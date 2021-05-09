10 наказаний древних персов, которые превзойдут самый страшный кошмар

Жители Персидской империи верили в справедливость и придерживались строгих и чётких правил в вопросах вынесения приговоров и наказаний за преступление закона. Персы верили, что казнить за первый проступок слишком сурово, а прежде чем выносить вердикт, нужно разобрать случившееся детально, ведь если кому-то предстоит страдать, то это должно быть заслуженно.

Но если случалось так, что кто-то заслуживал наказание, ему приходилось несладко, персы были очень изобретательны и беспощадны. Справедливость в Персии была растянутой и болезненной пыткой из самых страшных кошмаров.

Стул из человеческой кожи

Персы были очень жестокими людьми с богатой фантазией

Когда персидский судья Сисамнес попался на взяточничестве, царь Дарий I решил использовать этот случай, чтобы проучить своих подданных. Дарий I считал, что его подданные должны быть беспристрастными и честными, и хотел быть уверен, что последователь Сисамнеса не посмеет пойти по его пути.

Сисамнеса казнили, но это было не самым страшным. После того как ему перерезали горло, Дарий приказал снять с него кожу и сделать из неё полоски для обивки стула для нового судьи.

Но на этом история не заканчивается. Последователем Сисамнеса стал его сын, и ему приходилось проводить заседания суда, сидя на стуле, обитым кожей его отца.

Удушение пеплом

Дарий был уверен, что такой способ наказания поможет убедить нового судью не брать взяток.Персы знали, как продлить мучения

Эта разновидность казни была одной из самых страшных, её назначали самым отпетым преступникам: изменникам родины и совершившим преступления против богов. Пытка была ужасающей.

У персов была двадцати трёхметровая башня с раздвижной платформой наверху, заполненная пеплом и колёсами. Преступника бросали в башню сверху и он сразу попадал в середину башни. При падении у него ломались кости, а пепел позволял ему дышать и умирать долго и мучительно.

Палачи начинали вращать колёса и пепел постепенно проникал в дыхательные пути провинившегося, пока тот не умирал от удушья. Через эту казнь прошло достаточное количество людей, о ней даже упоминается в Библии, в истории о коррумпированном еврейском священнике, которого казнили именно этим способом. Семья отказалась хоронить его тело после пытки, это, как гласит Библия, было «то, чего он заслужил».

Казнь горячим золотом

Золото не всегда приносить радость

Когда персидские солдаты взяли в плен римского императора Валериана, ему пришлось несладко. Сначала он был личным слугой персидского императора Шапура I, который дефилировал с ним как с собакой перед войском. А когда император садился в седло, Валериану приходилось вставать на четвереньки, чтобы подсадить Его Величество.

Когда Валериан изрядно надоел хозяину, было решено избавиться от него, залив в горло раскалённое золото, после чего велел сделать из его тела чучело, которое было выставлено в одном из персидских храмов.

Четвертование по-персидски

В Персидской империи для казни использовали силу природы

В последние годы существования Персидской империи особенно сурово наказывали воров. Любого, кто пытался ограбить путника на территории империи приговаривали к смертной казни. Но и здесь персы проявили изобретательность. Палачи подбирали подходящие деревья, стягивали их макушки как можно ближе друг к другу, виновного поднимали наверх и привязывали одну ногу к одному дереву, а вторую к другому, после чего верёвку, удерживающую деревья вместе, перерезали, макушки разлетались с огромной скоростью и разрывали виновного пополам. Тело так и оставляли висеть на деревьях, чтобы другим неповадно было.

Казнить, нельзя помиловать

Придворные интриги существовали во все времена

Несмотря на то, что персы регулярно получали наказания за преступления, положение в обществе в стороне не оставалось. К примеру, королю и его семье могло сойти с рук всё что угодно, пока он оставался на хорошем счету. Когда мать царя Артаксеркса I Парисатида убила его жену, он не мог приказать казнить её, поэтому за жестокость женщины поплатились её слуги. Парисатида ненавидела невестку и это было взаимно. На людях они делали вид, что всё хорошо, а вот наедине в прямом смысле пытались убить друг друга, поэтому король установил правила. К примеру, за совместными обедами все блюда делили на две части и каждая из них должна была съесть половину, это помогало определить, что еда не отравлена.

Но Парисатида оказалась хитрее и намазала ядом одну сторону ножа, которая коснулась половины блюда, предназначенной для невестки. План сработал, королева умерла. Все понимали, кто всё это затеял, но Артаксеркс не мог убить свою мать, поэтому приказал пытать её слуг, пока они не взяли вину на себя. После чего он пробил голову камнем мяснику, а Парисатиду всего лишь отправили в изгнание, откуда она быстро вернулась и помогла сыну выбрать новую жену, убедив Артаксеркса жениться на её собственной дочери.

Приковывали казнённых к воротам

Страшнее самой пытки только её продолжительность

В Персидской империи и соседних регионах к повстанцам часто применяли необычную казнь — им отрезали нос и уши. Как вы понимаете, от такого наказания трудно умереть, поэтому иногда приговорённых оставляли в живых, но это было не избавлением, а сущим наказанием.

