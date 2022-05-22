Скомпрометированная невеста вышла замуж за старого графа

Генеральская дочь Екатерина Буткевич

На окраине Санкт-Петербурга, в Коломне, жил в трехэтажном особняке отставной генерал-лейтенант Александр Дмитриевич Буткевич. Жаль, что нет портрета, потому что по отзывам современников

«он был из первых красавцев того времени – высокий, статный, стройный, замечательно ловкий и сильный»

Александр Дмитриевич храбр в боях, за что еще при Екатерине Великой получил орден св. Георгия, и дерзок в личной жизни, суров с домашними.

Женат трижды. Первая жена умерла, вторую выгнал сам из ревности и женился в 3-й раз в 36 лет на 15-летней Марии Бинкевич, воспитаннице польского монастыря. И юная девочка к трем детям от предыдущего брака родила мужу еще восьмерых.

История брака их старшей дочери Екатерины так и осталась бы семейным делом, но внук генерала в 1881 году опубликовал в журнале хронику семьи, а Буткевичи в Коломне общались с семьей отставного офицера Сергея Львовича Пушкина.

История замужества юной и красивой дочери генерала попала в поле зрения пушкинистов. Ведь Екатерина Александровна Буткевич – один из прототипов Татьяны Лариной и прототип графини из «Домика в Коломне».

Екатерина – красавица:

Портрет графини Екатерины Александровны Стройновской.

1820-е гг. Миниатюра неизвестного художника. Кость, акварель, гуашь, высота 5 см. Продана на аукционе в декабре 2012 года в Женеве. Миниатюра экспонировалась на выставке в зале Плейель, организованной Лифарем и посвященной столетию со дня смерти Пушкина.

Красота особенно видна на портрете 1830-х годов. Правильные черты лица, классическая красота, темные локоны, легкая грусть в глазах и намек на улыбку:

Фрагмент портрета графини Е.А.Стройновской в синем платье. 1830-е годы. Неизвестный художник. Холст, масло. Новгородский Музей изобразительных искусств

Как легко скомпрометировать незамужнюю дворянку?

Сейчас трудно воспринимаются некоторые обычаи и нравы дворянского быта 200-летней давности. Многое неясно, а еще больше затёрлось многочисленными псевдоисторическими сериалами и книгами.

200 лет назад к ухаживаниям относились серьезно, в дом, где жили незамужние дворянки, ездить могли не все подряд, холостяк воспринимался как потенциальный жених. Ездит в дом, значит, планирует, жениться. А помолвка – такой же серьезный шаг, как и венчание. Ее еще не объявляли, но светское общество считало людей женихом и невестой, если дворянин ездил в дом к родителям, у которых дочь на выданье.

Разорванная помолвка в начале XIX века компрометировала невесту в глазах дворянского общества. Неважно, по какой причине разорвали помолвку.

Причин отказа от брака светские сплетники и сплетницы, как правило, не знали. Вывод один: виновата – невеста, значит, семья жениха выяснила что-то нехорошее о ней.

В такой ситуации и оказалась генеральская дочь Екатерина Буткевич. Ее женихом считался третий сын генерала Николая Алексеевича Татищева – граф Алексей Николаевич Татищев (1792-1851).

В дом граф ездил, вот-вот должны объявить о помолвке: их все считали женихом и невестой.

Но отец запретил и думать об этой невесте. А без разрешения родителей церковь не имела права венчать. Зато граф Татищев дал согласие на брак сына с дочерью отставного ротмистра Анной Ивановной Гарновской. Венчались они в декабре 1818 года.

Что делать, если невеста «скомпрометирована отказом»?

В таких случаях выбор был невелик: не каждый мужчина рискнет делать предложение скомпрометированной: дворянское общество не поймет его выбор. И под сомнением оказывались перспективы замужества младших сестер Екатерины.

Выход был один – выйти за достойного человека и тем самым «обелить» себя.

