10 признаков несчастливых отношений

На ранней стадии отношений мы склонны закрывать глаза на то, что нас не устраивает в поведении партнера, убеждая себя, что нам «просто показалось» или «он исправится». Так же и в длительных отношениях: мы можем убеждать себя, что все хорошо, но в глубине души догадываться, что несчастливы. Как понять, что нужно что-то менять?

1.Нет ощущения, что вы важны

Если вы сами не заговорите с партнером, то в квартире, скорее всего, продолжит царить тишина. Если сами не поинтересуетесь, какие у него планы на выходные, возможно, снова останетесь в одиночестве и будете наблюдать в социальных сетях за тем, как партнер проводит время с друзьями или семьей.

Когда же вы наконец оказываетесь вдвоем и о чем-то разговариваете, особой радости это тоже не приносит: человек просто не интересуется тем, как у вас дела и что происходит в вашей жизни.

2.Партнер негативно отзывается обо всех, кто вам дорог

Ему не нравятся ваши друзья и родственники — ни один из них. В лучшем случае они «странные», в худшем — оказывают на вас «дурное влияние» или «совсем о вас не заботятся». Вас могут упорно склонять к тому, чтобы вы порвали с привычным кругом общения, ведь партнер — это «все, что вам нужно».

В этой ситуации совет может быть только один: бежать без оглядки — и как можно быстрее.

3.Он совершенно не готов идти на компромисс

Неважно, почему это происходит: то ли потому, что он считает себя правым всегда, в любой ситуации, то ли потому, что — и это еще хуже — его волнует только собственное благополучие. В любом случае человек явно не готов проявить эмпатию, прислушаться к вашим нуждам и посмотреть на ситуацию вашими глазами.

4.Вы служите «боксерской грушей»

Не в прямом смысле, конечно. Ведь если человек прибегает к физическому насилию, тут даже думать не надо, плохие это отношения или нет.

В данной случае партнер считает, что вы всегда виноваты в его бедах. Даже если вы ничего не сделали. Его агрессия может быть как скрытой, так и вполне явной, но мириться не стоит ни с той, ни с другой.

5.Между вами почти нет физической близости

И мы говорим не о сексе. Любящий взгляд, объятия, нежные прикосновения — если ничего этого между вами нет (а вам важен тактильный контакт), вряд ли такие отношения сделают вас счастливыми. Вы словно «невидимка»: вас не обнимают во время совместного просмотра сериалов и не держат за руку на публике. Вы вместе, но словно врозь.

6.Между вами нет эмоциональной близости

Партнер не бывает с вами открытым, не делится своими переживаниями, мыслями, чувствами — ничем. И это больно, очень больно, особенно если вы любите долгие разговоры по душам и хотите чувствовать родство с близким вам человеком.

7.Когда вы счастливы, партнер злится

Особенно, если вы счастливы без него: например, рассказываете о том, как хорошо посидели с друзьями в кафе или съездили в отпуск. Партнер… завидует, ревнует? Как бы то ни было, вы чувствуете, что вынуждены ходить на цыпочках, а стоит вам получить от чего-то настоящее удовольствие — испытываете прилив стыда и вины из-за того, что хорошо провели время без него.

Для того, кто действительно любит, счастье партнера — в приоритете, и он не стремится контролировать каждый шаг близкого человека.

8.Он постоянно отменяет встречи с вами

Каждый раз что-то идет не так. Находятся какие-то «веские» причины, что-то важнее вас. И это причиняет вам боль и разочарование.

9.Нет никакой романтики — и даже попыток ее привнести

Главным образом это касается партнеров, давно состоящих в отношениях. Обычно у них все начинается хорошо — с постоянных созвонов, обмена сотнями сообщений, цветов и сюрпризов — но постепенно вся романтика сходит на нет. Никаких свиданий и спонтанных вылазок за город. Вы наблюдаете за влюбленными парочками и отчаянно завидуете: вот бы и вам так!

10.Вы все время пребываете в стрессе

В каком настроении партнер вернется с работы? Не сорвется ли он на вас? Будет ли он «в духе» для совместного ужина или просмотра кино или снова уткнется в смартфон или компьютер? Вибрация телефона заставляет вас внутренне вздрагивать: вы ожидаете прочесть на экране, что у партнера снова дела, а значит, приятный вечер вам не светит.

Прочли этот список и поняли, что некоторые пункты описывают вашу ситуацию? Что ж, это повод как минимум поговорить с партнером и попытаться все наладить, а как максимум — разойтись и отправиться на поиски того, кто действительно захочет быть с вами и вкладываться в ваши отношения.

Источник

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Как Третий Рейх вербовал советских солдат и военспецов: чем пугали и что предлагали https://otari.mirtesen.ru/blog/43291599184/

Топ-10: Интересные факты про чихуахуа, которые вы могли не знать https://otari.mirtesen.ru/blog/43813771662/

Что такое «смертный грех» и чем он отличается от обычного https://otari.mirtesen.ru/blog/43274699012/