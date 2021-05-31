Судьбоносные знаки, которыми Вселенная вас предупреждает

Случается, что череда нелепых случайностей мешает совершить повседневные рутинные дела. Но на самом деле случайностей не бывает. Задумайтесь, может, вы опоздали на эту встречу и не подписали важный контракт не просто так?

Вселенная посылает тайные знаки, которые важно уметь разглядеть. (Но вот специально выискивать какие-либо послания и доводить свою жизнь до абсурда всё-таки не стоит.)

Перо птицы

Если в городе вы случайно нашли перо птицы, то это может быть знаком, что вы на верном пути. Проанализируйте свои последние действия: возможно, не так давно вы в чем-то сомневались и не знали, правильно ли поступаете, или задавали немой вопрос… И вот теперь вы получили ответ и знаете, что делать дальше.

Видим один и тот же сон

Многие люди утверждают, что им не снятся сны. Это неправда, сновидения есть у всех, но вот запомнить их способен не каждый. Эзотерики говорят, что Вселенная позаботилась о том, чтобы мы запоминали только те сны, которые несут особый смысл – некий «месседж» от интуиции. А если вам снится одно и то же сновидение, то пора бить тревогу, Вселенная хочет вас о чем-то предупредить, но не может достучаться. Скорее всего, этот знак предвещает какие-то проблемы или несчастия.

Все кругом вставляют палки в колеса

Если вдруг ни с того ни с сего все вокруг стали выводить вас на эмоции и кидаться обвинениями, но при этом очевидных поводов для агрессии нет, знайте – Вселенная вас хочет уберечь от чего-то страшного, посылая знак: вам сюда не нужно, каждый ваш шаг приближает неприятности. Поэтому, когда в один день вы поругаетесь с партнером, на вас накричит начальник, а в магазине вам нахамит продавщица –возможно, это не просто так.

Вселенная пишет письма

Порой ситуация заходит в тупик – и не знаешь, как действовать дальше, вроде бы и хотел получить тот самый знак, а его нет. На самом деле есть, вы просто не можете его разглядеть. Присмотритесь и прислушайтесь. Ответ можно получить из самого неожиданного источника: ваш взгляд упал на рекламный баннер – прочтите, что там написано. Также, возможно, кто-то отправил вам сообщение по ошибке или вы, проходя мимо столовой в офисе, услышали лишь одну фразу из разговора коллег. Все это и есть знаки, ваша задача – просто их правильно трактовать.

Эффект дежавю

Бывает ли у вас ощущение, что эту жизненную ситуацию вы уже проживали, а незнакомец вам кого-то напоминает? Это всё – знак. Вселенная как бы отсылает вас к началу: пересмотрите все свои шаги. Вы уверены, что поступили правильно?

Приятная музыка

Если вы случайно в городском шуме слышите колокольный перезвон или другую приятную музыку, то это явный предвестник, что начатое дело закончится крайне удачно.

Чужая радость

Если вокруг вас все время возникают радостные события – кто-то из друзей решил связать себя узами брака, у коллеги родился ребенок, прохожий идет и улыбается вам в ответ, – значит, в вашей жизни тоже наступит светлая полоса, ждать осталось совсем недолго!

Источник : https://mistika.temaretik.com/2226221275412695622/

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