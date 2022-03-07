Почему советские солдаты воевали с луками во время Великой Отечественной

Используя свои врожденные охотничьи навыки тувинцы совершали ночные набеги на врага, используя луки.

Это оружие не издавало шума и вспышек, как огнестрел. Немцы не знали как бороться с тувинцами в темноте. Сначала они просто палили наугад, тратя драгоценные патроны.

Потом они пытались натравливать натасканных собак на советских солдат из Тувы. Но собаки с визгом возвращались обратно. Дело в том, что национальная одежда тувинцев была сделана из шкур диких животных. Верхняя одежда, шапки и сапоги охотников были подбиты мехом медведя, волка или снежного барса. Собаки чуяли это и не приближались, так как немцы не готовили собак к встрече с такими животными.

Для этого бесстрашного народа война была своего рода охотой, где в качестве трофея выступали враги, которые даже и предположить не могли с кем им придется столкнуться. Добровольцы из Тувы показали себя на фронте как отважные, инициативные и выносливые воины, которые вызывали ужас в глазах фашистов. Ведь сдаться тувинцам враги не могли, даже если бы захотели. Пленных охотники не берут.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Трудно согласиться с абсурдным заявлением автора этой статьи, что во время Великой Отечественной войны у советских воинов была нехватка винтовок и поэтому они воевали с луками !

Дорогой ты мой автор статьи!Придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.

Именно поэтому в предвоенные годы была популярна книга Николая Шпанова «Первый удар», в которой гитлеровская Германия была разгромлена Красной Армией за 12 часов! Причем ,после вероломного нападения СССР на Германию пролетариат этой страны, запевая интернационал, перешел на сторону красноармейцев ,уничтожая немецкую буржуазию. После этого победа мировой революции распространилась на всю Европу !

Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц. Кроме того, в распоряжении наших войск было более миллиона самозарядных винтовок, аналогов которым у немцев в 1941 году не имелось. Таким образом, пехота вермахта в 1941 году не превосходила красноармейскую пехоту по огневой мощи.





Профессор Анатолий Цыганок приводит ряд убедительных фактов, доказывающих, что СССР действительно готовился к наступательной войне. Особо он подчеркивает, что с 1939 года началась переброска стратегических запасов техники, вооружения, продовольствия и фуража с Урала и Заволжья на территории Украины и Беларуси. Также весьма любопытно, что с 1939 года в СССР началось массовое производство подробных карт территорий Восточной Европы (масштабом 1:100 000 и даже 1:25 000). К 1941 году количество экземпляров карт на складах западных военных округов исчислялось десятками миллионов. При этом столь подробных карт территории СССР восточнее Москвы и Ленинграда в стране не печатали.

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития! Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР.

Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет , pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР ! Таким образом, Гитлер обвел Сталина вокруг пальца как лоха ,

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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