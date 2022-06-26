4 типа родственных душ: как распознать свою?

Мы встречаем родственную душу (или духовного партнёра) в тот момент, когда меньше всего ожидаем. Это те люди, которые, по сути, являются нашим отражением: они указывают на ошибки и помогают не сбиться с Пути.

Проблема состоит в том, чтобы распознать свою родственную душу в череде лиц и голосов. Если справитесь с этой задачей, да ещё и установите с таким человеком глубокую эмоциональную связь – перед вами откроются невиданные прежде возможности.

Итак, для начала определимся с тем, что существует 4 типа родственных душ. Какой из них встретится вам – предугадать невозможно. Но, ознакомившись с основными характеристиками каждого, вы уж точно не пройдёте мимо:

1. Души-целители

Как правило, это друзья, которые должны помочь вам усвоить определённые жизненные уроки. Также они помогают залечить раны, полученные в прошлом.

Самое интересное, что души-целители появляются именно в тот момент, когда вы без их помощи просто пропадёте. Как будто кто-то посылает их с небес, словно добрых ангелов.

Они исцеляют нас и учат идти дальше. Но в один день вы с удивлением замечаете, что ваша дружба непонятным образом сходит на нет. Не злитесь и не ищите виновных: просто родственная душа-целитель выполнила своё задание, а значит может уходить.

Не исключено, что к тому, кто нуждается в помощи.Самый первый признак – это невероятная скорость, с которой развиваются ваши отношения. Вы становитесь родными и близкими буквально за несколько часов. Что примечательно – именно в тот день, когда утрачиваете веру что-либо исправить в своей жизни.Не забывайте: эта дружба долго не продлится, как бы вы ни желали обратного. Наслаждайтесь вашими отношениями, работайте над ними, цените друг друга. Но не стройте «замков на песке»: в один день всё закончится. Но только тогда, когда вы усвоите урок и обретёте силу, чтобы идти дальше – уже в одиночку.Также будьте готовы к тому, что отношения не всегда будут гладкими. Будут периоды понимания и близости, но будут и ссоры, и недомолвки. Не переживайте: это нормально. У друзей всегда так. Главное – чтобы время, проведённое вместе, оказалось для вас плодотворным.

2. Родственные души из прошлой жизни

Возможно, вы любили или были очень близкими с этими людьми в прошлой жизни. Или были закадычными друзьями. Ясно одно: обоим настолько хорошо вместе, что чувствуете, будто знакомы лет 200. Вам даже может показаться, что навсегда останетесь друзьями, сколько бы километров или лет не разделяли. И вы не ошибаетесь: дружба с этим типом родственной души, скорее всего, продлится всю жизнь. От таких людей не уходят, таких – не бросают.

Ваши отношения будут лёгкими и безоблачными, но одновременно – будут мотивировать вас развиваться. Они научат верить в себя и доверять другим людям. Вы будете болтать обо всём на свете, поднимать любые «неудобные» вопросы. Никаких условностей или запретов! Ведь вас будут принимать такими, какие являетесь на самом деле. Долой маски и притворство!

Такие друзья помогают расти и развиваться. Вы и оглянуться не успеете, как станете тем, кем должны были стать. Они будут всегда рядом и помогут пройти сквозь бури и испытания смело и достойно.

Возможно, у вас появится соблазн перевести эту дружбу в романтические отношения, но – даже не старайтесь. У родственных душ из прошлой жизни совершенно другая миссия. Дело даже не в желании сохранить дружбу, а даже в банальном отсутствии физического влечения.

Как узнать такого человека?

Вы встречаете родную душу из прошлого исключительно в тот момент, когда наконец будете собой и перестанете притворяться кем-то другим. Они появляются тогда, когда вы честны перед собой, как никогда. Они всегда будут на вашей стороне, чтобы не случилось. О чём бы вы ни мечтали и что бы ни задумали – родная душа поддержит и поможет.

Такая дружба продлится всю жизнь, так что у вас впереди – ещё десятки лет чудесного союза.

Как сохранить отношения?

