Что происходило в Америке до прихода европейцев: Загадки доколумбовых цивилизаций

1492 год разделил историю коренных народов Америки на «до» и «после». Открытие Колумбом новых континентов привело к мрачному «после»: были грабежи и завоевания земель, истребление индейцев и разрушение их памятников.

Так или иначе культуре миллионов американцев того времени был нанесен непоправимый ущерб. А что же было «до»? Чем жила эта часть света в древности, какой была до прихода европейцев? Чем дольше длится изучение прошлого Америки, тем больше странностей и загадок оно обнаруживает.

Доколумбова реальность

Версия о том, что в доколумбовой Америке можно было встретить лишь полудикие племена кочующих индейцев, устарела уже давным-давно. Оба континента – и Северный, и Южный, к концу XV века успели обзавестись богатой историей, причем первые цивилизации здесь возникли, возможно, даже раньше европейских. Считается, что заселена Америка была все же с евразийского материка – в те времена, когда между Чукоткой и Аляской еще существовал сухопутный «мост». Произошло это примерно 30 – 20 тысяч лет назад.

Врата Солнца в Тиуанако - не то календарь, не то предсказатели погоды, не то место поклонения предкам.

Постепенно продвигаясь на юг, пришедшие из Северо-Восточной Азии переселенцы развивались по всем правилам эволюции человеческого общества.

Общинно-родовой строй, потом – разделение на классы, об этом свидетельствуют археологические раскопки. Америка знала государства, и некоторые из них исчезли еще до прибытия европейцев (и не по их вине, в отличие от, например, Империи инков). Прибытие колонизаторов негативно отразилось на культурном наследии коренных народов: предметы из драгоценных и просто ценных материалов вывозились, переплавлялись и утилизировались другими способами, памятники разрушались из презрения к чужой, не христианской религии или просто в результате мародерства.

Атланты в Туле, Идальго.

Но вот археологи и вообще ученое сообщество добрались до серьезного изучения прошлого Америки – произошло это в XIX веке. Находки попадались такие, что приписать их индейцам было непросто – возникли теории о том, что некогда на этих двух континентах существовали какие-то сверхцивилизации, потом погибшие, а возможно, это были и выходцы из Европы или Азии – финикийцы, римляне, китайцы. Слишком неправдоподобным казалось предположение, что «дикие» племена могли иметь отношение к найденным памятникам американского прошлого.

Чаши культуры Мимбрес (Могольон).

Стали изучать культуры, которые существовали в доколумбову эпоху, и чем дальше продвигались в глубину веков, тем больше загадок и неясностей выходило на передний план. Оказалось, что практически невозможно ни точно выяснить причины упадка прежних цивилизаций, ни объяснить технологии изготовления или назначение некоторых предметов искусства или сооружений, ни даже расшифровать письменность прежних цивилизаций – лишь письмо майя к настоящему времени оказалось читаемым.

Были ли прежние цивилизации «сверх», походили ли коренные американцы на мифических жителей Атлантиды или просто сумели достичь особенных успехов в некоторых сферах – вопрос интересный и открытый. Но, так или иначе, за много веков до прибытия в Америку европейцев там существовали удивительные натуралистичные изваяния, масштабные архитектурные сооружения, многотысячные города и даже водопровод, керамика и ювелирное искусство, не говоря уж о математических и астрономических достижениях древних американских мудрецов.

Родина многих культур

Прежде всего, следует разобраться, насколько изолированным от Старого Света был мир народов Америки. Тут среди ученых два подхода – один предполагает контакты между доколумбовыми цивилизациями и представителями разных других культур. Это объяснило бы некоторые общие закономерности – поклонение солнцу как божеству, строительство пирамид и курганов, традиции мумификации и прочее. Существуют версии о том, что на американские континенты прибывали не только европейцы, но и японцы, китайцы, иудеи, арабы, индийцы, африканцы – эти предположения делают по анализу произведений искусства, продуктов.

