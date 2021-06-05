В чём секрет молодости жителей Амазонии

В Боливии, на территории которой частично находятся амазонские леса, обитают представители индейского племени цимане. Они очень давно интересуют ученых, потому что обладают очень крепким здоровьем. В 2017 году исследователи выяснили, что кровеносные сосуды 80-летних жителей Амазонки намного здоровее, чем у 55-летних американцев.

Недавно ученые провели еще одну научную работу и выявили другую особенность этих людей — их мозг стареет гораздо медленнее, чем у жителей других точек на нашей планете. Создается впечатление, что представители индейского племени знают секрет долгой молодости, однако для них крепкое здоровье — это что-то само собой разумеющееся. По мнению ученых, медленное старение этих людей связано с их образом жизни и рационом питания. Так почему же весь мир не живет и питается как они? Это только звучит просто — на самом деле все сложнее.

Секрет крепкого здоровья сердца

Давайте сначала поговорим о здоровье сердца представителей цимане. По данным научного издания The Lancet, они практически не знакомы с сердечно сосудистыми заболеваниями. В рамках научной работы 2017 года ученые посетили 85 деревень и оценили состояние сердечно-сосудистой системы 705 человек в возрасте от 40 до 94 лет.

Оказалось, что проблемы с работой сердцем есть только у 16% индейцев, и то они не серьезные. А вот у американцев заболевания сердца были зафиксированы в 50% случаев. Именно в рамках этого исследования ученые и узнали, что сердца 80-летних жителей Амазонки здоровее, чем у 50-летних американцев.



Авторы научной работы пришли к выводу, что крепкое здоровье сердца обусловлено рационом питания народа цимане. Ежедневно они употребляют 72% углеводов, 14% жиров и 14% белков. Жители США употребляют намного больше жиров, причем получают его из вредной пищи вроде фастфуда. А вот цимане употребляют только нежирное мясо диких свиней, тапиров, капибар и пираний. Именно поэтому считается, что жители США и других стран не могут придерживаться такой же диеты, что и представители индейского племени. Впрочем, как и они, мы можем больше отдавать предпочтение рису, бананам и сладкому картофелю — это тоже полезная пища.

Секрет хорошей работы мозга

А недавно на портале Journal of Gerontology была опубликована информация о том, что мозг коренных жителей Амазонии стареет на 70% медленнее, чем у остальных. Ученые выяснили это, просканировав мозги 746 представителей народа цимане в возрасте от 40 до 94 лет (как и в предыдущем исследовании). Так как их мозги стареют медленнее, даже в пожилом возрасте они хорошо соображают и не страдают от слабоумия. Само собой разумеется, индейцы практически не страдают от болезни Паркинсона и ему подобных недугов, которые считаются одними из самых страшных в мире.





Секрет крепкого здоровья головного мозга опять же заключается в правильном питании. Но также ученые отмечают, что представители этого народа ведут очень активный образ жизни. Каждый день они охотятся, собирают плоды деревьев и разводят скот. По расчетам исследователей, в среднем на физическую активность этих людей приходится от 4 до 7 часов. Так что пренебрегать прогулками на свежем воздухе и тренировками явно не стоит — от этого сильно зависит длительность и качество жизни каждого человека.

Ужасы инфекционных болезней

Важно отметить, что при всем этом, народ цимане очень подвержен инфекционным заболеваниям. Например, около 70% женщин заражены аскаридами (Ascaris lumbricoides) — круглыми червями, которые способны достигать 40-сантиметровой длины. Они могут стать причиной повреждения стенок кишечника и даже бронхита. Иногда они заползают в органы дыхания и тем самым вызывают удушье, что звучит как сущий кошмар. Обычно аскаридами заражаются через немытые фрукты и овощи. Только вот есть одно интересное явление: у зараженных женщин, как правило, рождается на два ребенка больше, чем у полностью здоровых. Ученые считают, что это каким-то образом связано с работой иммунитета.





Человеческая аскарида



В конечном итоге получается, что секрет долгой и здоровой жизни заключается в правильном питании и физической активности.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2228168458678568966/

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