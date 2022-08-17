Кто целенаправленно заставляет украинцев взорвать Запорожскую АЭС?

Как стало известно из недавнего заявления бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина, киевские власти готовили террористический акт с целью взорвать Запорожскую АЭС .Причем для осуществления этого масштабного теракта украинское руководство предлагало деньги российским летчикам, чтобы они угнали самолет "Су-134" и взорвали бы ЗАЭС.К счастью, этот террористический акт, который имел бы катастрофические последствия для всего мира, был предотвращен ФСБ России .

Дело в том, что "Су-134" это новейший истребитель-бомбардировщик, на который возможна установка натовских боеприпасов огромной мощности , которые способны полностью разрушить ЗАЭС с хранилищем отработанного ядерного топлива .Кроме того,возможность применения этого самолета связана с тем , что недавно российской ПВО были сбиты шесть украинских самолетов-камикадзе, летчики которых намеревались взорвать ЗАЭС, а этот самолет они могут не сбить, приняв его за свой истребитель.Вместе с тем, используя для этого российский самолет, можно было легко убедить международную общественность в причастности российских военных в совершении подобного варварского теракта.

Однозначно, если бы этот теракт был осуществлен украинским руководством, безусловно, по указанию США , то это был бы самый смертоносный и масштабный теракт в истории человечества. Страшно даже представить масштабы и силу загрязнения радиоактивными отходами не только Украины, но соседних стран, включая всю Европу, при взрыве 710 тонн термоядерного топлива.

Невольно возникает вопрос – кто заинтересован в взрыве ЗАЭС и кому это особенно выгодно! Складывается парадоксальная ситуация! Если слушать информацию от лживых украинских СМИ, то они на весь мир трубят , что скоро очистят свою территорию от российских войск ,а тогда какой им смысл взрывать ЗАЭС, при разрушении которой Украина превратится в радиоактивный пепел и украинская территория больше не будет пригодна для житья?

Не нужно это и россиянам ,поскольку радиоактивные отходы после взрыва распространятся на российскую территорию и соседние страны, включая всю Европу. Таким образом, это не нужно и оболваненным европейским марионеткам , которых американские ястребы развели как лохов, используя их для противостояния с Россией! Таким образом ,как не парадоксально, но, решая проблему с защитой ЗАЭС, Россия спасает своего нынешнего противника – Европу от экологической катастрофы и полного уничтожения в случае разрушения Украиной своих АЭС . Что же касается территории США, то она из-за своего географического положения в этом случае относительно недосягаема для радиации .

Исходя из всего вышесказанного, видимо, академик И. Н. Острецов все-таки был прав ,говоря, что основной причиной развязывания американцами войны на Украине было уничтожение украинских АЭС, чтобы предназначенные для них поставки ядерного топлива Урана 235, которого в мире осталось довольно мало , закупить им самим для своих АЭС(на территории США работают 55 АЭС и 93 ядерных реактора) , иначе США в ближайшие годы грозит энергетическая катастрофа.

Именно поэтому по их приказу управляемая марионетка Зеленский и майданутые бандеровцы вынуждены бомбить ЗАЭС. Причем обстрелы ЗАЭС – это не война, а чистой воды терроризм, направленный в первую очередь против мирных жителей. Заказчиком и организатором обстрелов однозначно является Запад, который требует передачи АЭС под "международный" контроль, чтобы ввести "миротворцев", легализовав тем самым присутствие иностранных войск на украинской территории. Ну и, понятно, получив контроль над ЗАЭС, отключить от неё освобождённые россиянами районы Херсонской и Запорожской областей, создав там экономический хаос.

Одновременно с этим, если Россия в целях безопасности отключит ЗАЭС от Украины, та не сможет продавать излишки электроэнергии на Запад. Да и отопительный сезон будет под большим вопросом – вплоть до "веерных отключений". Но, законсервировав станцию, придётся отключить от неё освобождённые Харьковскую и Запорожскую области, ибо в Крыму излишков электроэнергии нет. Поэтому сегодня ВСУ лупит в первую очередь по высоковольтным линиям, питающим эти области, а линии, питающие украинские территории, не трогает.

Самое любопытное, что вину за возможный при подобных подходах "Чернобыль-2.0" заранее предъявляют… России. Мол, вот уйдут русские с АЭС, тогда ВСУ и прекратят её обстреливать.Скажу больше ,ведь именно из-за незначительных на планете запасов Урана 235 американцы устроили аварию на Чернобыльской АЭС (в этом им однозначно помог государственный преступник и изменик Горбачев) ,а также аварию на АЭС Фукусима!

