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Проклятие монахинь: почему прервался род Александра Суворова

Проклятие монахинь: почему прервался род Александра Суворова

Согласно легенде, рассказываемой потомками великого полководца Александра Суворова по женской линии, на их род были наложены два проклятия, коснувшиеся нескольких поколений семьи.

Первое заклятие не проигравший ни одного военного сражения национальный герой Российской империи получил от поляков в ходе штурма предместий Варшавы, а второе перешло на его правнуков после приобретения поместья Дернебург.

Проклятие монахинь: почему прервался род Александра Суворова

 

Польское проклятье

В памятном октябре 1794 года произошла судьбоносная для Суворова битва в варшавском пригороде Прага (не путать с чешспокой столицей), после которой императрица пожаловала ему звание фельдмаршала, а жители Речи Посполитой прокляли по пятое колено.

В польской историографии это событие называется пражской резнёй, и считается одним из чёрных дней в летописи государства, поскольку русская армия с особым ожесточением подавила восстание сторонников Тадеуша Костюшко, ратовавшего за независимость родины.

Получив от императрицы Екатерины II приказ занять Варшаву, Суворов был вынужден начать штурм укреплённой Праги, где дислоцировалось 30 тысяч повстанцев, не желавших сдаваться без боя.

Прежде чем приступить к военной операции, полководец издал указ, в котором запрещал своим солдатам убивать женщин, детей и безоружных граждан, забегать в дома мирных жителей и губить просящих пощаду.

Кроме этого он предложил не желающим сражаться горожанам сразу перейти в русский лагерь и спасти свои жизни.

Предпочитавший длительной осаде решительный натиск Суворов с войском, уступавшим в численности противнику, быстро прорвал линию обороны Праги, после чего военные действия продолжились на городских улицах. Видя смятение врага, полководец приказал поджечь единственный мост через реку Вислу, соединявший Прагу с Варшавой.

Таким образом, он лишил пражан возможности получить помощь от варшавян и шанса скрыться с ристалища. Оказавшиеся в западне между атакующими русскими войсками и рекой мятежники отчаянно сопротивлялись, получая ещё более ожесточенный ответ. Несмотря на приказ, избежать жертв среди мирного населения не удалось, в кровопролитных боях при беспорядочной стрельбе гибли дети, матери, старики.

В общей сложности армия Суворова истребила 10 тысяч поляков, и с минимальными потерями в своём стане вошла в Варшаву, власти которой предпочли встретить военачальника миром, угостив хлебом-солью, и вручив символический городской ключ и бриллиантовую табакерку с грифом: «Избавителю Варшавы».

Поляки своими подарками лишь пускали пыль в глаза Суворову, которого они ненавидели и никогда не считали своим освободителем.

Проклятие монахинь: почему прервался род Александра Суворова

 

Причина жестокости

Между тем трагедия в пригороде Варшавы имеет подлую предысторию, объясняющую жестокость русских солдат. В начале вышеупомянутого польского восстания в Варшаве находился гарнизон русской армии, который подвергся вероломному нападению со стороны местного населения.

Предпочтя честному бою гнусную агрессию, поляки атаковали русских солдат в Чистый четверг, когда они безоружные отправились в церковь на причастие. Неожиданно забивший набат дал начало варшавскому кровопролитию, в котором разгромившие арсенал горожане зарезали и застрелили 2 тысячи 265 военнослужащих российской империи. Через несколько дней, непосредственно на Пасху подобная драма повторилась на улицах города Вильно.

Суворов понимал, что поляки нанесли его солдатам непростительное оскорбление, ответом на которое может быть только жестокая месть.

Помня об этом факте, полководец, чтобы избежать лишней беспощадности, не взял с собой на штурм Праги, те полки, которые в начале восстания размещались в Варшаве. Однако это не способствовало спасению ситуации, поскольку всё войско было настроено отомстить за своих товарищей.

О том, что Суворов не намеревался истреблять жителей Праги, свидетельствуют его милосердные решения, объявленные после боя, согласно которым 6 тысяч повстанцев и 500 офицеров польской армии были освобождены из плена и вернулись к себе домой.

Проклятие монахинь: почему прервался род Александра Суворова

 

Проклятие монахинь

Второе проклятие на потомков Суворова наложили монахини-августинки, жившие в древнем немецком замке Дернебург, который в 1803 году был выкуплен у епископата ганноверским политиком Эрнстом Мюнстером. Приобретя поместье, он попросил монахинь освободить обитель, поскольку намеревался преобразовать монастырский комплекс в родовое имение, а они в отместку предали анафеме всех последующих жильцов особняка.

Судьбе было угодно, чтобы среди обитателей замка Дернебург оказалась правнучка Александра Суворова от сына Аркадия – Александра Голицына, вышедшая замуж за сына хозяина имения – дипломата Георга Мюнстера.

Жизнь в проклятом поместье, где по ночам гуляли приведения, не принесла счастья ни родственнице Суворова, ни её детям.

Род Суворовых

Можно верить или напротив не предавать значения мистическим событиям вокруг рода Александра Суворова, но спустя 4 поколения после битвы под Варшавой его род по мужской линии перестал существовать.

Несчастья в семье генералиссимуса начались с трагической смерти 26-летнего сына Аркадия, утонувшего в реке Рымник, за победу близ которой сам Суворов удостоился звания «граф Рымникский».

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/157405

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