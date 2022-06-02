«12 половых заповедей пролетариата»: чем они шокировали советских граждан

«Весь мир насилья мы разрушим» — пели революционеры, одержавшие победу в октябре 1917 года, и нисколько не преувеличивали. Речь шла об уничтожении всего, что более или менее напоминало «старый режим». Раскрепощение пролетариата и освобождение от «буржуазных оков» зашло так далеко, что в начале 20-х годов в стране грянула самая настоящая сексуальная революция.

«Долой стыд!»

Молодежь ставила агитационные спектакли, где утверждались тезисы «Каждый комсомолец может и должен удовлетворять свои половые стремления!» и «Каждая комсомолка обязана идти ему навстречу, иначе она мещанка». По городам маршировали колонны обнаженных людей — активистов движения.

И, наконец, на все это последовала реакция.

А. Б. Залкинд — автор «двенадцати половых заповедей»

В 1924 году в издательстве Коммунистического университета им. Свердлова вышел самый необычный артефакт того времени — брошюра «Революция и молодежь». В ней была опубликована работа, автором которой был Арон Борисович Залкинд — врач, психиатр и психолог. Работа называлась «Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата».

Двенадцать заповедей комсомольского целомудрия

1. Не должно быть слишком раннего развития половой жизни в среде пролетариата.

2. Необходимо половое воздержание до брака, а брак лишь в состоянии полной социальной и биологической зрелости (20-25 лет).

3. Половая связь — лишь как конечное завершение глубокой всесторонней симпатии и привязанности к объекту половой любви.

4. Половой акт должен быть лишь конечным звеном в цепи глубоких и сложных переживаний, связывающих в данный момент любящих.

5. Половой акт не должен часто повторяться.

6. Не надо часто менять половой объект. Поменьше полового разнообразия.

7. Любовь должна быть моногамной, моноадриатической (одна жена, один муж).

8. При всяком половом акте всегда надо помнить о возможности зарождения ребенка — вообще помнить о потомстве.

9. Половой подбор должен строиться по линии классовой революционно-пролетарской целесообразности. В любовные отношения не должны вноситься элементы флирта, ухаживания, кокетства и прочие методы специально-полового завоевания.

10. Не должно быть ревности.

11. Не должно быть половых извращений.

12. Класс, в интересах революционной целесообразности, имеет право вмешаться в половую жизнь своих сочленов: половое во всём должно подчиняться классовому, ничем последнему не мешая, во всём его обслуживая.

Критика сексуальной распущенности с точки зрения классовой теории

Следует сказать, Залкинд был не первым, кто поднял голос против «сексуальной анархии». Прежде всего, марши «долойстыдовцев» вызывали активное отторжение у населения. Нарком здравоохранения Н. А. Семашко так же жестко критиковал подобное поведение, напирая, как настоящий врач, на гигиеническую сторону дела: «…путешествие по Москве в голом виде совершенно недопустимо с гигиенической точки зрения. Нельзя подставлять своё тело под пыль, дождь и грязь…».

Но Залкинд пошел дальше всех, подвергнув «революционные свободные нравы» критике с классовых позиций. Особенно обращают на себя внимание с этой точки зрения заповеди 9 и 12. Однако, и заповедь 3, при всей ее бесспорности с точки зрения как религиозной, так и вполне обыденной морали, тоже трактуется Залкиндом с самых что ни на есть классовых позиций: «Чисто физическое половое влечение недопустимо с революционно-пролетарской точки зрения. Человек тем и отличается от прочих животных, что все его физиологические функции пронизаны психическим, то есть социальным, содержанием. Половое влечение к классово враждебному, морально противному, бесчестному объекту является таким же извращением, как и половое влечение человека к крокодилу, к орангутангу. Половое влечение правильно развивающегося культурного человека впитывает в себя массу ценных элементов из окружающей жизни и становится от них неотрывным. Если тянет к половой связи, это должно значить, что объект полового тяготения привлекает и другими сторонами своего существа, а не только шириною своих плеч или бедер».

В СССР секса нет

Публикация «Двенадцати заповедей» положила начало той суровой сдержанности в вопросах секса, которой был пронизан весь советский период истории нашей страны, и сформулированной в 1986 году во время телемоста «Ленинград — Бостон» в форме знаменитого афоризма «У нас в СССР секса нет». Хотя эта фраза и была вырвана из контекста.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально, но большевики, придя к власти, подобно сексуальной утопии маздакизма, провозгласили свою «сексуальную революцию», главным идеологом которой была сексуально неудовлетворенная и озабоченная госпожа Коллонтай ! Как известно, одним из первых утопистов, пытавшихся отнять у богатых, чтобы отдать бедным был Маздак , потомок иудеев , бежавших из Римской империи в Персию. Именно поэтому его можно однозначно назвать первым «коммунистом» в истории человечества!

