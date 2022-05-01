Самые бесполезные органы человеческого тела

Когда-то нынешние рудименты человеческого организма помогали нашим предкам добывать, отвоевывать, защищать и защищаться.

Если бы не они, то Дарвину пришлось бы попотеть, формируя доказательную базу происхождения человека от древних представителей животного мира.

Сегодня же рудименты полностью утратили свою основную функцию, кое-какие из них есть далеко не у всех людей, а некоторые здорово досаждают своим присутствием.

Третье веко

Прозрачное или полупрозрачное третье веко позволяет защищать глаз или увлажнять его без потери видимости. Полноценную мигательную перепонку имеют рептилии, птицы и акулы. Есть она и у верблюдов, кошек, белых медведей, тюленей и других млекопитающих. У человека рудимент мигательной перепонки формирует полулунную складку у носового угла глаз. Не мешает, ну и ладно.

Мужские соски

Один из самых загадочных рудиментарных (впрочем, некоторые ученые с этим не согласны) органов — мужские молочные железы, точнее то, что от них осталось. Есть масса научных теорий, от фантастических до вполне вероятных, но ни одна до сих пор не подтверждена. Да что там, даже сам Чарльз Дарвин толком не мог понять, для чего же мужчинам соски, если они ими никого не кормят. Более того, они не могут исчезнуть, так как вырождающиеся органы в ходе эволюции пропадают у обоих полов, а женщинам они, как ни крути, все еще нужны.

Эпикантус

Опять глаза. «Монгольская складка» верхнего века у внутреннего угла глаза, в большей или меньшей степени прикрывающая слезный бугорок. Один из признаков, характерных для монголоидной расы. Есть гипотеза, что черты лица монголоидного типа — это специальный приспособительный признак для жизни в условиях суровых холодов. Своего рода защитный аппарат, охраняющий глаз от ветров, пыли и вредоносного действия отраженной солнечной радиации на заснеженных пространствах.

Длинная ладонная мышца

Сомкните мизинец с большим пальцем и слегка согните кисть. Видите на внутренней части в нижней трети предплечья проступило длиннющее сухожилие? Поздравляем, вы один из 85% людей, у кого еще осталась musculus palmaris longus (длинная ладонная мышца). Когда-то давным-давно, когда мы лазили по деревьям и питались бананами, она помогала нам крепче хвататься за ветки и сородичей. Сегодня же относится к рудиментам человеческого тела.

Мурашки

В стародавние времена, когда мы были весьма волосаты, у нашего организма был специальный механизм с двойным функционалом. Во‑первых, при необходимости у нас вставала шерсть дыбом, что задерживало прогретый телом воздух, не давая нам замерзнуть. А во‑вторых, при разборках с сородичами этот рефлекс делал нас внешне более массивными и придавал устрашающий вид. По‑научному мурашки называются пиломоторным рефлексом, а сама мышца, ответственная за подъем волоса — arrector pili. Ни то, ни другое нам сегодня не нужно.

Аппендикс

Эти проблемные 10 сантиметров кишечника для многих настоящая фобия. Ведь воспалится придаток слепой кишки у человека может в самый неподходящий момент! При этом аппендикс не заслуживает такой репутации. Да, его отсутствие никак не сказывается на качестве жизни человека, но если он не удален, то выполняет защитную, секреторную и гормональную функции. А еще его используют в качестве материала при реконструктивных операциях на органах мочеполовой системы.

Копчик

Самый что ни на есть человеческий хвост. У многих вообще не развит, а некоторые рождаются с отростком, который впоследствии удаляется. Несмотря на рудиментарный характер, копчик имеет довольно важное функциональное значение: его передние отделы служат для прикрепления мышц и связок, участвующих в функционировании органов мочеполовой системы и дистальных отделов толстого кишечника. Помимо этого, копчик играет роль в распределении физической нагрузки на анатомические структуры таза и служит важной точкой опоры при сидении. Пятая точка — это как раз про него.

Ушные мышцы

Раньше ушная мускулатура помогала нам лучше слышать и быстрее реагировать на опасность, позволяя двигать ушами, как это делают кошки. Сегодня передняя ушная мышца, верхняя ушная мышца, височно-теменная мышца, задняя ушная мышца — весь этот набор нам нужен только для того, чтобы веселить друзей и коллег, и то, далеко не все это умеют делать эффектно.

Зубы мудрости

Уменьшение твердой пищи в рационе человека привело к тому, что третий моляр — так по‑научному называют зубы мудрости — превратился в рудиментарный орган. Четыре “восьмерки” в каждом ряду верхней и нижней челюсти прорезываются в возрасте 14-25 лет, иногда позже, реже раньше, иногда не прорезаются — остаются ретенированными. Во время прорезывания нижних зубов мудрости часто возникают гнойные воспаления в образовавшемся кармане между десной и зубом. Часто бывает, что зубы мудрости из-за нехватки места в челюстной дуге могут неправильно прорезаться и занять нефизиологичное положение. Словом, одни проблемы.

Морганиев желудочек

Эти мешковидные углубления между истинными и ложными голосовыми складками нужны были нашим предкам для создания резонансного голоса. Они помогали создавать серию определенных звуков для общения на больших расстояниях и защищать гортань. Сегодня для общения на расстоянии есть телефоны и прочие виды связи, а защищать гортань в таком виде уже давно нет необходимости. Рудимент, что с него взять.

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