Почему у императора России Петра I не осталось наследника, несмотря на то, что у него были дети?

Пётр I – один из самых выдающихся правителей России, который провёл множество реформ и вывел страну в ряд великих держав. К концу жизни император провёл ещё один указ, шокирующий для своего времени: он отменял правило наследования престола прямыми потомками царя по мужской линии. Император получал право самостоятельно выбирать наследника, независимо от кровного родства и пола.

Почему Петр так и не воспользовался собственным указом? И зачем он выпустил такой закон, несмотря на то, что у него были дети?

Тайны Российской империи

Для начала XVIII века петровский Указ о престолонаследии, действительно, был крайне необычен. С начала формирования Руси в IX веке власть в государстве всегда переходила к старшим сыновьям монарха.

Теперь, к беспокойству подданных, трон мог быть передан любому человеку, даже иностранцу. Учитывая, что супруга царя была шведкой по происхождению, а также огромное количество европейцев в окружении царя, часть знати не без причины волновалась, что будущим главой государства станет кто-то из них.

Для Петра же реформа была жизненно необходима. Его старший сын Алексей Петрович совершил государственную измену: бежал в Австрию и попытался заключить союз против отца сначала с австрийским императором, а потом шведским королем.

Всё дело в том, что царевич не разделял взглядов отца и противился насильственной европеизации России. Алексей приобрел множество сторонников. В 1718 году молодого мужчину обманом возвратили на родину, выявили его соучастников и всех казнили. Сам Алексей умер при загадочных обстоятельствах в собственной тюремной камере.

«Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе», картина Николая Ге, 1871 г.

Впрочем, Алексей успел оставить потомство – сына, названного Петром. По старым порядкам он и должен был получить трон после смерти царя-реформатора. Однако ни сам император, ни его соратники этого не хотели. Петру I требовался наследник, который продолжил бы его деятельность. Внук для такой цели был слишком ненадежен.

Борьба за российский престол

У Петра I было 10 детей: двое от первого брака и восемь от второго. К сожалению для короны, большинство из них умерло еще в младенчестве. Детская смертность в XVIII веке была одинаково беспощадна и к крестьянам, и к монархам.

Сын от второго брака, тоже Петр, скончался в возрасте трёх лет в 1719 году. Это был последний потомок по мужской линии. Оставались 3 дочери: Анна, Наталия (младшая) и Елизавета.

Пётр I с женой Екатериной, дочерьми Анной, Наталией и Елизаветой и внуком Петром (тем самым, от царевича Алексея), миниатюра 1720-х годов

Наталия была слишком маленькой: к 1724 году ей было всего 5 лет. Анна отказалась от престола, выйдя замуж за герцога немецкого княжества Гольштейн. Её супруг мечтал свести свои счеты с Данией силами русской армии.

Елизавета, которой к 1724 году было 15 лет, согласно современникам, отличалась легкомыслием и скудоумием. Так, биограф Казимир Валишевский отмечал: «царевна оказалась глупа и не знала, что Великобритания это остров, а не материковое государство». К слову, Елизавета в 1742 году всё же станет императрицей, причём довольно успешной: правила она 20 лет.

Наиболее приемлемым оставался лишь один кандидат – супруга Петра Екатерина. Предполагается, именно под неё царь и писал Указ о престолонаследии.

Екатерина I

Впрочем, воспользоваться реформой император не успел. В последние годы монарх страдал почечнокаменной болезнью, осложненной уремией. В октябре Петр простоял в холодной воде, спасая солдат с тонущей шлюпки и сильно осложнил течение болезни.

К январю Петр скончался. Оттягивая до последнего своё решение, передать трон царь просто не успел. Впрочем, его жена Екатерина не растерялась. Заручилась поддержкой гвардии и склонила Сенат признать её новой императрицей

Пётр I принял закон о наследии престола для выбора подходящего кандидата, которых не было среди его детей. Но он даже не знал, что перевернул всю систему передачи власти. После его смерти начнётся эпоха дворцовых переворотов: за 40 лет сменилось 7 правителей, а кандидата определяли Тайный совет и императорская гвардия.

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