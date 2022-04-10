Почему умная и красивая женщина часто бывает несчастной

Все удивляются, когда красивая и умная женщина оказывается глубоко несчастной. Ведь нам кажется (а точнее, нам так все говорят), что для полного счастья нам не хватило ровного носа, или точеных скул, или длинных ног, а уж успеха в жизни и в обществе с такими «недалекими» мозгами мы уж точно не добьемся. Вон, посмотрите на «умныхикрасивых», — мир придуман для них. А потом мы и правда смотрим на умных и красивых и порой не видим никакого счастья в глазах.

Изо дня в день нас будят утренние новости о том, как в очередной раз совершили что-то глупое или, чего хуже, летальное наши кумиры, казавшиеся счастливыми и успешными всему миру. Те, кто, казалось, имеют все, о чем мы можем только мечтать, вдруг собственноручно лишают себя абсолютно всего без видимой на то (да и вообще, как будто не существующей в природе) причины.

Так как же получается, что умные и красивые оказываются настолько несчастными?

Несчастье

Давайте начнем с того, что такое несчастье. Толковые словари говорят, что несчастье — это большое горе, беда, неизлечимая болезнь и прочее в том же духе. Цитаты мудрецов уточняют, что несчастье рождается из мыслей самого человека и охватывают куда более широкий спектр проблем, чем болезни тела и материальные упущения. Самым же простым объяснением несчастья является отсутствие счастья.

Вернемся к умным и красивым: у них все есть (ну точно все, они же и невероятно красивые, и чертовски умные), что нужно для счастья, но счастье у них при этом отсутствует. Как это возможно?

Видимо, ни красота, ни ум не являются составляющими человеческого счастья — разве не очевидный ответ? Нет ни одной подходящей всем формулы, ни одного стандартизированного совета «для каждого», способного приблизить случайного человека к счастью. Неудовлетворенность собой, которая часто завязана на внешности, лишь одна из миллионов и миллионов причин, способных довести человека до состояния отчаяния. Значит, красивые и умные женщины имеют, как минимум, столько же причин быть несчастными, сколько и остальные.

Утренняя мантра

Многие причины для несчастья, которые будут перечислены в этой статье, касаются каждого человека вне зависимости от расы, национальности, вероисповедания и, уж тем более, внешности и сообразительности человека. Однако они способны трагически губительно влиять на судьбы людей, не имеющих видимых, материально оценимых или медицински обоснованных на то причин.

Практически все, что с нами происходит и не происходит, зависит, в первую очередь, от нас. Очень часто (точнее, почти всегда) мы самостоятельно роем себе яму и закапываем себя в могилу. Начинаем мы, как полагается, с раннего утра. Просыпаясь, вместо благодарности за новый день, мы вспоминаем вчерашние, а то и прошлогодние, проблемы и сетуем на судьбу. Поднимаясь с постели, вместо зарядки мы хрустим больной шеей и жалуемся на плохой матрас. Умываясь, вместо улыбки в зеркале мы видим ну просто наикислейшее выражение лица, почти ненавидящее то, что видит перед собой. Будьте вы хоть тысячу раз красавицами, если вы не приложите усилий, улыбка сама себя не «нарисует» в отражении.

Я сомневаюсь

На утренней настройке себя на негатив дело не заканчивается. Весь последующий день вы в себе сомневаетесь: «я не знаю, что надеть», «это меня полнит», «волосы плохо легли», «на меня не так смотрят», «я неуклюжая», «сморозила чушь» и так далее и тому подобное. Утро дало о себе знать — теперь вы просто ходячее недоразумение. У вас ничего не получается и никогда не получалось, на вас никогда не обратят внимание, ну разве что только чтобы посмеяться. Вас не выберут, потому что все остальные более достойные, талантливые и... Нет. Это неправда.

Но не всегда кто-то идет с вами за руку, чтобы остановить этот поток отравляющих мыслей и успокоить суетящийся маятник ваших сомнений. Так что соберитесь, научитесь идентифицировать вредоносные мысли и вовремя сворачивать с дорожки беспочвенной самокритики.

Даже если с вами сегодня действительно что-то не так, не нужно травить свое тело ядовитыми фразами и болезненным волнением — вы, как минимум, доведете себя до нервного срыва к концу недели. А нервный срыв скажется на здоровье органов, что впоследствии отразится на вашей коже.

Мне так сказали

Еще одна катастрофически серьезная проблема на пути к счастью — мнение окружающих. Точнее, конечно же, не само мнение, а наша болезненная зависимость и, одновременно, боязнь чужого мнения.

