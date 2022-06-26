Немного интересных фактов об ослах

Ослы сыграли огромную роль в развитии человеческой цивилизации. Они были, простите за каламбур, «рабочими лошадками» в условиях, где обычным лошадям было трудно справиться.
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Древнеегипетская фреска с ослом.
Люди впервые одомашнили диких ослов более 5000 лет назад в Египте и Месопотамии.
2.
На фото — детеныш осла.
У ослов было огромное преимущество по сравнению с лошадьми для этих регионов. Ослы были привычны к пустыне и условиям очень сухого климата. В отличие от более крупных копытных, осел спокойно переносит лишения – может долго обходиться без корма и воды.
Да и лошади в этих краях появились позже. Впервые они были одомашнены на территории современного Казахстана. Да и одомашнили их сперва не для верховой езды и перевозки грузов, а для молока и мяса. Ослы же долгое время играли ключевую роль, как важное вьючное животное и помощник человека у первых цивилизаций.
Ослы потрясающе выносливы. Они способны спокойно и долго везти груз до 65% от веса собственного тела. Для сравнения, лошадь без ущерба для здоровья несет груз на уровне 20% от собственного веса.
Ослиный рёв выполняет важную функцию – так ослы переговариваются друг с другом в пустыне. Они слышат друг друга за несколько километров и подают, таким образом, знаки.А большие уши помогают этот рёв услышать. Также большие уши выполняют важную функцию для пустыни – помогают быстрее охладиться.
Знаменитое упрямство осла возникло от… ума.
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Ослы тонко чувствуют грани своих возможностей. И если им кажется, что их нагружают непосильными задачами, которые могут угрожать их здоровью, то ослы начинают упрямиться.
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Эта ослица из «Кавказской пленницы»:
5.
И эта из «Девятой роты»:
Одна и та же.
А ведь между фильмами прошло 39 лет!
Ослицу звали Люся, она жила в зоопарке Ялты. Съемочной группе «Девятой роты» потребовался осел, который не боялся бы камеры и не ревел. И ялтинский зоопарк сразу предложил им ослицу Люсю, которая прошла проверку временем и кинематографом!
Ослы живут по меркам домашних животных довольно долго — 30-40 лет. При хорошем уходе отдельные особи доживают до 60 лет. Ослица Люся — одна из таких долгожителей, она дожила до 59 лет.
Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2509664496555919389
А вы знали об этом?
Супружеская кровать – сакральное место в доме. Вы удивитесь, насколько важно оберегать его от чужих глаз. Ни в коем случае нельзя предлагать гостям переночевать на вашей кровати, более того, лучше даже не водить их в спальню. Дверь в супружескую спальню должна быть закрыта для всех, иначе могут возникнуть неприятности в супружеской жизни или ссоры между мужем и женой.
Но это не единственная примета, которую нужно соблюдать. Постельное белье впитывает энергетику тех, кто на нем спит. Очень важно понимать это, когда вы стелите свои простыни гостям. Чтобы не навредить себе и своей семье, придерживайтесь простых правил.
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