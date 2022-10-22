 А вы знали об этом?(Статья 87)

1.

Советская история и литература богата на мифы, которыми советских людей коммуняки разводили как лохов! Один из них является миф о Василии Чапаеве, который создал в 1923 году Дмитрий Фурманов. Современники и потомки знают не столько реального Чапаева, сколько народный миф о нем.Мы помним Чапаева по книгам, фильмам и рассказываемым о нем анекдотам, но реальная жизнь красного комдива была не менее интересна.

Мало кто знает, что у Чапаева за участие в Первой мировой войне было 3 Георгиевских креста и Георгиевская медаль. Когда случилась революция, Чапаев не сразу стал большевиком – сначала он примкнул к эсерам, потом к анархистам, и только после попросил записать себя в партию большевиков.

Жизнь Чапаева окружена ореолом вымысла и легенд, которые нередко поощрял сам герой. Например, он уверял комиссара Дмитрия Фурманова, что он внебрачный сын артиста-цыгана и дочери казанского генерал-губернатора.Любопытно, что Василий Чапаев вопреки воле родителей женился на дочери священника Пелагеи Метлиной. За пять лет у молодой семьи появились трое детей, но ждать мужа с фронта Пелагея не стала – ушла к соседу..

Василий Иванович тяжело переживал ее поступок, но нашел вторую спутницу ,причем, опять с именем Пелагея.

Она была вдовой боевого товарища Чапаева, которому комдив пообещал позаботиться о его семье. Сначала он отсылал ей пособия, потом решили съехаться. Но история повторилась – во время отсутствия мужа, Пелагея закрутила роман с неким Георгием Живоложиновым и «наставила рога» герою Гражданской войны!.

Когда Чапаев застал их вместе, он чуть не отправил любовника своей жены на тот свет. Когда страсти поутихли, жена попросила прощения, но Василий Иванович не простил измены. Существует версия, что, затаив обиду, именно жена отомстила Чапаеву, выдав белым местонахождение красноармейских войск и данные об их численности.

Самым щекотливым фактом в биографии героя стал его конфликт с Д. А. Фурмановым, который около четырех месяцев был комиссаром в 25-й стрелковой дивизии под командованием Чапаева. Дружеские отношения сменились враждой из-за ухаживаний Василия Ивановича за гражданской женой Фурманова – Анной Никитичной Стешенко. Конфликт на почве ревности привел к серьезным последствиям. Перед тщательно готовящимся наступлением на Уральск Фурманов докладывал М. В. Фрунзе: " …я уже не питаю к нему [Чапаеву] больше того доверия, которое питал прежде… слишком многое прощал…". Комиссар называл Чапаева "авантюристом и карьеристом" и рекомендовал отстранить его от командования дивизией.

Командование выяснило причину неприязни и приняло меры. Фурманов вместе с женой был переведен в политотдел Туркестанского фронта. Это, вероятно, спасло будущему писателю жизнь и позволило ему обессмертить имя своего "соперника". Спустя месяц после перевода Фурманова штаб 25-й дивизии был разгромлен казаками. В ходе этого диверсионного рейда Чапаев погиб.

Все мы представляем Чапаева мужественным бойцом с пушистыми усами, обнаженной шашкой и скачущем на лихом коне. Такой образ создал народный актер Борис Бабочкин. Однако в жизни Василий Иванович лошадям предпочитал автомобили, поскольку еще на фронтах Первой мировой он получил серьезное ранение в бедро, поэтому верховая езда стала проблемой.

Так Чапаев стал одним из первых красных командиров, кто пересел на машину ,причем, «железных» коней он выбирал очень придирчиво. Первый – американский «Стевер», он забраковал из-за сильной тряски, от красного «Паккарда», пришедшего ему на смену, тоже пришлось отказаться – он не подходил для военных действий в степи. А вот "Форд", который выжимал 70 верст по бездорожью, красному командиру пришелся по душе. Водителей Чапаев подбирал тоже лучших. Одного из них, Николая Иванова, практически силой вывезли в Москву и поставили личным шофером сестры Ленина – Анны Ульяновой-Елизаровой.

Прославившаяся не только благодаря ленте Васильевых, но и за счет сотен и тысяч анекдотов, троица Петька – Анка – Василий Иванович никакого отношения к реальности не имеет. Важно отметить, что образ Анки-пулеметчицы был создан по личному распоряжению Иосифа Сталина, которому изначальная версия картины не понравилась, и он порекомендовал ввести новых персонажей. Прототипом Анки стала медсестра Мария Попова, а Анкой ее назвали в честь жены Фурманова. Петька же – Петр Семенович Исаев – был не простым порученцем Василия Чапаева, а успешным и образованным офицером.

Особо прославился кровожадный, как и все большевики, Чапаев зверствами в отношении уральского казачества, приказывая убивать всех поголовно - женщин, стариков, детей! Как известно, легендарный командир красноармейцев Василий Чапаев погиб 5 сентября 1919 года. По самой распространенной версии, комдив утонул, переплывая реку Урал. Однако точные обстоятельства его гибели до сих пор окутаны тайной, как и другие аспекты жизни.

"Врешь! Не возьмешь!" - скандировал переплывающий Урал Чапаев, пытаясь уйти от стрелявших в него белогвардейцев. Именно так показал гибель Василия Ивановича фильм 1934 года с Борисом Бабочкиным в главной роли. Версия утонувшего Чапаева укрепилась в народных умах, однако более правдоподобной считают другую: комдив скончался от ранений, когда на плоту через Урал его перевозили соратники. Существует также версия о том, что Чапаев выжил и, потеряв память, вплоть до 60-х годов работал в Казахстане плотником.

Вот каким на самом деле был легендарный рогоносец и кровожадный комдив, которого лживая советская пропаганда сделала "народным героем " , до сих пор благотворящего оболваненными россиянами!

2.

В VII веке византийского императора Юстиниана II свергли с престола, отрезали ему нос и отправили доживать свой век в Крым. Спустя десять лет Юстиниан вернулся в Константинополь с армией из 15 тысяч болгар, снова занял престол, обезглавил двух императоров, правивших в его отсутствие, и сделал себе новый нос из чистого золота.

3.

После смерти Наполона правящий в 1840-х годах Францией Луи-Филипп I решил отдать должное своему знаменитому предшественнику и принял предложение архитектора Луи Висконти: создать саркофаг из "камня королей" - красного порфира. Порфир искали долго. И нашли.

Нашел подходящий камень путешественник и переводчик (и искатель приключений, иначе это не объяснить) Луи Леузон Ле Дюк. Нашел в России, в Олонецкой губернии, в сельце Шокша. Николай I, получив от французов прошение, был несколько удивлен:"Какая судьба!

Мы нанесли первый смертельный удар этому человеку пожаром нашей древней и святой столицы, и это к нам пришли просить о его могиле!".Тем не менее, разрешение на добычу шокшинского малинового кварцита дал. Что же, и добыча, и транспортировка легли на плечи самих французов.За сам камень Николай I не взял ни гроша. Кстати, российскому императору приписывают еще одну фразу:"Какая странная судьба императора Наполеона. В борьбе с Россией он потерял свою славу и Россия же сооружает ему надгробный памятник"!Однако точные обстоятельства его гибели до сих пор окутаны тайной, как и другие аспекты жизни.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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