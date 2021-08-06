Епископ Русской Церкви Димитрий Ростовский: биография и факты из жизни

Среди многочисленных московских святынь Храм Димитрия Ростовского в Очаково выделятся тем, что построен и освящён в честь первого святого, канонизированного в синодальный период, то есть в годы, когда Петр I упразднил патриаршество, и верховная церковная власть перешла к Священному Синоду.

Основатель Ростовской грамматической школы, этот угодник Божий, вошёл в историю как выдающийся педагог и просветитель.

Детство и юность будущего святителя

Родился Димитрий Ростовский в декабре 1651 года, в небольшом украинском селе Макаровке, вблизи Киева. При святом крещении ему было дано имя Даниил. Родители мальчика, не выделяясь ни знатностью, ни богатством, были людьми, уважаемыми за своё благочестие и доброту. Получив домашнее образование, юноша поступает в Братское училище, открытое при Киевской Богоявленской церкви. Оно существует и поныне, но уже преобразованное в Духовную Академию.

Обладая незаурядными способностями и усидчивостью, Даниил своими успехами в учёбе вскоре выделился из общей массы студентов, и был по достоинству отмечен педагогами. Однако наибольшую славу в те годы он снискал своим исключительным благочестием и глубокой религиозностью. Но тем не менее столь успешную учёбу вскоре пришлось оставить.

Начало иноческого пути

Будущий святитель Димитрий Ростовский был ещё восемнадцатилетним юношей, когда в ходе кровопролитной войны России с заднепровским казачеством союзная с ними Польша временно захватила Киев, и Братское училище было закрыто. Лишившись своих любимых наставников, Даниил продолжает самостоятельно постигать науки и через три года, под влиянием святоотеческой литературы, принимает монашеский постриг с именем Димитрий. Свершилось это важное в его жизни событие в Кирилловской обители, ктитором которой был в то время его престарелый отец.

В этой обители начал путь к своему прославлению будущий святитель. Житие Димитрия Ростовского, составленное через много лет после его блаженной кончины, уподобляет его молодые годы юности таких столпов церкви, как Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Начало его высоких духовных подвигов по достоинству отметил Киевский митрополит Иосиф, и вскоре молодой монах стал иеродиаконом, а по прошествии шести лет его рукоположили в иеромонаха.

Борьба с латинской ересью

С этого времени будущий святитель Димитрий Ростовский начинает свою проповедническую деятельность в епархии, куда был направлен архиепископом Черниговским Лазарем (Барановичем). Это было очень важное и ответственное послушание, так как в те годы значительно активизировалось влияние латинских проповедников, пытавшихся отвратить население от истинного православия. Для ведения состязательных дискуссий с ними требовался энергичный и всесторонне образованный священник. Именно такую кандидатуру и обрёл архиепископ в лице молодого иеромонаха.

На этом поприще Димитрий Ростовский трудился вместе со многими выдающимися богословами того времени, восполняя почерпнутыми от них сведениями недостаток собственных знаний, так как обстоятельства помешали ему окончить Братское училище. В течение двух лет он занимает пост проповедника при Черниговской кафедре, и всё это время служит православию не только мудрыми словами, обращёнными к пастве, но и личным примером благочестивой жизни.

Святитель Димитрий Ростовский выдающийся проповедник

Добрая слава о незаурядном проповеднике облетела всю Малороссию и Литву. Многие обители приглашали его посетить их и произнести перед братией и, главное, перед толпами паломников столь необходимые всем слова Божественного Учения, обращающие колеблющиеся сердца к истинной вере. Как свидетельствует Житие Димитрия Ростовского, в этот период он совершает множество поездок, посещая различные обители.

К этому времени слава его как проповедника достигла таких масштабов, что знаменитого витию настойчиво требовали к себе не только настоятели киевских и черниговских обителей, но и лично гетман Малороссии Самойлович, предлагавший ему в своей резиденции в Батурине штатное место проповедника, сулящее немалые материальные выгоды.

Период служения в монастырях Слуцка и Батурина

В течение целого года местом его пребывания становится Преображенский монастырь Слуцка, куда знаменитого проповедника приглашает епископ Феодосий. Здесь, проповедуя Слово Божие и странствуя по окрестностям, святой Димитрий Ростовский начинает пробовать силы на новом для него поприще - литературном. Памятником тех времён стал плод его творчества - описание чудес Ильинской иконы «Руно орошенное».

Однако иноческий долг послушания требовал от него возвращения к своему игумену в Кирилловский монастырь, но произошло иное. К тому времени, когда он готов был покинуть гостеприимный кров Слуцкой обители, Киев и вся Заднепровская Украина оказались под угрозой турецкого нашествия, и единственным относительно безопасным местом оставался Батурин, куда и вынужден был направиться Димитрий Ростовский.

