях это сделать сложнее.

очКак появился этот загадочный каменный штопор

Окаменелость под названием штопор

На северо-западе Небраски и в окрестностях Вайоминга время от времени обнаруживаются окаменелые образования, известные как "Дьявольские штопоры". Образуются они при выветривании природного песчаника, но почему же у них такой странный вид?

По виду образование и действительно напоминает гигантский штопор, низ которого расходится в изогнутые туннели. Как сообщает Смитсоновский институт, происхождение этих странных окаменелостей было предметом споров с тех пор, как они были впервые обнаружены палеонтологом по имени Эрвин Барбур в XIX веке. Барбур был известен тем, что создал коллекцию окаменелостей для Университета Небраски в Линкольне. Ничего подобного этим образованиям никем ранее описано не было до открытия Барбура.

Учёные в догадках и спорах

окаменелость в увеличенном виде

Барбур был сбит с толку образованиями и сначала принял их за останки гигантских пресноводных губок.

Однако после того, как он обнаружил растительный материал в окаменелостях, он изменил своё мнение и определил, что окаменелости должны были принадлежать растению или даже корневой системе растения.

Год спустя другой палеонтолог, Эдвард Дринкер Коуп, заявил, что окаменелости, очевидно, были слепками нор, сделанных каким-то крупным грызуном. Идею Коупа поддержал австрийский эксперт Теодор Фукс, который высказал мнение, что норы, вероятно, были сделаны древним предком суслика. Барбур с этой версией был не согласен и предположил: этот район ранее был озером, поэтому маловероятно, что бы в нём водились грызуны.

Ещё один американский палеонтолог, Олаф Петерсон, получил несколько экземпляров Дьявольского штопора для Музея Карнеги в Питтсбурге. Он заметил, что окаменелости часто содержали останки определённого вида древнего бобра, называемого палеокастором. В результате своих исследований учёный поддержал теорию о норах. Эта версия многим показалась самой правдивой, и строить догадки перестали.

Ответ найден

Вопрос оставался открытым до конца 1970-х годов, когда Ларри Мартин, эксперт по окаменелостям из Канзасского университета, и его студентка решили изучать необычные окаменелости. Когда они начали свою работу, учёные уже отвергли идею о том, что область вокруг формации Харрисон когда-то была озером, и определили, что песчаник не был результатом отложений в воде.

Мартин и Беннетт обнаружили, что резцы вымершего бобра Палеокастор идеально подходят для канавок на пломбах Дьявольских штопоров. (Исследование Олафа Петерсона 1906 г.)

Мартин и его ученица Деб Беннетт установили, что резцы вымершего бобра, предложенные Олафом Петерсоном, совпадают с внутренними бороздками, обнаруженными во многих окаменелостях. Спирали на самом деле были норами, сделанными бобрами.

Что касается растительного вещества, которое обнаружил Барбур, наиболее вероятное объяснение состоит в том, что корни растений были принесены туда же бобрами.

вымерший вид бобра, создавший знаменитый штопор

И растения прорастали в этих норах, так что бобрам снова и снова приходилось расчищать проход для себя. В этой местности много вулканического пепла. Дождевая вода, пробиваясь сквозь землю, на протяжении тысячелетий доставляла к корням растений много кремнезёма, который легко ими усваивался. Корни, выстилающие норы, заставили стены со временем минерализоваться, образуя странные штопорообразные окаменелости. Ветер же обнажил их и показал миру.

Таким образом, одна окаменелая странность дала представление не только о существе, ответственном за её создание, но и о местных условиях экосистемы. Так что загадка странного каменного штопора разгадана и дьявол тут совершенно не причём.

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