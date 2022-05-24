Опасная влюбленность: 6 ловушек, в которые мы попадаем

Влюбленность — прекрасное чувство, однако оно также таит в себе несколько опасностей, связанных с восприятием реальности влюбленным разумом. Каких именно — рассказываем в нашем материале.

Влюбленность — состояние, которое вызывает самые приятные ощущения и ассоциации. Ее воспевают поэты, ей покорны все возрасты и нет ни одного человека, который бы не хотел ощутить эти эмоции. Однако в этот период восприятие партнера искажается, а придуманный образ очень разнится с реальным положением дел. Вместе с психотерапевтом Еленой разбираемся, какие ловушки готовит влюбленность нашему разуму.

Идеализация партнера

Когда наш мозг погружается в состояние влюбленности, он дает нам ложное представление о качествах партнера. Все чувства по отношению к нему гипертрофированны, а потому нам кажется, что он идеален — недостатки автоматически превращаются в достоинства, что искажает восприятие реальности и может привести к разочарованию и разрыву отношений в будущем.

Игнорирование окружающего мира

Другие люди перестают быть для вас интересны как потенциальные партнеры. Вы настолько сконцентрированы на вашем возлюбленном, что не замечаете никого вокруг. Схожая ситуация складывается и в интимной жизни — чувства настолько сильны, что прошлый опыт обесценивается, а будущий считается заведомо не таким ярким, что заставляет зацикливаться на существующих отношениях, даже если в них не все идеально.

Оправдание негатива

Странные поступки, недомолвки, нелепые отговорки — все это перестает быть «подконтрольным», и мозг включает оправдание на каждую из этих причин, убеждая вас в том, что ваш партнер не может делать что-то неправильное. Часто эта ловушка становится причиной того, что влюбленный человек не замечает существующих проблем в отношениях, которые позже становятся причиной разлада.

Финансовая прострация

Увлечение партнером становится настолько велико, что вы не считаете деньги в отношениях. Траты могут быть направлены на то, чтобы произвести впечатление на объект обожания — дорогостоящие подарки, частые походы в магазины/салоны красоты/рестораны. Из-за этой ловушки влюбленного разума расчетливость и экономия заглушается желанием угодить партнеру, в результате чего мы не отдаем себе отчет о наших реальных тратах.

Построение несбыточных планов

Период влюбленности заставляет мозг человека существовать в параллельной реальности, в которой он может давать себе или партнеру заведомо неосуществимые обещания. Например, влюбленные могут увлеченно строить планы на совместный затратный отпуск или скорый переезд, при этом игнорируя материальные стороны вопроса. Как правило, результатом подобного планирования становятся конфликты, которые возникают на почве непредвиденных обстоятельств.

Зацикленность на отношениях

Нередко в самый яркий момент ваших отношений вы настолько поглощены своим партнером, что перестаете интересоваться делами родных, начинаете забывать важные события близких, пропускать встречи с друзьями, нередко обвиняя их в нежелании входить в ваше положение. Это — одна из самых опасных ловушек влюбленного мозга, которая может привести к тому, что в вашей жизни не останется никого, кроме вашего партнера, отношения с которым могут вскоре расстроиться.

Состояние влюбленности — прекрасное чувство, оно длится недолго и им нужно наслаждаться. Но есть одно «но» — после него приходит осознание реального положения дел. Вы как будто с каждым днем начинаете заново узнавать человека. Эти ощущения могут вас радовать и давать подтверждение идеальности партнера, но иногда ситуация меняется, и вы приходите к осознанию, что ваши отношения не идеальны. Вопросы в этом случае нужно задавать только себе, а не упрекать партнера в том, что он резко изменился и стал другим. Это не значит, что нужно воздерживаться от отношений или слишком прагматично подходить к их построению. Но все же стоит трезво оценивать обстановку и стараться иногда смотреть на ваши отношения со стороны, чтобы в будущем избежать разочарования.

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А вы знали об этом?

Император Александр I известен, как самые любвеобильный император в истории семьи Романовых. Императрица Екатерина II женила внука в возрасте шестнадцати лет на красавице принцессе Баденской. Цесаревна Елизавета Алексеевна незамедлительно получила статус самой красивой женщины при императорском дворе.Тем не менее Александр Павлович не мог пройти мимо других представительниц прекрасного пола. Самая продолжительная связь у него была с Марией Нарышкиной. Этот союз продлился около 15 лет и подарил возлюбленным троих ребятишек.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43668663306/ )

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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