Таких историй в XVIII веке и в первые 25-30 лет XIX века – множество.

Общее у историй несостоявшихся браков по любви одно: на скомпрометированную красавицу тут же находился охотник, который был старше на 30-40, а то и 50 лет. И родители, и девушка вынужденно соглашались на брак с уважаемым и обеспеченным стариком.

Скомпрометированная дочь генерала вышла замуж за старика

Красотой Екатерины был покорен граф Валериан Венедиктович Стройновский:

Граф Валериан Бенедиктович Стржемень-Стройновский. Портрет неизвестного художника.

Сенатор, уважаемый человек, то ли 1753 года рождения, то ли еще старше (называют и 1747-й год, т.е. муж старше на 53 года). Год рождения самой Екатерины называют то 1799, то 1800-й.

19-летняя скомпрометированная отказом жениться на ней дворянка с внешностью греческой богини вышла за «дедушку» 60+, многодетного вдовца. Обвенчались в коломенской церкви Покрова (угол Садовой и Фонтанки) в январе 1819 года.

Графиня Стройновская - утаенная любовь Пушкина:

Несчастливый брак с богатым старым графом

Богатый граф Стройновский купил особняк на набережной Фонтанки (сейчас это дом 167), три этажа «в 11 окон». Дом обставлен шикарно: картины и статуи европейски образованный поляк привез из Италии.

Слышали историю, когда юная графиня появилась на великосветском балу впервые, имела шумный успех, понравилась императору Александру I, который оказал ей честь и танцевал с ней, а ревнивый муж перестал вывозить в свет, буквально запер дома?

Несчастная юная жена – графиня Екатерина Стройновская. Племянник так описал первый и последний выезд в свет зимой 1819 года:

«В первую зиму после свадьбы граф Стройновской попробовал вывозить свою жену. Не помню теперь, куда был ее первый выезд; помню только, что первый контрданс она протанцевала с государем Александром Павловичем, а затем весь вечер танцевала с страшнейшим из ловеласов того времени, графом (впоследствии светлейшим князем) Чернышевым. Произведенный ею эффект доходил до фурора и испугал старого графа; первый выезд моей тетки был и последним».

Общение юной графини Стройновской ограничилось родственниками и близкими друзьями, как вы понимаете, мужа.

Родилась дочь Ольга через 3 года. И супруги переехали в деревню Налючи на берегу речки Ларинки в Новгородской губернии.

Об их жизни в деревенской глуши, хоть и в собственном барском доме, мало известно. Но некий сосед, отставной полковник, описал один эпизод, который позволяет посмотреть на графиню иными глазами.

В 1831 году по Российской империи прокатилась волна холерных бунтов.

«Во время бунта на поместья Буткевича и Стройновского также было сделано нападение поселянами; но молодая графиня, как новая амазонка, храбро вступила в бой и верхом на коне хладнокровно командовала и распоряжалась своими людьми против нападающих».

Екатерина Александровна овдовела 12 ноября 1834 года. И только тогда получила право распоряжаться своей жизнью. Сделала она это весьма решительно (амазонка!): уже через год вдовства вышла по любви.

Чем знаменит второй муж красавицы, - можно прочитать в статье на канале «Кладовая историка».

Традиции дворян 200 лет назад не понятны сейчас. Поэтому поступки трактуются в 2022-м некорректно. Была традиция оплачивать карету невесты до церкви женихом, традиция дарить подарки родным и слугам в доме невесты.

Так без любви, из необходимости вернуть подарки жениха вышла замуж знаменитая красавица Александра Осиповна Россет.

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А вы знали об этом?

Самая отличительной особенность древних луков была дальность стрельбы из лука. У обычных английских стрелков дистанция, на которой они могли поразить противника была почти 100 метров (92). В то время как у обычных стрелков восточных народов такая дистанция составляла 150 метров. А вот стрела, которую выпустил из лука турецкий султан Мурата-гази IV, смогла пролететь почти 900 метров (878,5) .

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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