Почему приворот может убить?

А вы знали, что не все ведуньи делают приворот? Думаете, не умеют? Нет! Приворот – это акт черной магии. Если колдунья возьмется за него, то в аду будет гореть и ее душа тоже.
Какая из девушек не мечтала приворожить к себе равнодушного парня, если испытывала к нему сильные чувства? Ах, как просто: снадобье сварила, милого напоила, совет да любовь. Это очень опасное заблуждение.
Чтобы понять, почему никогда нельзя делать привороты, давайте разберемся: что же это такое?
Приворот – это разновидность черной магии, зомбирование человека, которое не позволяет ему самостоятельно делать выбор и выражать свою волю.
Путем магических ритуалов в человека подсаживают духа-одержителя, который полностью подчиняет себе его волю. Что происходит дальше? Тот, на кого навели приворот, больше себе не принадлежит. Жертва становится одержимой. Если речь идет о мужчине, а привораживают чаще именно чужих мужей, то он постоянно ссорится с женой, потом начинает выпивать, устраивает истерики, скандалы.
Одержимого бесом мужчину неистово тянет к той женщине, что его приворожила, но в душе он не любит ее, иногда даже ненавидит.
Буквально с первых недель приворота жертва начинает сильно болеть. Ужасные головные боли, проблемы с половыми органами, переломы ног и рук, выпадение волос – всё это сопровождает мужчину, над которым провели ритуал черной магии.Если же у него есть маленький ребенок, то часть негативной энергии он берет на себя. Соответственно, черная магия начинает разрушать и его здоровье. В этот страшный период в жизни семьи с малышом может случиться беда.
Тот, кого приворожили, теряет покой, мучается и страдает. Эта больная зависимость вытягивает из него все соки. Он исполняет все повеления своей владычицы, готов идти за ней на край света, но в то же время понимает, что делает это не по своей воле.
Понимая, что избавиться от наваждения нет сил, жертва приворота пытается убить себя. Обычно попытки суицида удачны.
Но бывает и другой исход событий: подселенный бес хочет покинуть оболочку человеческого тела, но для этого ему нужно умертвить жертву. Так случаются аварии и другие несчастные случаи. Ни заказчику приворота, ни его исполнителю этот грех не сойдет с рук. Приворот приравнивается к убийству.
Бывают случаи, когда подселенная сущность имеет такую силу, что вредит не только жертве, но и заказчику, особенно в том случае, если между ними был интимный контакт.
Если приворот не снять, то это погубит не одну человеческую жизнь.
А вы знали об этом?
На Руси девушек, используемых дворянами в качестве сексуальных рабынь, называли серальками. Такое наименование произошло от французского слова «сераль», которым европейцы обозначали восточные гаремы.В серали помещиков русские красавицы попадали против своей воли, лишь по прихоти хозяина. Каждый «уважающий» себя дворянин XVIII-XIX веков считал неотъемлемым атрибутом своей благородный усадьбы гарем из крепостных девок.Самым любвеобильным аристократом в истории страны считался Виктор Страшинский, который владел 500 серальками.
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