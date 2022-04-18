Сильные обереги для дома: в каком месте их вешать, чтобы они защищали

Чтобы уберечь свое жилище от негативного влияния извне, необязательно проводить какие-то особые специальные обряды и ритуалы.

Иногда достаточно использовать простые бытовые вещи в качестве оберегов и амулетов.

Разбираем наиболее распространенные магические вещи и определяемся с местами, куда их нужно класть.

«Слабые места» дома

В каждом жилище есть те слабые места, куда быстрее всего проникает негативная энергия. Именно такие локации следует «укреплять» с помощью оберегов. Вот о каких помещениях и местах идет речь:

Входная дверь. Именно через входную дверь проходят гости, на пороге вы разговариваете с соседями. Соответственно, данное место является уязвимым для негатива. Укрепить его можно с помощью куклы-оберега или амулета в виде подковы. Предмет лучше повесить внутри жилья над входной дверью.

Кухня. Здесь амулеты должны быть для привлечения материального достатка и благополучия, чтобы был дом полная чаша. Вторая их функция заключается в нейтрализации негатива. Повесьте связку перца, чеснока или лука, чтобы ни в чем не знать нужды.

Детская комната и спальня. Дети очень уязвимы к негативной энергетике. Также слабым местом можно считать спальню. Достаточно одного завистливого взгляда, чтобы отношения супругов значительно испортились. В этих комнатах лучше вешать венки из трав и цветов. Наиболее эффективные: мята, зверобой, крапива, верба, кувшинка.

Также следует отдельно отметить подоконники, если речь идет о первом этаже. Негатив может проникнуть через окно, если частенько заглядывают прохожие и нарушают ваш покой.

Еще эзотерики рекомендуют хранить различные амулеты рядом с зеркалами. Все дело в том, что эти предметы издавна считаются проводниками (точнее, вратами) из мира мертвых в мир живых. Чтобы никто не пришел из потустороннего мира, желательно рядом с зеркальной поверхностью класть амулеты.

Разбираемся, какие обереги являются наиболее эффективными.

Подкова

Как уже было сказано выше, данный предмет хорошо размещать над входной дверью. Следует обратить внимание на то, куда направлены концы. Если вниз, то оберег будет отражать весь негатив гостей, приходящих к вам в дом. То есть что человек вам пожелал – то непременно к нему вернется.

Если вы хотите привлечь богатство, материальный достаток, тогда крепите подкову к стене концами вверх.

Соль

Особыми магическими свойствами обладает четверговая соль. Хозяйки выполняли специальный обряд, прокаливая ее на противне в духовке. Затем солью посыпали углы и немного сыпали под порог. Это считалось очень мощным оберегом от любого негатива.

Растения

Эти предметы широко использовались в бытовой магии. Вот о каких растениях-оберегах идет речь:

Вербу, собранную за семь дней до Пасхи, следует ставить в вазу либо подвешивать.

Стручки красного перца нанизать на нити и повесить на самое видное место для защиты дома от сглаза и порчи.

Повесить головки чеснока, собранного в саду, по углам во всем доме, но в количестве не более десяти штук. Овощ будет поглощать негатив.

Связку лука разместить в кухне, но не употреблять его в пищу. Оберег предотвращает неудачи.

Цветущая герань – мощный и красивый оберег от дурного влияния.

Мяту следует собрать осенью, высушить в виде небольшого букета и подвесить в комнате под потолок.

Папоротник защитит дом от плохих и завистливых взглядов.

Иконы

В спальне обязательно должен быть «красный угол». В нем следует ставить лики святых. Это самые мощные обереги для верующих людей. Помимо «красного угла», иконы можно ставить где угодно, в любом помещении (за исключением санузла).

Другие обереги

Есть масса предметов, которые использовались нашими предками для защиты дома. Вот некоторые из них:

декоративные веники;

кукла-хранительница очага;

бутылка-амулет (с наполнением из трав);

мешочек с травами;

картина, написанная собственноручно, с защитным символом (например, с крестом или руной);

вещи, сделанные вручную (вязаная кукла, браслет из бисера и т. д.);

фигурка домовенка.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2455142296521804203/

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