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Трагедия русских женских «батальонов смерти»

В Первую Мировую в России действовали женские военные отряды, которые называли «батальоны смерти».

       Их судьба – один из наиболее трагичных эпизодов истории русской армии.
Трагедия русских женских «батальонов смерти»

Раненая девушка. Рисунок сделан английским корреспондентом во время боев под Молодечно и был опубликован в The Sphere. Перепечатан в жур. "Искра", №41, 1917 г.

Идея создания женских боевых отрядов заключалась в том, чтобы с их помощью остановить разложение действующей армии.
Их стали массово формировать в 1917 году после Февральской революции.
Трагедия русских женских «батальонов смерти»

Бойцы 1-го Петроградского батальона смерти получают оружие

В то время, многие солдаты, убежденные в бессмысленности войны, отказывались воевать и дезертировали с фронта.

По мысли идеологов «батальонов смерти», представительницы прекрасного пола, готовые погибнуть за Россию, должны были стать примером и укором для солдат-мужчин.
Трагедия русских женских «батальонов смерти»
Бойцы "Первой Женской Команды смерти Марии Бочкаревой", 1917 г.

Понимание, что женщины-воины в реальном бою обречены на быструю гибель, дало основание острым на язык публицистам называть новые подразделения «батальонами смерти».


Первым таким  отрядом стала «Команда смерти Марии Бочкаревой», сформированная в июне 1917 года. В ее составе числилось около 300 доброволиц.


Трагедия русских женских «батальонов смерти»

Проводы на фронт Томского женского батальона смерти. 1917 г.[/color]

Создание «команды» сопровождалось массированной пропагандой, которая спровоцировала волну записи в «батальоны смерти» по всей стране.

Призывные комиссии для женщин появились во многих городах Российской империи. Новобранок отбирали в возрасте от 16 до 40 лет, отсеивая больных и беременных.

Наиболее крупные «батальоны» были созданы Москве и Петрограде. Они насчитывали две и полторы тысячи человек соответственно.
Трагедия русских женских «батальонов смерти»
Доброволицы еще не получили обмундирования, но уже учатся маршировать. Фото Д. Томсона

«Команда смерти Марии Бочкаревой» оказалась единственным женским подразделением, отправленным на фронт и принявшем непосредственное участие в боях.


В июле 1917 они сражались против немцев в районе города Молодечно в Белоруссии. При этом доброволицы проявили себя героически, но, как и следовало ожидать, понесли большие потери.


По свидетельству самой Бочкаревой, из 170 женщин, участвовавших в боевых действиях, 30 были убиты и до 70 ранены.
Трагедия русских женских «батальонов смерти»
Женщины-солдаты в госпитале в Петрограде, 1917 г. Фото К. Буллы.

Такие потери дали повод главнокомандующему русской армией Лавру Корнилову, который не одобрял «батальоны смерти», запретить их участие в боевых действиях.

По его приказу они допускались к исполнению только вспомогательных воинских функций: охране объектов в тылу, патрулированию улиц, работе в госпиталях и т.п.
Трагедия русских женских «батальонов смерти»
Тренировка по стрельбе. 1917 г. Фото Д. Томсона

Тем не менее, бойцы «батальонов смерти» приняли участие еще в одном известном эпизоде отечественной истории – защите Зимнего дворца во время Октябрьской революции.


В ночь с 25 на 26 октября 1917 года правое крыло дворца охраняли 137 женщин 2-й роты 1-го Петроградского батальона смерти.
Трагедия русских женских «батальонов смерти»
Женский батальон смерти на учениях по противохимической обороне, 1917 г.

Кроме них резиденцию Временного правительства России обороняли три роты юнкеров и четыре десятка казаков-инвалидов. Этими силами был отбито первое наступление на Зимний. После чего женской роте было приказано сдаться.


По состоянию на октябрь 1917 года в России числилось около десятка женских воинских подразделений, в которых состояло порядка 5 тысяч бойцов.
Трагедия русских женских «батальонов смерти»
2-я рота 1-го Петроградского батальона смерти на Дворцовой площади, 1917 г.

В течение двух месяцев после Октябрьской революции «батальоны смерти» были расформированы, а их личный состав, по сути, оказался брошен на произвол судьбы. Известны случаи, как женщины из этих отрядов, побирались на Петроградских вокзалах.

Впоследствии часть бойцов «батальонов смерти» примкнула к белому движению, часть – к большевикам.

Многие из тех, кто решили возвращаться по домам, были по дороге убиты или подвергнуты насилию.
Трагедия русских женских «батальонов смерти»
2-я рота 1-го Петроградского батальона смерти на площади перед Зимним дворцом, 1917 г.

Об этом, в частности, сообщает Мария Бочарникова, служившая в 1-ом Петроградском батальоне смерти и участвовавшая в обороне Зимнего.

На протяжении всей жизни она собирала сведения о судьбах своих сослуживиц и в итоге написала автобиографическую книгу об этих событиях.
Трагедия русских женских «батальонов смерти»

Еще один женский боевой отряд – первая морская женская команда, 1917 г[/color]

Эта книга есть в сборнике воспоминаний «Доброволицы», которая повествует об участии женщин в Первой мировой войне.

Источник : https://kak2z.ru/index.php?topic=763430.0

 А вы знали об  этом?  

В начале 2000-х в пригороде Лос-Анджелеса в штате Калифорния произошли массовые самоубийства птиц. Причиной гибели около сотни кедровых свиристелей был полет в нетрезвом состоянии. Подвыпившие птицы врезались в окна, стены и ограждения - и умирали от травм.Как выяснили орнитологи, последней трапезой животных перед смертью были ярко-красные ягоды бразильского перца. Птицы съели такое количество сброженных естественным образом ягод, что содержание алкоголя в их печени достигло 0,1%.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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