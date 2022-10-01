Почему приворот может убить?

А вы знали, что не все ведуньи делают приворот? Думаете, не умеют? Нет! Приворот – это акт черной магии. Если колдунья возьмется за него, то в аду будет гореть и ее душа тоже.

Какая из девушек не мечтала приворожить к себе равнодушного парня, если испытывала к нему сильные чувства? Ах, как просто: снадобье сварила, милого напоила, совет да любовь. Это очень опасное заблуждение.

Чтобы понять, почему никогда нельзя делать привороты, давайте разберемся: что же это такое?

Приворот – это разновидность черной магии, зомбирование человека, которое не позволяет ему самостоятельно делать выбор и выражать свою волю.

Путем магических ритуалов в человека подсаживают духа-одержителя, который полностью подчиняет себе его волю. Что происходит дальше? Тот, на кого навели приворот, больше себе не принадлежит. Жертва становится одержимой. Если речь идет о мужчине, а привораживают чаще именно чужих мужей, то он постоянно ссорится с женой, потом начинает выпивать, устраивает истерики, скандалы.

Одержимого бесом мужчину неистово тянет к той женщине, что его приворожила, но в душе он не любит ее, иногда даже ненавидит.

Буквально с первых недель приворота жертва начинает сильно болеть. Ужасные головные боли, проблемы с половыми органами, переломы ног и рук, выпадение волос – всё это сопровождает мужчину, над которым провели ритуал черной магии.

Если же у него есть маленький ребенок, то часть негативной энергии он берет на себя. Соответственно, черная магия начинает разрушать и его здоровье. В этот страшный период в жизни семьи с малышом может случиться беда.

Тот, кого приворожили, теряет покой, мучается и страдает. Эта больная зависимость вытягивает из него все соки. Он исполняет все повеления своей владычицы, готов идти за ней на край света, но в то же время понимает, что делает это не по своей воле.

Понимая, что избавиться от наваждения нет сил, жертва приворота пытается убить себя. Обычно попытки суицида удачны.

Но бывает и другой исход событий: подселенный бес хочет покинуть оболочку человеческого тела, но для этого ему нужно умертвить жертву. Так случаются аварии и другие несчастные случаи. Ни заказчику приворота, ни его исполнителю этот грех не сойдет с рук. Приворот приравнивается к убийству.

Бывают случаи, когда подселенная сущность имеет такую силу, что вредит не только жертве, но и заказчику, особенно в том случае, если между ними был интимный контакт.

Если приворот не снять, то это погубит не одну человеческую жизнь.