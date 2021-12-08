От рабыни-наложницы до первой жены султана Сулеймана II: малоизвестные факты о великолепной Роксолане

Хюррем Хасеки-султан, более известная в европейских странах как Роксолана, смогла разрушить абсолютно все стереотипы положения женщины в мусульманском обществе. Интерес к образу рабыни славянского происхождения подогревает то, что до настоящего времени точно не известно, как в действительности выглядела эта женщина, какой у нее был характер, откуда идут ее корни. И главный вопрос: чем же простая наложница сумела покорить сердце султана? Понятно лишь одно, что Роксолана была необыкновенной женщиной, о которой слагали легенды, посвящали поэмы, романсы и лучшие комплименты.

Сведения о происхождения Роксоланы

Спустя столько лет загадочная личность Роксоланы все больше обрастает слухами и догадками, что затрудняет отличить истину от вымысла, но зато увеличивает интерес к себе. Хюррем всегда была неоднозначной персоной: одни восторженно трепетали лишь при одном упоминании ее имени, другие обвиняли девушку в разрушении общественных устоев исламского общества, да и самой Османской империи в целом. Возможно, именно по этой причине, портреты Роксоланы, созданные живописцами той эпохи, различны и противоречивы.

Каждый художник изображал Роксолану по-своему, поэтому трудно понять, как же на самом деле выглядела девушка, покорившая султана

Говорить достоверно об этой особе весьма затруднительно, ведь даже дата и место ее рождения точно неизвестны.

Основная версия имени девушки славянского происхождения - Анастасия (Александра) Лисовская, но многие считают, что это просто плод воображения писателей. В документах XVI столетия достоверной информации об этом не нашли. Когда весь мир облетела молва о Роксолане, появилась информация о том, что она – дочь священника Гавриила Лисовского.

В различных источниках указан 1502 - 1506 год рождения. Что по поводу места рождения, то большинство источников утверждают, что девушка появилась на свет в городе Рогатине, в районе Западной Украины. В те годы эти края были под гнетом польского государства.И в начале 20-х годов XVI столетия, во время нападения татар на украино-польские земли, девушку взяли в плен и увезли в Крым. Оттуда пленницу, которой было около пятнадцати лет, вместе с другими девушками доставили в Стамбул, во дворец султана. Кстати, первым девушку заметил имперский визирь, который и принес ее в дар господину.

Происхождение Роксоланы окутана тайнами и домыслами





Имя Роксолана появилось благодаря римскому послу в Османской империи Де Бусбеку. Этому есть логичное объяснение: земли, откуда привезли славянскую рабыню к султану, в древности называли Роксоланией. А вот именем Хюррем, что в переводе означает «веселая», султан сам наградил свою наложницу.

Из простой рабыни в любимую наложницу

Во многих источниках говорится, что Роксолана вовсе не блистала особой красотой. Но она приковывала к себе взгляды благодаря ее молодости, элегантности и грациозности. По легенде, султан буквально сразу выделил девушку среди других танцующих прислужниц гарема.



Миниатюрная девушка привлекла к себе внимание, когда толкнула одну из танцовщиц, громко рассмеялась, а после запела песню. Слуги замерли в ожидании решения султана – он мог подать ей платок как приглашение в опочивальню, или шнурок, которым душили неугодных рабынь. В тот день Роксолана удостоилась платка. С этого эпизода и началось ее влияние на султана.



Девушка приняла ислам и оказалась отличной ученицей: она быстро освоила языки, в том числе турецкий, арабский и персидский; овладела танцевальным ремеслом; могла цитировать труды популярных современников. Чтобы заинтересовать султана, Хюррем посвящала ему стихи и даже писала книги, чем вызвала опасения окружающих, считавших ее ведьмой.

С первых встреч Роксолана завладела сердцем своего господина





Но ее главная задача была выполнена - она быстро привлекла внимание молчаливого и сурового султана, который начал проводить с ней практически все ночи. Но это задевало его жену Махидевран - дочь черкесского князя. Несмотря на то, что супруга родила ему наследника, султан не испытывал к ней чувств, чего не скажешь о его любимой Хюррем.



В порыве ревности Махидевран оскорбила Роксолану, вцепилась в ее лицо и волосы, разодрала платье. Вскоре Хюррем позвали в спальню султана, но та сообщила, что не может идти к любимому султану в таком негожем виде. Сулейман все же настоял на визите. Выслушав версию жертвы, он позвал и супругу. Махидевран оправдывала себя тем, что она - его главная женщина, а рабыни должны ей подчиняться. Супруга также заметила, что этой коварной рабыне еще мало досталось от нее. После этого разгневанный Сулейман сделал Хюррем своей любимой наложницей.