Когда народ восстал против короля, Дарий «объяснил» подданным, что их ждёт, если они вновь осмелятся на подобное. Он приказал отрезать повстанцам носы, уши и языки и выколоть каждому по одному глазу — но это было только началом наказания.

Лидеров восстания приковали к центральным воротам замка, чтобы все проходящие мимо видели их искалеченные тела. Их заместителям повезло больше, их обезглавили, а головы повесили на верхушку городской крепости.

Так казнённые висели несколько недель, мучаясь от ужасной боли, а все проходящие мимо потешались над ними. Когда пытка становилась невыносимой, им позволяли умереть.

Праздничная бойня

Это почти как испанская Томатина, только вместо томатов люди

Персидских священников-зороастрийцев называли магами, при этом никакими волшебными силами они не обладали. Это были просто религиозные лидеры, но после того как один из них проявил излишнюю амбициозность, их жизнь превратилась в ад.

Один из магов, его звали Смердис, убедил людей, что он был сыном персидского короля Кира Великого и сам себя короновал. Он был великим правителем, любящим свой народ. Смердис изменил систему налогообложения, чтобы улучшить жизнь своего народа, упростил военную службу, но, тем не менее, он незаконно взошёл на престол. По персидским законам это означало только одно — смертная казнь. Когда правда открылась, персы были так сильно разгневаны, что убийством одного только Смердиса не обошлось. Люди бежали по улицам и убивали каждого мага, который встречался им на пути.

Когда бойня закончилась, люди решили, что это нужно сделать ежегодным праздником. С тех пор персы каждый год в годовщину смерти Смердиса люди выходили «на охоту», и если на их пути попадался маг, его жестоко убивали.

Съеденный насекомыми

Мошки не так безобидны как кажутся

Скафизм — одна из самых знаменитых персидских казней. Мало что могло с ней сравниться. Обычно так наказывали людей, которых ненавидел король. Жертву раздевали догола и помещали внутрь выдолбленного дерева или клали в лодку и сверху накрывали ещё одной. При этом конечности и голова оставались снаружи, прямо под палящим персидским солнцем. Но это ещё не всё! Жертву поили мёдом и молоком, чтобы вызвать диарею. И вот так несчастный человек плыл по реке в собственном дерьме.

Палачи ещё и растирали тело несчастного мёдом, чтобы привлечь насекомых. Букашки слетались на медовый аромат и буквально съедали человека заживо, пока он молил о смерти. При этом палачи старались максимально долго поддерживать жизнь своей жертвы. Через несколько дней от такой пытки начинался бред, но человек оставался в живых в течение нескольких недель. Агония первого несчастного, которого подвергли этой пытке, продлилась долгих 17 дней.

Тройная смерть

Можно ли умереть трижды?

Персы были уверены, что есть люди, заслуживающие более одной смерти. Как правило, такое наказание назначали за очень серьёзные преступления. Преступника убивали трижды, прежде чем позволяли ему сделать последний вздох. Как вы понимаете, умереть три раза нельзя, поэтому жертва проходила через муки смерти трижды. Однажды евнух сильно разозлил жену персидского короля Кира Великого. Для начала ему вынули глаза, потом содрали кожу. После чего несчастного выходили, чтобы распять.

И это был не единственный случай. Когда один солдат присвоил себе заслугу убийства Кира Младшего в битве, хотя на самом деле он только ранил его, король приказал казнить воина. Мать короля попросила позволения вмешаться и оставить это дело ей, добавив, что «он получит по заслугам за свои слова». Для начала лгуна колесовали в течение 10 дней, потом выкололи глаза, на десерт ему вливали раскалённую медь в уши, пока он не отдал богу душу.

Принуждали людей есть собственных детей

Откуда тольrо у людей берутся такие идеи?

Мидийскому военачальнику Гарпагу пришлось пройти через самую страшную пытку за не такое уж серьёзное преступление. Царь Астиаг увидел во сне, что настанет день, когда его внук превзойдёт его, и приказал Гарпагу отнести младенца в лес и оставить там на верную смерть. Но Гарпаг проявил милосердие и отдал ребёнка пастуху, который вырастил мальчика как родного сына.

Десять лет спустя царь узнал правду и пришёл в ярость. Он перерезал горло сыну Гарпага, порубил его на куски, велел зажарить и подать на обед ослушавшемуся военачальнику.

Гарпаг не знал, что за блюдо ему подали, он даже не знал, что его сына убили. После трапезы Астиаг велел слугам поставить голову мальчика на стол прямо перед военачальником и спросил его, знает ли он, мясо какого животного ему подали.

Гарпаг понимал, что его ждёт, если он решится на месть. Он не мог позволить себе лишнего и, проявив сдержанность, ответил: «Да, знаю. Любые деяния царя мне приятны». После этого он поблагодарил Астиага за угощение и попросил завернуть остатки блюда с собой. Придя домой, Гарпаг захоронил останки своего сына.

Не зря говорят, что самое страшное животное — это человек. И откуда в нашей природе столько жестокости и жажды чужой крови?

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