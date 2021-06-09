Спасение Европы и святой Альбан

Публикуемый ниже текст – доклад протоиерея Андрея Филлипса, настоятеля храмов во имя святителя Иоанна Шанхайского в Колчестере и благоверного князя Александра Невского в Норидже, Англия (РПЦЗ), известного православного публициста и агиолога, который был прочитан на симпозиуме Общества православных философов Европы в г. Франкфурт-на-Майне, Германия, накануне Дня всех святых.

Прошло 25 лет после распада Советского Союза и 25 лет после появления Европейского Союза – мы видим, какие серьезные изменения произошли при ныне живущем поколении. Между тем многие республики бывшего Советского Союза продолжают страдать от шовинизма, нестабильности, высокой безработицы и крайней бедности – это особенно касается Украины и стремительно пустеющих, хотя и входящих в Евросоюз государств Балтии. Один русский говорил мне несколько лет назад: «При коммунизме у нас не было политической свободы, но была безопасность. Сегодня, при капитализме, у нас есть политическая свобода и нет безопасности». И еще: «Мы знали, что коммунисты нас обманывали насчет коммунизма, но не знали, что они говорили нам правду о капитализме».

Дальнейшие события продолжают развиваться в России и в этот год столетия катастрофы, называемой «Великой русской революцией», которая дала начало завезенному извне марксистскому Советскому Союзу с его красным террором, искусственно вызванным голодом, ГУЛАГом, алкоголизмом, абортами, коррупцией, разводами и ухудшением экологической обстановки.

А на другом полюсе – «Brexit», от которого вряд ли когда-нибудь сможет оправиться Евросоюз, так как другие страны тоже подумывают о том, чтобы освободиться от «смирительной рубашки» ЕС с его централизацией. И все это – на фоне нового президента США, наполовину шотландца, чья жена – славянка из бывшей коммунистической Словении, который – и это совершенно очевидно – является противником Евросоюза и поддерживает «Brexit». Для некоторых людей мир словно бы начал переворачиваться с ног на голову. А может быть, все наоборот: мир уже перевернулся, а теперь начинает постепенно снова вставать на ноги?

Но в противовес всей этой современной политике я поведу сегодня речь о единственных документально зафиксированных словах одного святого, который жил почти 1800 лет назад, между 209 и 305 годами – историки, как обычно, не могут прийти к согласию относительно датировки. Но мы вполне можем утверждать, что он жил в III веке. Произнесенные им слова (а их в современном английском переводе всего восемнадцать), как мне видится, предсказывают возможное будущее Европы, которая сегодня потеряла себя и гонима течением. Ибо хотя Европейский Союз сильно дискредитировал себя и отвергается многими, мало кто пожелал бы, чтобы на смену устаревшей, постгитлеровской, несостоявшейся, централизованной Европе Евросоюза пришла современная, «альтернативная» Европа. Но слова этого святого, жившего в «стране Brexit», вероятно, могут дать ответ.

Этот святой – первомученик Британских островов, римо-британский гражданин по имени Альбан, живший в римском городе Верулам, чуть севернее Лондона. Он предоставил в своем доме убежище христианскому священнику, спасавшемуся от гонителей, и был так тронут силой его веры и мужеством, что захотел больше узнать о христианстве, которое тогда было запрещенной религией. Так Альбан был крещен этим пресвитером. Вскоре представители властей пришли забрать беглого иерея. Но Альбан, просвещенный новой верой, переоделся в одежды пресвитера и этим спас ему жизнь.

И вот Альбан был задержан и предстал перед судьей вместо священника. Святой отказался принести жертвы изображению императора и римским богам и за это был побит. Когда ему было велено представиться, он произнес следующие слова:

«Мое имя – Альбан. Я исповедую и поклоняюсь Истинному Живому Богу, Творцу всяческих».

Тогда судья приказал, чтобы Альбан понес наказание вместо священника. Святого вывели из города к месту его казни на склоне холма, где он и был обезглавлен. Город, в котором принял мученическую кончину святой Альбан, сегодня называется Сент-Олбанс. Он расположен примерно в 30 километрах, или 20 милях, к северу от Лондона. Память мученика Альбана празднуется 22 июня / 5 июля.

«Мое имя – Альбан»

Мне очень интересны произнесенные Альбаном слова, первые из которых звучат так: «Мое имя – Альбан». Римо-британское имя «Альбан» означает «белый». Многие знакомые нам слова и названия произошли от латинского слова «alba», то есть «белый». Это и «Альбион» – неформальное название Британии, которое она получила благодаря белым меловым скалам юго-восточного побережья, которые прежде всего открывались взору римских и других завоевателей. <…>

Слово «белый» символизирует верность нашим корням и христианскому наследию, преданность нашей вере, которая должна быть воплощена в жизнь в странах, где мы живем. «Белый» означает нашу верность единству и чистоте веры. Верность не какому-то неопределенному, туманному «христианству», а православному христианству; не просто православному христианству, а православному до такой степени, чтобы вера воплощалась в каждом аспекте жизни – социальном, экономическом и политическом. Поэтому слова: «Я – Белый (то есть: «Я – Альбан»)» – можно понимать как исповедание ценностей Церкви постконстантиновской цивилизации, которые выразились в духовном идеале «Ρωμιοσύνη»[4] в Новом Риме, созданном святым равноапостольным Константином для объединения Европы и Азии. Хранителем этих ценностей затем стала Святая Русь – духовный идеал евразийской христианской империи.