Укрепления влияния на правителя

Роксолана сочетала в себе все, что любил Сулейман в женщинах: ум, образованность, чувственность. Также его поразила ее любовь к искусству, в котором она разбиралась, а также знания в политике. Она знала, как выпутаться из сплетен и интриг, которые постоянно плелись во дворце. Хюррем быстро поняла людей при дворе, так что всегда была с ними настороже.



Узнав, что у султана выжил лишь один из трех наследников, и продолжение рода было под большой угрозой из-за высокой смертности, Хюррем родила сына правителю. Рождение наследника дало ей необходимую поддержку и страховку во дворце.

Личность Роксоланы стала интересной темой для съемок фильмов и сериалов о ней. Кадры из украинского костюмно-исторического телесериала «Роксолана» (1996)

Рождение даже одного ребенка от султана было невероятной радостью и везением, а Роксолана сумела родить от него шестерых детей: пятерых мальчиков и одну девочку - Михримах. Интересно, что это единственная его дочь, которая прожила относительно долгую жизнь. А все остальные его дочери умирали в раннем детстве. Кстати, из пятерых сыновей пережил своего отца лишь один – Селим, остальные либо погибли в борьбе за право на трон, либо скончались от болезней в детстве.



Что интересно, всех наложниц, подаривших султану детей, отправляли в поселения, где они занимались воспитанием наследников. Роксолана же стала первой из женщин, остававшихся при дворе рядом с любимым султаном.

Официальный брак с наложницей

Новость о том, что султан женится на наложнице шокировала всех. Это было неслыханным прецедентом за всю историю существования Османской империи. Роксолана сумела занять роль жены султана благодаря тому, что она была не куплена, а преподнесена ему в дар. Сулейман назвал Хюррем своей первой женой, словно вычеркнув и забыв первую супругу. Вскоре и мать султана потеряла власть над сыном. Так две некогда влиятельные женщины возненавидели Хюррем.

Сериал «Великолепный век» до сих пор является одним из самых популярных проектов турецкого кинематографа



Специально для своей новоиспеченной жены Сулейман ввел новый титул – «Хасеки», что означает «милая сердцу». С 1534 года супруга стала полноправной хозяйкой дворца, а также главным политсоветником султана. Она принимала важных послов, вела беседы с политиками других стран, занималась благотворительностью и так далее.



Говорят, что официальный портрет Роксоланы, который написал известный венецианский художник, был единственным среди изображений султанов. Не было другой женщины при дворе, имевшей такую силу и власть, как у Хюррем. Так наложница стала единственной официальной женой султана.



Кстати, гарем находился далековато от дворца, чтобы не отвлекать султана от важной государственной работы. Но девушка не хотела расставаться с любимым господином, она попросила перенести гарем прямо в султанский дворец. Сулейман не смог отказать своей Хюррем.

Готова на все ради своей безопасности и власти

Существует версия, что Роксолана причастна к убийству двух младших своих сыновей. Это было нужно, чтобы закрепить за любимым сыном Селимом звание наследника. Но прямых доказательств не было найдено. Чего не скажешь о сыновьях ее супруга от других наложниц. По ее приказу были убиты около сорока мальчиков. Таким же способом эта властная особа расправлялась со всеми неугодными ей людьми.



Особую опасность для Хюррем представлял Мустафа - главный наследник ее супруга. Заручившись поддержкой визиря султана, за которого она выдала единственную дочь, женщина сумела оклеветать Мустафу. Усомнившись в верности сына интересам империи, султан приказал казнить его.



Такая жестокость была вызвана страхом, что султан может увлечься новой наложницей, поступив со своей Хюррем, как с прошлой женой или же вообще казнить. Но ее опасения были напрасны, ведь она так и осталась для Сулеймана самой любимой женщиной. Причем с годами его чувства к ней становились все сильнее. Некоторые считают, что после знакомства с Роксоланой султан не хотел больше знать других женщин.

Даже после смерти Хюррем осталась главной женщиной в жизни Сулеймана II

Хюррем также внесла свой вклад в развитие Стамбула: построила несколько мечетей, школу, дом для умственно отсталых, устроила бесплатную кухню для нищих, наладила общение со многими странами Европы и прочее. В 1558 году, в возрасте 53-56 лет, Хюррем скончалась на руках Сулеймана.



Поговаривали, что ее отравили, но все же большинство исследователей считают, что смерть была вызвана сильной ангиной, и ее сердце не справилось с такими нагрузками. Похоронили ее с почестями, которых больше не удостоилась ни одна женщина за тысячелетнюю историю Османской империи. После кончины жены султан даже не думал о других женщинах. Он пережил свою Хюррем лишь на восемь лет. Их гробницы и по сей день стоят рядом, неразлучная влюбленных даже после смерти.



В продолжении темы о загадочной Роксолане, предлагаем узнать 9 несовпадений сериала «Великолепный век» и реальной истории Хюррем и Сулеймана Великолепного.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2364078447302019919/

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