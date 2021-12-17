 Почему предпочел служить Гитлеру бравый летчик и Герой Советского Союза Бронислав Антилевский                                                                                    

Нет тайны в том, что советское правосудие строго спрашивало с побывавших в плену военных. Политрук Мехлис прямолинейно заявлял: "У СССР нет пленных, лишь предатели". На заре 40-х этим весьма технично пользовались слуги Третьего рейха. Гитлеровская пропаганда мягко стелила любому красноармейцу, решившему переметнуться на сторону вчерашнего противника. Особенным спросом во вражеских рядах пользовалась советская авиационная элита. И к гитлеровцам порой переходили не просто слабые духом рядовые, но даже Герои Советского Союза.

Первые ласточки

Мальцев профессионально убеждал пленных сотрудничать с немцами.

Исполняя предписания пропагандистов, немцы с самого начала Великой Отечественной забрасывали тысячами листовок позиции Красной армии. Не единожды оружие складывали и плененные военачальники, в порыве малодушия изъявившие сотрудничать с фашистами. Они и становились лицом листовок с комментариями о том, как уставшие от коммунистического гнета герои наконец решились восстать против Сталина-тирана. В случае с тем же Власовым немцы смаковали его командирские заслуги, награды, подчеркивая, что только мужественный и думающий воин понимает, где настоящий враг.



Первым тревожным сигналом задолго до начала войны стали бежавшие в Польшу в 1927-м командующий авиаотрядом Клим и моторист Тимащук. В 1934-м в Латвию с ленинградского аэродрома переправился лётчик воздушного флота Кравец, впоследствии пополнивший ряды нацистского диверсионно-разведывательного отряда. В 1941 в немецкую комендатуру оккупированного Крыма добровольно пришел опытный военный летчик Виктор Мальцев. После ряда проверок в лагере военнопленных его назначили бургомистром Ялты. Позже Мальцев отвечал за выявления среди местных замаскированных партработников. Перебежчик выпустил большим тиражом книгу "Конвейер ГПУ", выступал на радио, убеждая соотечественников переходить на сторону Германии.

Вдохновленные предателями военнопленные

Власовцы-перебежчики из РОА. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Именно этому влиянию и поддался Герой Советского Союза Бронислав Антилевский. Осенью 1943-го командир авиагруппировки «русской армии освободителей» полковник Мальцев объезжал немецкие концлагеря, привычно агитируя плененных солдат вступать во вражеские ряды. Силясь убедить дезориентированных коллег, он ударялся в глубокомысленные признания. Рассказывал, что искренне верил в справедливость коммунизма и связанное с ним счастливое будущее. И тут же добавлял, что убедился в ошибочности своих верований.



«Лишь с первыми сединами пришло осознание, что всю жизнь я был орудием бессовестных сталинских авантюр», - эмоционально сообщал власовец. И заканчивал свою пылкую речь вопросом: «Так разве предателем Родины называется человек, пусть даже запоздало посвятивший себя борьбе с русскими палачами за свободную и великую Россию?"



В письмах жене Мальцев часто хвастал десятками советских военных, которые шли на сотрудничество с немцами благодаря его усилиям. Завербованные им лётчики проходили отбор по профпоказателям, состоянию здоровья и результатам тщательной проверки. Отобранные кандидаты проходили обучение на летной базе под Ганновером, где их параллельно знакомили с европейскими ценностями и культурой Германии. Один из власовцев писал в своих дневниках, что к авиаспециалистам немцы относились уважительно и предоставляли им лучшие условия на уровне люфтваффе.



Сразу после того, как Бронислав Антилевский пополнил ряды фашистов, ему присвоили звание поручика РОА. С зимы 1944-го он перегонял немецкие самолёты с авиазаводов на аэродромы Восточного фронта. Отметился «перелетчик» и в боевых операциях против красных партизан под Двинском.



29 марта 1944-го газета "Доброволец" опубликовала обращение Героя Советского Союза старшего лейтенанта Антилевского к советским лётчикам. Предатель утверждал, что нужно сдаваться и свидетельствовал, что в плену хорошо, а в сотрудничестве еще лучше. «Со стороны немецких офицеров мы, сбитые летчики, встретили тёплое и товарищеское понимание, уважение к нашим орденам и погонам» - утверждал обладатель Звезды Героя.





Недооцененный «герой»

Предатели Родины. /Фото: fb.ru

Белорусский паренек Бронислав Антилевский с пеленок бредил самолётами, и с призывом в армию вызвался осваивать летное ремесло. В советско-финскую войну 1939-го мастерски расправился на бомбардировщике с двумя вражескими истребителями, продолжая вести бой даже после ранения. За образцовое выполнение поставленных задач 23-летний комвзвода был удостоен чести носить звание Героя Советского Союза. Фотографии отважного летчика печатались во всех советских газетах. Антилевского засыпали цветами, он разъезжал с выступлениями по городам и весям малой Родины, толкал пламенные речи перед односельчанами и молодежью. На его почтовый адрес плотным потоком шли полные любовных признаний письма от барышень Союза. Корреспонденты настаивали на развернутых интервью. Тогда никто бы не поверил, что спустя три года народный герой станет пособником Гитлера и развернет свое оружие против сегодняшних поклонников.



