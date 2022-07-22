Простая задача, которую не могут решить 50% опрошенных

Свободную минутку можно занять чем угодно: проверить почту, полистать ленту или пробежаться взглядом по последним новостям.

А вот если вы предпочитаете экзотику в виде математических и логических задач, то, почему бы и нет, можно и их порешать.

Думаете, что ответ $1? Подумайте еще раз, ясно определив метод, с помощью которого вы нашли ответ. Итак, ответим стоимость мяча как х, а биты — как х+1. В итоге у нас получается несложное уравнение х + (х + 1) = $ 1,10

Решение для Х должно дать вам значение 0,05, то есть шар стоит $ 0,05. Если цена биты на доллар больше, то она должна стоить $1,05. Возможно ли это? Поместим эти цифры в заданное уравнение 0,5 + (0,5 + 1) = $ 1,10. Решение правильное.

Многие ошибочно полагают, что мяч стоит 10 центов. Этот ответ на самом деле противоречит условии задачи, если мяч стоит 10 центов, а бита — на $ 1 больше, то общая сумма составит $ 1,20.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2524699249792780666/

А вы знали об этом?

Одно из самых поразительных откровений, касающихся Ватикана, было сделано в текущем тысячелетии. Лорис Каповилла – бывший секретарь Папы римского Иоанна XXIII, скончавшегося в 1963 году, – заявил, что однажды понтифик лично повстречался и поговорил… с инопланетянином. По словам Лориса, Его святейшество вошел в контакт с представителем разумной внеземной цивилизации прямо возле своей резиденции в итальянском городе Кастель-Гандольфо. Понтифик и его секретарь прогуливались по саду, когда неподалеку от них вдруг забрезжила некая золотистая аура. Затем в воздухе образовался портал самой удивительной расцветки, из которого вышло невероятно красиво существо, совершенно не похожее на человека.Пораженные этой картиной, Иоанн XXIII и Каповилла упали на колени и принялись молиться, полагая, что им явился ангел божий. Тем не менее, доброжелательно настроенный пришелец жестами попросил мужчин встать на ноги и пожелал пообщаться наедине с главой Ватикана.Разговор Папы римского и пришельца то ли с другой звезды, то ли из параллельного мира, по воспоминаниям кардинала, длился приблизительно полчаса. Когда он закончился, инопланетянин мгновенно исчез, а Его святейшество вернулся к своему секретарю и вдохновленно произнес:"Дети Господа присутствуют везде, хотя и не всегда видят в нас братьев".

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