Именно Маздак, ловко манипулируя бедными людьми , разжег революционный мятежный дух черни против класса имущих, открыто призывая к убийствам и грабежам . Неизвестно, какое помутнение разума нашло на шаха Кавада, но он воспринял и одобрил «мистико-коммунистические» идеи Маздака и фактически вручил власть Маздаку и его сторонникам. Те вскоре превратили шаха в марионетку на троне и развернули в стране неслыханный террор.

Однако со временем ситуация вышла из – под контроля и страну охватила гражданская война и хаос. Идеи Маздака приняли с распростертыми объятиями молодежь и развращенные слои общества, которым особенно понравилось учение Маздака о женщинах, которых он также приравнивал к имуществу и считал общим достоянием! В результате Иран был ввергнут в сексуальную анархию и каждый мог зайти в дом любого человека и завладеть его женой и имуществом !Маздакизм просуществовал течение почти 40 лет пока благодаря мудрости и осмотрительности сына Ковада – Хосрова I Маздак и его сторонники были пойманы и казнены !

Так бесславно закончил свою жизнь величайший авантюрист и душегуб Средневековья Маздак , утопическое учение которого ,к сожалению, было подхвачено многими его последователями, среди которых были большевистские нехристи в России!Именно сексуальную утопию Маздака и вопросы свободной любви широко пропагандировала сексуально озабоченная госпожа Коллонтай.

Действительно, она первая в России пропагандировала «теорию стакана воды» , согласно которой , сексуальное удовлетворение есть такое же естественное удовлетворение потребностей организма, как ,например, «выпить стакан воды». Именно поэтому молодая комсомолка не имела права отказывать в сексе простым пролетариям и особенно членам партии большевиков, если они оплачивали членские взносы. Правда, ей категорически запрещалось вступать в половой контакт с представителям буржуазии.

С 1 января 1918 года отменяется право на постоянное владение женщинами, которые достигли семнадцати лет.В Рязанской губернии власти в 1918 году даже издали декрет «О национализации женщин», а в Тамбовской в 1919 – «О распределении женщин».Каждый член партии имел право получать талоны на использование от трех до пяти женщин . Большевики , пришедшие к власти в 1917 году, призывали псевдо пуританской морали царской морали надо противопоставить коммунистическую мораль: ревность – это мещанство, а брак – пережиток прошлого! А вот свободный секс это не только право гражданина, но и его обязанность!

Тогда же в России получает распространение нудистское движение.Тысячи обнажённых людей время от времени дефилировали по улицам пролетарских столиц под лозунгами «Долой стыд!». Пик советской «сексуальной революции» пришёлся на начало и середину 1920-х годов. Так, А. Залкинд в «12 половых заповедях пролетариата» (1924 г.) отмечал, что сознательный пролетарий не имеет права полностью растрачивать свои силы в сексе, когда нужно бороться за освобождение трудящихся всего мира от угнетения.

Мало кто знает, что проект «шведская семья» , по которому совместное хозяйство и групповую интимную жизнь обычно вели 10-12 лиц обоего пола, порождение большевиков,а не жителей Швеции! Писатель Герберт Уэллс, посетивший в это время революционную Москву, позже удивлялся тому, «как просто обстояло дело с сексом в стране победившего социализма»!

Любопытно, что на одном из пропагандистских митингах свободной любви мадам Коллонтай познакомилась с обыкновенным неотесанным моряком Павлом Дыбенко ,в постели которого она ,наконец-то, испытала настоящий оргазм и полное секусуальное удовлетворение, в результате чего по ее протекции пылкий любовник Павлуша был назначен наркомом по морским делам !Молодой любовник Дыбенко настолько удовлетворял сексуальный пыл Александры,что , попав в 1918 году в плен немцам , Коллонтай заставила Ленина обменять его на пленных немецких генералов.

На митингах Коллонтай всегда демонстрировала Дыбенко, целуя его в губы и говоря, что вот ее любовник и нам не нужен никакой брак.Однако через несколько лет Александра Коллонтай горько пожалеет о своих учениях свободной любви , найдя в постели любимого свою же секретаршу !Именно после этого она откажется от предложенной «сексуальной революции» и принципах свободной любви, вновь предложив институт брака!Но было уже поздно, поскольку высеченная Александрой Коллонтай искра разожгла настоящий костер!В голодной ,разрушенной и нищей стране началась сексуальная вакханалия и ее последствия были катастрофическими!

Таким образом, суть учения и действия большевиков практически соответствовали учению Маздака: экспроприация экспроприаторов, никакой собственности, все общее, включая женщин. С большой долей уверенности можно утверждать, что и сам Ленин являлся потомком все тех же последователей Маздака, а учение иудея Мордыхая Леви (Маркса) вполне согласовывалось с идеологией евреев-маздакитов.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Зубы Ватерлоо: почему российские аристократы носили зубы мертвых солдат Наполеона https://otari.mirtesen.ru/blog/43620364568

За что Николаю II хотели дать Нобелевскую премию https://otari.mirtesen.ru/blog/43013450409/