«Я исповедую и поклоняюсь Истинному Живому Богу»



Казнь Святого Альбана (миниатюра, XIII век)

Эти слова святого Альбана выражают его веру – веру, ради которой он был готов умереть и ради которой стал мучеником. Эта вера заключается в поклонении и служении христианскому Богу, Истинному Богу, Пресвятой Троице. Сегодня люди поклоняются огромному множеству различных «богов»: настоящими идолами стали деньги, технологии, личный комфорт, секс, хорошая еда, социальные сети, телевидение, спорт, звезды-знаменитости и, конечно, свое «я». «Потому что я этого достоин/достойна» – вот лозунг современного общества, порабощенного эгоизмом.

Однако Альбан исповедовал Истинного Живого Бога. Он поклонялся настоящему Богу, а не языческим богам и богиням, которые вмешиваются в человеческие дела, особенно когда человека охватывает какая-либо страсть, будь то гордыня, жадность, похоть и так далее. Будучи на самом деле бесами, эти языческие «боги», воплощающие человеческие страсти, делают всё для вечной погибели человечества. Они никогда не жертвуют собой ради человеческого рода, а лишь используют людей в своих целях, как паразиты. Эти демоны – мертвые «боги», боги смерти, в отличие от Бога Жизни. Настоящий Живой Бог Своей смертью победил смерть, принес Себя в жертву и тем самым доказал, что Он не только Бог Жизни, Податель жизни, но и что Он любит человечество – Он источник любви.

«Творцу всяческих»

После мрачной эпохи «Просвещения» XVIII века с его идеей далекого Бога, совсем не вмешивающегося в дела людей и дающего им независимость и свободу безнаказанно творить любые грехи, практически весь XIX век на Западе был посвящен отрицанию и отвержению вышесказанного. Здесь всесильный (а не слабый) человек создает «ницшеанского» воображаемого бога, который настолько слаб, что позволяет себе бесславную смерть на кресте. Человек «присвоил» себе созидательную силу Бога, и последствия не заставили себя долго ждать в XX веке – две разрушительные мировые войны, концентрационные лагеря, ядерные бомбы и настоящий детский холокост, называемый абортами. По существу в наше время человек поставил себя на место Бога, заменил созидание разрушением. Люди вернулись к идолопоклонству и поставили на место безгрешного Творца грешное творение.

Это идолопоклонство, то есть отвержение Истинного Живого Бога, Творца всяческих, Которого исповедовал в своих последних словах святой Альбан, привело к возникновению так называемой ереси «самосотворения». Будучи далекой от таких невинных, вдохновленных Богом изобретений, как колесо, лодка, плуг или ветряная мельница, ересь «самосотворения» привела не только к созданию вредных для здоровья изобретений Индустриальной революции, отравивших человеческую жизнь, землю, моря и воздух (что сегодня можно наблюдать, например, в Китае), и не только к появлению по научению сатаны смертельных механизмов, убивающих и калечащих людей, таких как пулемет «Максим», отравляющий газ, напалм и кассетная бомба. Эта ересь привела еще и к появлению возможности для человека глубоко вмешиваться в химические элементы и генетический код жизни, о чем было сказано в пророчествах. Эти вмешательства позволят создавать чудовищных монстров и получать отравленные продукты питания, в результате чего в апокалипсисе погибнет вся планета и жизнь на ней.

***

Тема нашего выступления – «Святой Альбан и спасение Европы». Конечно, мы не высказываем предположения, что один святой может спасти Европу. Но мы верим, что Европа может спастись благодаря Христу, действующему через сонм Своих святых, просиявших в европейских землях, потому что они исповедуют те же истины, что и святой Альбан. В первое воскресенье по Пятидесятнице мы празднуем как раз День всех святых, которые явились плодом действия Святого Духа, сошедшего в день Пятидесятницы. Британские острова имеют святого Альбана, в то время как Германия имеет святую Урсулу, Ирландия – святого Патрикия, Франция – святого Дионисия, Бельгия – святую Гертруду, Нидерланды и Люксембург – святого Виллиброрда, Дания – святого Ансгария, Швеция и Норвегия – двух святых Олафов, Чешские земли – святых Людмилу и Вячеслава, Швейцария – святого Маврикия с Фивейским легионом, Австрия – святого Северина, Венгрия – святого Мартина, Италия – апостолов Петра и Павла, Испания – святую Евлалию, Португалия – святого Мартина Брагского. Все вместе они провозглашают одно и то же: «Мы принадлежим Христу!».

Несколько лет назад мы составили службу всем святым, в Западных землях просиявшим. Ниже предлагаем две стихиры на «Господи, воззвах» из этой службы. Они кратко суммируют наши мысли.

Стихиры на «Господи, воззвах», глас 8-й

Лет тысящу едину / свет Твой, Солнце Правды, от востока на запад пришедше, / земли Европейстии осияваше, / Креста знамение над теми творя, / прежде еже не покры я тьма / нощи Церкве Твоея лишения. / Возстав же ныне, / обратимся и востечем / ко перваго нашего в Дусе Святе исповедания источнику, / в блистании востока веры Православныя, / яже от восток паки принесена бысть, // и тако паки Предвечнаго Христа светом осияни будем.

***

Молите Господа Западных земель святии вси / покаяние и обращение нам даровати, / возставление же и воскресение. / Люди же, Спаса и Духа не ведущия, научите / печали мiра оставляти, / гордыни надмевания и плоти мудрования. / Да и мы, образ живота вашего во Святей Троице имуще, / веру Православную храняще верно, // прежде конца обрящем спасение.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2229172344731470069/

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