Поддерживать связь – всегда. Даже если вы разделены городами или океанами. Не жалейте времени на то, чтобы лишний раз позвонить им или написать. Для родственной души из прошлого очень важно знать, что вы помните и цените её.

Таких людей не нужно звать – они сами прийдут на помощь, когда вы будете в ней нуждаться. Они развеют любые тучи – лишь бы на вашем лице была улыбка, а глаза светились от радости.

Пока они рядом – мы никогда не забудем о своём истинном предназначении. Их цель – помочь стать лучшей копией себя.

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3. Кармические родственные души

Эти люди также связаны с нами ещё с прошлой жизни. И эта связь – невероятна по своей силе. Нередко она доставляет боль, ведь заставляет унять своё Эго. Но эту боль можно и нужно пережить – в этом и заключается вся суть. Как? Работать над отношениями и учиться преодолевать страдания.

Как узнать такого человека?

Связь с кармическими родственными душами напоминает связь между близнецами. Вы буквально чувствуете радости и печали друг друга.

Нередко такие люди являются реинкарнациями из прошлого, которые родились вновь, чтобы с помощью кармы разорвать тот замкнутый круг негатива, в котором вы оказались.

Как сохранить отношения?

Цените и берегите ту энергию, которую получаете благодаря родственной душе. А для этого придётся немного усмирить своё Эго. Фокусируйтесь на положительных моментах вашей дружбы – это поможет изменить свою жизнь без боли и страданий.

Ваша любовь к партнёру должна быть безусловной, хотя Эго всеми силами будет препятствовать этому. Ваша открытость и доброта помогут родственной душе чувствовать себя свободной и непринуждённой. А значит – всецело доверять вам.

4. «Половинки-близнецы»

Такие люди приходят в вашу жизнь для того, чтобы помочь преодолеть эмоциональные и духовные барьеры, препятствующие росту и развитию. Вы будете часами разговаривать, и всё равно будет мало. Сколько бы тем вы ни обсуждали – всегда найдутся новые и ещё более важные. Души-«близнецы» запросто могут продолжить любое ваше предложение. Они понимают вас лучше, чем вы сами.

Встреча с такими «половинками-близнецами» вернёт вам ощущение целостности. Дело в том, что счастье встретить свою «половинку» выпадает крайне редко. И если вы принадлежите к таким избранникам судьбы – сможете наслаждаться этой связью до конца своих дней.

Как узнать такого человека?

У вас возникнет чувство, будто знакомы со своей половинкой уже не первую жизнь. Поэтому сама мысль о том, что можете расстаться – будет казаться дикой. Подобной близости вы никогда прежде не испытывали. Ощущение, будто вы – один человек.

Как сохранить отношения?

Самое важное в таком союзе – всегда быть честными. Вам будет всегда легко и просто друг с другом, поэтому главное – просто оставаться всегда открытыми. Вам даже не нужны слова, чтобы понять друг друга. Оставайтесь всегда собой – это самый верный совет.

Все вышеперечисленные типы связей с родственными душами не исключают болезненного расставания. Такова жизнь. Но в любом случае, как бы ни закончились ваши отношения – свой след эти души в вашей жизни оставят навсегда.

Любые отношения, которые чему-то вас научили – это уже большой успех. И не обязательно, чтобы они длились вечно…

Источник : https://mistika.temaretik.com/2509813803327686715/

А вы знали об этом?

Тибетцы знают, что после смерти душа умершего должна попасть на небо. А если похоронить тело в земле, то этого не произойдет. К тому же в горах очень мало пригодной для захоронения почвы, вокруг одни скалы и камни. Сжигать покойного тоже не вариант – деревья на камнях не растут.Поэтому единственным выходом стал обряд "небесных похорон": после прощания с близкими могильщик забирает тело и уносит его выше в горы на специальную площадку. Там он делает на теле несколько надрезов и оставляет его на съедение грифам. Тибетцы верят, что птицы, склевавшие останки унесут душу покойного высоко на небо. По прошествии нескольких месяцев могильщик снова наведывается в это место, собирает кости, дробит их, смешивает с мукой и маслом и снова скармливает птицам.

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