Все, начиная от неодобрения знакомых, заканчивая комментариями под нашими постами в социальных сетях и даже взглядами прохожих, способно расстроить нас, сбить с толку, заставить засомневаться в себе и даже отказаться от мечты.

Проблема в том, что люди вокруг вас никуда не денутся, плохие люди не станут хорошими, болтливые не успокоятся, а любопытные не насытятся. Всегда будет кто-то, кого не устроит ваш внешний вид, даже если вы кинозвезда или модель, или признанный эталон! Вы обязательно покажетесь кому-нибудь неприятной, глупой и недостойной. Обязательно кто-нибудь скажет о вас «а она что тут забыла», куда бы вы ни пришли и чего бы ни добились.

Такова человеческая природа, да, но важно знать кое-что еще. Никому из этих людей на самом деле нет дела до вас. Большая часть разговоров за спиной — недовольство этих людей самими собой, а не вами. Их неполноценность, а не ваша.

Но они же знают больше меня

Продвинутая версия «мнения окружающих» — мнение людей, которые изначально кажутся нам более высокими по статусу. Это наши родители, старшие братья и сестры, более популярные одноклассники, коллеги с должностью выше нашей, руководители всех мастей и задающие тренды знаменитости. Нам с рождения прививают уважение к старшим (назовем так всех, кто в чем-либо «выше» нас), заставляют пресмыкаться перед ними и внимательно следовать всем их советам.

Здесь, в детстве, зарождается одно из катастрофических заблуждений жизни. Согласитесь — ведь нет ничего примечательного в том, что какой-то человек, прожил на несколько лет дольше, чем вы.

Нет, естественно, уважать взрослых нужно, но подождите. Кажется, уважать нужно вообще всех окружающих, разве не так? Мы ведь все — люди. И ребенок, к которому вы отнесетесь пренебрежительно, вряд ли вырастет воспитанным и уважающим старших. Это работает в обе стороны — старший должен уважать младшего, чтобы младший уважал его в ответ. Никто никого не должен ставить в унизительное положение.

Неужели умные и красивые тоже?

Кажется (все еще кажется?), что красивым и умным должно все даваться легче. Но, возможно, тут «выдающиеся» женщины страдают больше остальных. Чем большими привилегиями и талантами обладает женщина, тем больше внимания она привлекает. Тем больше людей стараются «оценить» ее внешность и жизнедеятельность. То есть, получается, что более красивые и умные владеют большей аудиторией «советчиков», чем остальные.

Ваша одежда, манера краситься, жизненные приоритеты, выбор в карьере, литературный вкус, предпочтения в мужчинах — все теперь подвержено переоценке и критике. Выбрали семью — бездарно губите ум и смекалку, вышли замуж за богатого — ленивые и самовлюбленные, выбрали карьеру вместо семьи — эгоистичные мужененавистницы, побойтесь Бога. И так каждый день из каждого угла.

Представьте себе теперь, через какой отвратительный поток препятствий вы ежедневного вынуждены проходить, двигаясь по выбранному (абсолютно любому) направлению. Еще бы вы не чувствовали себя неполноценной, когда вам буквально не дают заниматься любимым делом, какое бы дело в целой вселенной вы бы ни выбрали.

Что делать?

Если суммировать все вышесказанное, большая часть причин для несчастья, исключая болезни, смерти и горести, находится на уровне мыслей и слов. Чтобы совладать с самой собой, тратьте меньше времени на самобичевание и больше сил вкладывайте в комплименты отражению в зеркале, похвалу и высокую оценку того, что вы уже сделали. Поощряйте свое стремление ко всему тому, что вам еще предстоит. Экспериментируйте, если вам захотелось. Примите решение и поменяйте его на следующий день, если вы так чувствуете. Сделайте выбор, который приносит вам чувство удовлетворения, и не делайте выбор вообще, если хотите «взять» и то, и другое.

Любите себя. Не смотря на то, к какой религии вы себя относите (или не относите), вы знаете, что гармония с миром — это любить ближнего своего, как самого себя. Но для этого полюбите сначала себя настолько сильно, насколько это возможно, насколько достоин человек. Будьте к себе благосклонны. Меняйтесь и исправляйте ошибки, проводите анализ неправильных решений и плохого поведения, но не ругайте себя. Дружите с собой. И дружите с другими. К счастью, процент токсичных людей среди вашего окружения можно значительно снизить, если вы перестанете их бояться и возьмете жизнь в свои руки.

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