Всесоюзная слава опьянила бравого летчика, и он всерьез задумался о том, что командование его недооценивает. Должность стрелка-радиста перестала устраивать Антилевского. Великая Отечественная застала Бронислава на курсах повышения квалификации. В апреля 1942-го он в звании мл.лейтенанта авиационно-истребительного полка сражается с люфтваффе под Ржевом, ведёт горячие воздушные бои над Смоленском и получает орден Красной Звезды. Позже товарищи Антилевского вспоминали, что его оскорбила столь незначительная награда за сожженные «мессершмитты». Не хватало, по всей видимости, и былого почета, да и сложно стало выделяться на фоне отважных фронтовых пилотов.



Когда 28 августа 1943-го немецкие зенитки «посадили» самолёт Антилевского, пилот угодил в плен прямо с парашютом. Выполнив команду «хэндэ хох» без сопротивления, он на первом же допросе доложил вермахтовцам о деталях расположений авиачастей и продолжил свой «героический» путь во имя Гитлера до самой капитуляции.



12 июня 1945-го экс-герой Бронислав Антилевский был арестован в советской зоне оккупации Германии. Несмотря на то, что предатель успел переодеться в советскую форму и выдать себя за участника антифашистского движения Чехословакии, ему не удалось ввести в заблуждение НКВД. 29 ноября изменника Родины расстреляли.



И пока одни советские граждане вооружились и стали насмерть сражаться против врага, другие сотрудничали с немцами и даже организовали у себя дома настоящую фашистскую республику.



Источник : https://kulturologia.ru/blogs/031221/51859/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как ни прискорбно, но на сторону немцев перешел также Герой Советского Союза – капитан Семен Бычков!Заслуживают внимания исследования видного российского историка К. М. Александрова, по сведениям которого в период с 1941 по 1945 год в составе Вермахта воевало около 1,2 миллиона граждан Советского Союза. Из них не менее 400 тысяч человек были русскими по национальности. Остальные это украинцы (250 тысяч), жители стран Прибалтики (200 тысяч), выходцы из Средней Азии (180 тысяч), представители народов Северного Кавказа (28 тысяч), крымские татары (10тыс.) и т.д.. Обратите ,пожалуйста, внимание на последние цифры, которые, несмотря на относительно малые величины, почему-то стали причиной депортации народов Северного Кавказа и крымских татар!

Как не парадоксально, но в начале войны сдача в плен красноармейцев приняла такой размах, что Сталин был вынужден одобрить, предложенную сотрудниками СМЕРШа, операцию под кодовым названием «Измена Родине».Суть операции заключалась в том, чтобы, приблизившись с поднятыми руками к немецким окопам якобы для сдачи в плен, специально подготовленные «мнимые перебежчики» забрасывали гитлеровцев гранатами. После нескольких подобных обстрелов гранатами немцы перестали принимать подозрительные группы перебежчиков, расстреливая их на месте !

Дело дошло до того, что Генерал армии Георгий Жуков, будучи командующим Ленинградским фронтом, 28 сентября 1941 года отдал варварский приказ No 4976. По нему, подлежали расстрелу семьи всех сдавшихся в плен, а по возвращении из плена солдат ждала такая же участь(подобное не делали даже многие тираны Средневековья!). Не помог даже Приказ Сталина за No 227 от 28 июля 1942 года, известный в народе как «Ни шагу назад!».

Однозначно в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны русских, украинцев, беларусов и представителей малых народов.Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д .

Нетрудно догадаться, что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против него.Причем, в этом противостоянии многие русские, украинцы, беларусы и т.д. воевали, символически держа в руках национальный государственный флаг Великой Российской империи – бело-сине-красный триколор!

И здесь нет ничего удивительного, поскольку после красного террора, разрушения церквей многократного раскулачивания и массовых репрессий у большевиков было много противников, тем более что их никто не просил насильно покорять соседние страны, делая из них союзные республики?Разве не Сталин придерживался древней колониальной тактики «разделяй и властвуй», стравливая народы из-за перераспределения территорий ?Например, до сих пор длится противостояние между ингушами и осетинами относительно некоторых ингушских территорий,которые Сталин незаконно передал осетинам! Именно из-за этой «мудрой» национально-колониальной политики Сталина на границе Грузии и Южной Осетии до сих пор льется кровь!

Именно этим можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима. И разве ,например,чеченцы и ингуши, как и представители многих народов, не шли на крайние меры ради независимости своей страны от сталинской диктатуры и произвола? Несомненно, во многом виноват сам сталинский преступный режим! Именно поэтому многие чеченцы и ингуши, которые в составе «Дикой дивизии» героически сражались и защищали царя-батюшку и отечество, были вынуждены противостоять сталинской диктатуре и произволу!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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