Всеобщее признание и предложения игуменства

Гетман Самойлович сам происходил из духовного звания, и потому с особой теплотой и симпатией отнёсся к своему гостю. Он предложил иеромонаху Димитрию поселиться вблизи Батурина в Николаевском монастыре, которым в то время руководил известный в прошлом учёный-богослов Феодосий Гуревич. Общение с этим человеком обогатило Димитрия Ростовского новыми знаниями, столь необходимыми ему в борьбе с латинской ересью.

Со временем, когда военная опасность миновала, будущий святитель вновь стал получать послания из различных монастырей, но теперь это были предложения игуменства, то есть руководства святыми обителями. Подобная честь свидетельствовала о его высочайшем авторитете среди духовенства. После некоторых колебаний будущий митрополит Димитрий Ростовский согласился возглавить Максаковскую обитель, находившуюся неподалёку от города Борзны.

Научная деятельность будущего святого

Но долго игуменствовать ему там не пришлось. Уже на следующий год гетман Самойлович, не желая надолго расставаться с любимым проповедником, исходатайствовал ему должность в Батуринском монастыре, где как раз освободилось место настоятеля. Прибыв в предназначенную ему обитель, Димитрий тем не менее отказался от предложенной ему должности игумена и всего себя посвятил научной работе.

В этот период произошло важнейшее в его жизни событие. Вновь назначенный настоятель Печерской лавры архимандрит Варлаам предложил ему переселиться к нему, под своды древнейшей Киевской обители, и там продолжить научные труды. Приняв предложение настоятеля, святитель Димитрий Ростовский приступил к исполнению главного дела своей жизни - составлению житий святых, канонизированных Вселенской Церковью. Этим своим трудом, растянувшимся на два десятилетия, он оказал неоценимую услугу российскому православию.

Переход в московскую митрополию

Когда в 1686 году Димитрий трудился уже над четвёртой книгой житий святых, произошло знаменательное событие в жизни Православной Церкви: Киевская метрополия, ранее находившаяся в подчинении у Константинопольского патриарха, перешла в подчинение Москве. С этого времени научные изыскания святого Димитрия находятся под контролем патриарха Адриана. Оценив по достоинству труды учёного, он возводит его в сан архимандрита и назначает настоятелем сначала Елецкого Успенского монастыря, а затем Преображенского в Новгороде-Сиверском.

В 1700 году царь Пётр I, упразднивший патриаршество после смерти последнего предстоятеля Русской Православной Церкви, своим указом назначает архимандрита Димитрия на освободившуюся Тобольскую кафедру. В связи с этим он был в том же году возведён в сан епископа. Однако здоровье не позволило ему отправиться в края с холодным северным климатом, и через год государь определил его в Ростовскую митрополию.

Ростовская кафедра и заботы о просвещении народа

Весь период своего пребывания на этой кафедре митрополит Димитрий неустанно заботился о просвещении населения, вёл борьбу с пьянством, невежеством и тёмными предрассудками. Особое рвение он проявлял в искоренении старообрядчества и латинской ереси. Здесь им было основано славяно-греческое училище, в котором наряду с обычными для того времени дисциплинами преподавались также классические языки - латинский и греческий.

Уход из земной жизни и канонизация

Блаженная кончина святителя наступила 28 октября 1709 года. Согласно его последней воле, он был погребён в Троицком соборе Яковлевского монастыря. Однако, вопреки распоряжению Монастырского приказа, вместо каменного склепа был установлен деревянный сруб. Это отступление от предписания имело в будущем самые неожиданные последствия. В 1752 году проводился ремонт надгробия, и непрочная деревянная колода была случайно повреждена. Когда же её вскрыли, то обнаружили внутри гроб с мощами, остававшимися нетленными в течение всех прошедших лет.

Это послужило поводом для начала процесса прославления в лике святых митрополита Димитрия. Официальная канонизация совершилась в 1757 году. Мощи Димитрия Ростовского стали предметом поклонения большого числа паломников, прибывавших в Ростов со всей России. В последующие годы было зарегистрировано несколько сотен случаев исцеления, дарованных по молитвам у его могилы. В соответствии с церковной традицией, был составлен акафист Димитрию Ростовскому как вновь прославленному угоднику Божьему.

Храм Димитрия Ростовского памятник угоднику Божьему

В день обретения мощей святого, 21 сентября, и в день блаженной кончины, 28 октября, отмечается его память. В конце XVIII века было составлено его житие, ставшее примером служения Церкви для многих поколений иноков и мирян. В наши дни одним из памятников угоднику Божьему, столь потрудившемуся для утверждения на Руси истинной веры, является Храм Димитрия Ростовского в Очаково.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2272670008066968051/

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