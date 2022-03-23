Зачем Николай II целовал солдат и другие интересные факты о русских монархах

Какой царь приучил россиян курить? А кто поцеловал тысячи солдат? Какой царь был крайне эффективен в борьбе с народным пьянством? А кто из царей спас всю свою семью во время автокатастрофы? Читайте неожиданные и интересные факты о русских монархах на Фактруме!

Екатеринбург был назван не в честь Екатерины II

Город был основан в 1723 году Петром I, а имя получил в честь его жены Екатерины, будущей императрицы Екатерины I.

Екатерина I

На заглавном листе Судебника Ивана Грозного (1550 г.) изображен символ «cобака» — «@»

Похожие знаки встречаются в русских книгах 16-17 веков. Обычно это украшенная завитком буква «аз», обозначающая в кириллической системе счисления единицу, в случае с Судебником — первый пункт.

Судебник Ивана Грозного Судебник Ивана Грозного

Пётр I приучил россиян курить

До Петра курение на Руси порицалось: например, его отец, Алексей Михайлович за это занятие велел «ноздри рвати». Но сам Пётр считал курение изящной «цивилизованной» привычкой. Он заключил контракт на поставку в Россию табака и снял все запреты на курение.

Пётр I

Пётр I ввёл «бородовую копейку»

«Бородовая копейка» — жетон, выдававшийся за уплату налога на ношение бороды. Налог был введён Петром I в 1698 году для борьбы с «устаревшей», по его мнению, традицией бояр носить большие окладистые бороды.

Бородовая копейка Бородовая копейка

Николай II поцеловал тысячи солдат за время своего правления

Последний император России имел пасхальную традицию: благодарить каждого из солдат своей личной охраны поцелуями в щёки. Это занимало от двух до четырёх дней.

Николай II

Николай II очень эффективно боролся с пьянством

Последний русский царь ненавидел пьянство и запретил производство и продажу алкоголя. Меры по борьбе с пьянством, принятые за время его правления, снизили уровень алкоголизма среди населения так, что только к 1960-м годам он достиг уровня 1913 года.

Александр III спас свою семью во время крушения поезда в 1888 году

Когда императорский поезд сошёл с рельсов, Александр поднял рухнувшую крышу вагона-ресторана, чтобы спасти родных, в том числе детей, находившихся там. Царь держал крышу на плечах, пока все не выбрались наружу. Считается, что именно тогда он получил травму, повлекшую за собой болезнь почек, от которой Александр скончался 6 лет спустя.

Александр III Крушение поезда Александра III

Первое в мире кладбище животных создал российский император Николай I

В середине 1800-х годов скончался любимец брата Николая, Александра I, конь по кличке L’Ami, «Друг». По велению царя коня похоронили с большими почестями и поставили на его могилу мраморный памятник. Место захоронения Друга впоследствии стало кладбищем, где нашли последний приют ещё 120 лошадей, принадлежавших царской семье.

Николай I

Царскосельское кладбище лошадей Царскосельское кладбище лошадей

Личная печать Екатерины II была довольно романтичной

Российская императрица Екатерина II свою частную корреспонденцию заверяла печатью, на которой был изображён «узел любви» между землёй и небом в сопровождении надписи «СМЕРТЬ ЕДИНА МЯ РАЗВЯЖЕТ». Также у неё была печать с изображением дерева, пчелы и улья, а также надписью «ПОЛЕЗНОЕ».

Екатерина II

Самое старое сохранившееся российское следственное дело — расследование смерти царевича Дмитрия

Следственное дело 1591 года — старей­ший в России документ такого рода, дошедший до наших дней. Расследовалось дело о гибели царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного. Следственная комиссия пришла к выводу, что 8-летний царевич погиб случайно, в ходе игры в «ножички» напоровшись на нож. Несмотря на это заключение, многие не поверили в несчастный случай и даже в сам факт гибели царевича. Эти сомнения в итоге привели к наступлению Смутного времени.

«Царевич Дмитрий» Сергея Блинкова

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