Гигантские головы ольмекской культуры.

Тем не менее, подтвержденным остается лишь факт прибытия норвежцев на остров Ньюфаундленд в конце X века, но и этот контакт, если он был, на местные народы не повлиял. Прибывшие викинги жили своей собственной общиной и с коренным американским населением не взаимодействовали. Кроме этого, подтверждено с помощью генетического анализа, что еще задолго до Колумба на американский континент высаживались полинезийцы. Все остальные версии о влиянии других культур на формирование американских остаются неподтвержденными.

Стела Ла-Мохарра и символы Каскахальского блока - не дешифрованные надписи доколумбовой эпохи.

Самой ранней культурой в этой части света считается ольмекская, она возникла в конце III тысячелетия до н.э. Именно ольмеки первыми стали строить города, сооружать архитектурные памятники и вообще задали направление развитию американских племен. Этот народ оставил после себя, помимо прочего, первый американский водопровод протяженностью около двух километров. Сооруженный около трех тысяч лет назад, он был сделан из базальта, представляя собой соединенные между собой камни U-образной формы, сверху накрытые тонкими базальтовыми пластинами.

Другое замечательное наследие ольмеков – гигантские головы, всего их найдено семнадцать. Высотой от 117 до 340 сантиметров, они изображали, возможно, правителей – слишком большие трудозатраты уходили на каждый такой монумент. Каменные головы высекали из базальта, который доставляли каким-то образом за десятки километров, а натуралистичность памятников приводит в некоторое замешательство: никаких промежуточных стадий в развитии искусства ольмеков не выявлено – в какой-то момент они просто принялись делать крайне «похожие» лица. Возраст голов точно не установлен, но они появились не позже 900 года до н.э.

Еще немного из наследия коренных американцев

На письменности доколумбовых культур построено множество спекуляций, и не раз нашедшие «древний» камень с надписью были обвинены в подделке. По всей видимости, такой подделкой стала надпись из Бэт-Крик, которая была обнаружена в индейском захоронении и якобы демонстрировала связь индейского письма с древнееврейской культурой. Но и реальных памятников хватает, причем до дешифровки надписей еще далеко. Стела Ла-Мохарра, Каскахальский блок остаются безмолвными свидетелями ушедшей культуры. Как и найденные кипу – веревочки с узелками, которые представляли собой мнемоническую и счетную систему.

Кипу доколумбовой эпохи.

Зачем-то на плато Наска были созданы гигантские рисунки, причем кроме как с воздуха увидеть их невозможно. Древние геоглифы были обнаружены и в лесах Амазонии. Тут уж удержаться от научно-фантастических предположений совсем трудно – какой еще смысл могут нести линии, если не сигнал прибывшим с небес? А впрочем, с геометрической точки зрения и архитектура доколумбовых культур представляется явлением неповторимым. Долгое время древнейшим городом Америки считался Караль, расположенный в долине реки Супе на территории современного Перу.

Геоглифы в Амазонии и в долине Наска.

Караль, существовавший уже в 2600 году до н.э., замечателен и тем, что включал огромные, в несколько футбольных полей площадью, архитектурные сооружения, и тем, что никаких следов войны – оружия, оборонительных сооружений – там найдено не было. Больше половины тысячелетия жители Караля занимались лишь торговлей, да просто получали удовольствие от жизни – здесь обнаружено множество музыкальных инструментов и украшений. Кстати, неподалеку имеется и геоглиф в виде человеческого лица.

Руины города Караль.

Цивилизации доколумбовой эпохи возникали и уходили в прошлое, на их руинах возникали новые, часто использовавшие достижения и предметы культа своих предшественников. Обширные пространства Северной и Южной Америки были домом для разных племен и культур – от примитивных до высокоразвитых. Индейские племена, практикующие жертвоприношения, кровавые ритуалы, охоту с простым оружием и не знающие ни письменности, ни счета – лишь одна из сторон этого объемного явления.

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