Несмотря на вышесказанное, Вашингтон, наоборот, лживо и цинично повторяет версию Киева о том, что якобы угрозу ЗАЭС представляют российские военные,которые якобы сами обстреливают территорию станции . Западные СМИ поддерживают любые лживые версии, направленные против России, не осознавая , что если бы российское руководство намеревалось взорвать ЗАЭС , то они это давно бы сделали , тем более что эта станция в их руках и именно они защищают ее от украинских бомбардировок . К сожалению , многие слабоумные люди , облапошенные лживой западной пропагандой, верят в этот абсурд!

Таким образом, можно говорить, что американцы впервые вносят в дискурс такое явление, как «гибридная ядерная война», в котором прокси-силами выступают не террористы, а вполне респектабельные европейские страны вкупе с Украиной, становящиеся расходным материалом для достижения поставленных целей.

Не надо также забывать , что ЗАЭС с шестью энергоблоками является крупнейшей в Европе . На ее территории находятся 156 контейнеров, где хранятся отработанные радиоактивные элементы. Они располагаются на площадке под открытым небом. 7 августа осколки снарядов упали всего в десятке метров от этой площадки. Если бы немного ближе, то все живое в радиусе 130 км могло быть уничтожено. Работникам станции, – а ее обслуживают около 12 тыс. человек – пришлось обесточить часть аппаратуры на энергоблоке №3, а также снизить вырабатываемую мощность энергоблока №4.

Очевидно, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы не только для России , но и для всей Европы, что, как ни странно, полностью устраивает США , стремящемуся к однополярному миру! Масштаб же загрязнения радиоактивными веществами существенно превысит размеры зараженных территорий после аварий, произошедших на АЭС в украинском Чернобыле (1986 г.) и японской Фукусиме (2011 г.). Чтобы понять, какая это действительно страшная угроза миру, напомню некоторые детали трагедии на ЧАЭС.

26 апреля 1986 г. на четвертом энергоблоке ЧАЭС прогремел мощный взрыв, в результате которого в атмосферу было выброшено 190 тонн радиоактивных веществ. Суммарный выброс составил 50 млн. кюри, что равнозначно последствиям взрывов 500 атомных бомб, сброшенных американцами в 1945 г. на Хиросиму. Авария на Чернобыльской АЭС стала самой крупной катастрофой за всю историю атомной энергетики.Что касается ЗАЭС, то она в десятки раз мощнее ЧАЭС, соответственно и ее уровень радиации при взрыве будет значительно выше!

Даже генсек ООН Антониу Гутерриш уже заподозрил что-то неладное и лично взялся за отправку международных инспекторов на ЗАЭС, несмотря на сопротивление Киева. «Любая атака на атомную электростанцию – это самоубийство», – заявил Гутерриш. По его словам, ООН полностью поддерживает МАГАТЭ во всех усилиях по созданию условий для стабилизации работы объекта.

Взрыв Запорожской атомной станции не противоречит ни моральным устоям США, ни их ядерной доктрине, ни стратегии, в частности, на Украине. Таким образом, именно она, ни от кого «не залежная», является и инструментом, и полем боя для отстаивания Америкой собственных интересов. Вот она – подлая и агрессивная сущность американской империи зла, которая пока будет существовать, в мире не будет мира и спокойствия !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Многие наверняка слышали выражение «дожить до Страшного суда», но имеют весьма смутное представление о том, что же это такое. В целом, все сводится к довольно простой схеме: случится апокалипсис, придёт Бог и станет судить всех людей – кого-то отправит в ад, а кого-то в рай. Но это крайне поверхностное понимание. Понятие «Страшный суд» обычно соседствует с такими понятиями как «Второе пришествие», «всеобщее воскресение». Согласно христианской эсхатологии, то есть учению о конце мира (от греческого εσχατόθ – конечный, последний), все эти события тесно связаны. Основным источником христианских представлений о Страшном суде, который произойдет в конце времен, является Священное писание: евангельские тексты, послания апостолов, Откровение Иоанна Богослова.События Второго пришествия и Страшного суда описываются в текстах Нового завета со всей присущей тому времени образностью и символизмом. Согласно им, Страшному суду будет предшествовать Второе пришествие Христа и всеобщее воскресение людей. Явление Христа будут предварять разнообразные астрономические знамения, и оно не останется незамеченным никем, ибо, как говорит Евангелие, будет подобно молнии, что «исходит от востока и видна бывает даже до запада» (Мф 24.27).

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