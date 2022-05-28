Трагедия русских женских «батальонов смерти»

В Первую Мировую в России действовали женские военные отряды, которые называли «батальоны смерти».
Их судьба – один из наиболее трагичных эпизодов истории русской армии.
Раненая девушка. Рисунок сделан английским корреспондентом во время боев под Молодечно и был опубликован в The Sphere. Перепечатан в жур. "Искра", №41, 1917 г.
Идея создания женских боевых отрядов заключалась в том, чтобы с их помощью остановить разложение действующей армии.
Их стали массово формировать в 1917 году после Февральской революции.
Бойцы 1-го Петроградского батальона смерти получают оружие
В то время, многие солдаты, убежденные в бессмысленности войны, отказывались воевать и дезертировали с фронта.
По мысли идеологов «батальонов смерти», представительницы прекрасного пола, готовые погибнуть за Россию, должны были стать примером и укором для солдат-мужчин.
Бойцы "Первой Женской Команды смерти Марии Бочкаревой", 1917 г.
Понимание, что женщины-воины в реальном бою обречены на быструю гибель, дало основание острым на язык публицистам называть новые подразделения «батальонами смерти».
Первым таким отрядом стала «Команда смерти Марии Бочкаревой», сформированная в июне 1917 года. В ее составе числилось около 300 доброволиц.
Проводы на фронт Томского женского батальона смерти. 1917 г.[/color]
Создание «команды» сопровождалось массированной пропагандой, которая спровоцировала волну записи в «батальоны смерти» по всей стране.
Призывные комиссии для женщин появились во многих городах Российской империи. Новобранок отбирали в возрасте от 16 до 40 лет, отсеивая больных и беременных.
Наиболее крупные «батальоны» были созданы Москве и Петрограде. Они насчитывали две и полторы тысячи человек соответственно.
Доброволицы еще не получили обмундирования, но уже учатся маршировать. Фото Д. Томсона
«Команда смерти Марии Бочкаревой» оказалась единственным женским подразделением, отправленным на фронт и принявшем непосредственное участие в боях.
В июле 1917 они сражались против немцев в районе города Молодечно в Белоруссии. При этом доброволицы проявили себя героически, но, как и следовало ожидать, понесли большие потери.
По свидетельству самой Бочкаревой, из 170 женщин, участвовавших в боевых действиях, 30 были убиты и до 70 ранены.
Женщины-солдаты в госпитале в Петрограде, 1917 г. Фото К. Буллы.
Такие потери дали повод главнокомандующему русской армией Лавру Корнилову, который не одобрял «батальоны смерти», запретить их участие в боевых действиях.
По его приказу они допускались к исполнению только вспомогательных воинских функций: охране объектов в тылу, патрулированию улиц, работе в госпиталях и т.п.
Тренировка по стрельбе. 1917 г. Фото Д. Томсона
Тем не менее, бойцы «батальонов смерти» приняли участие еще в одном известном эпизоде отечественной истории – защите Зимнего дворца во время Октябрьской революции.
В ночь с 25 на 26 октября 1917 года правое крыло дворца охраняли 137 женщин 2-й роты 1-го Петроградского батальона смерти.
Женский батальон смерти на учениях по противохимической обороне, 1917 г.
Кроме них резиденцию Временного правительства России обороняли три роты юнкеров и четыре десятка казаков-инвалидов. Этими силами был отбито первое наступление на Зимний. После чего женской роте было приказано сдаться.
По состоянию на октябрь 1917 года в России числилось около десятка женских воинских подразделений, в которых состояло порядка 5 тысяч бойцов.
2-я рота 1-го Петроградского батальона смерти на Дворцовой площади, 1917 г.
В течение двух месяцев после Октябрьской революции «батальоны смерти» были расформированы, а их личный состав, по сути, оказался брошен на произвол судьбы. Известны случаи, как женщины из этих отрядов, побирались на Петроградских вокзалах.
Впоследствии часть бойцов «батальонов смерти» примкнула к белому движению, часть – к большевикам.
Многие из тех, кто решили возвращаться по домам, были по дороге убиты или подвергнуты насилию.
2-я рота 1-го Петроградского батальона смерти на площади перед Зимним дворцом, 1917 г.
Об этом, в частности, сообщает Мария Бочарникова, служившая в 1-ом Петроградском батальоне смерти и участвовавшая в обороне Зимнего.
На протяжении всей жизни она собирала сведения о судьбах своих сослуживиц и в итоге написала автобиографическую книгу об этих событиях.
Еще один женский боевой отряд – первая морская женская команда, 1917 г[/color]
Эта книга есть в сборнике воспоминаний «Доброволицы», которая повествует об участии женщин в Первой мировой войне.
Источник : https://kak2z.ru/index.php?topic=763430.0
А вы знали об этом?
В начале 2000-х в пригороде Лос-Анджелеса в штате Калифорния произошли массовые самоубийства птиц. Причиной гибели около сотни кедровых свиристелей был полет в нетрезвом состоянии. Подвыпившие птицы врезались в окна, стены и ограждения - и умирали от травм.Как выяснили орнитологи, последней трапезой животных перед смертью были ярко-красные ягоды бразильского перца. Птицы съели такое количество сброженных естественным образом ягод, что содержание алкоголя в их печени достигло 0,1%.
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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