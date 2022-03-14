Почему большевики не любили Достоевского и как обошлись с его семьей

Федор Достоевский – один из самых читаемых в мире русских писателей, если не самый читаемый. Его книги символизируют Россию, непостижимую русскую душу, они наполнены психологизмом и большими ценностными размышлениями.

Но, как оказалось, флагмана классической литературы большевики недолюбливали. Когда так говорят сейчас, становится непонятно, что же не так было с Достоевским по мнению большевиков. Ведь при советской власти именем писателя называли улицы, а Ленин писал о нем как о великом реалисте, критике либерализма и борце за справедливость.

Ф. М. Достоевский (1821-1881)

Герой Достоевского не мог быть примером для большевика

Если обратиться к произведениям классика, то многое становится понятно. Начнем с того, что мрачность и беспросветность – вот что видели в текстах Достоевского коммунисты. Его «Бесы» они считали пасквилем на революционное движение в целом. Та мгла, которой пропитаны многие тексты классика, противоречила историческому оптимизму большевиков.

Социалистическое строительство не нуждалось в богоисканиях и морализаторстве (в «Братьях Карамазовых», например), а князь Мышкин отталкивал своей беспомощностью. Получалось, что темы Достоевского не нужны советскому человеку, устремленному в светлое будущее с его конкретикой без постоянных духовных метаний.

Экзистенция Свидригайлова также не близка советскому комсомольцу, в этом герое они узнают нэпмана, ненавистного и мерзкого. Только партийная дисциплина могла обуздать эту ненависть. Не было в произведениях Федора Михайловича хоть кого-нибудь, кто мог бы стать примером для коммуниста. Над кем-то можно поплакать, посочувствовать. Образцов пламенного революционера в его творчестве большевики тоже не находили.

Но при этом советская власть не выступала открыто против Достоевского, не пользовалась инструментом «культуры отмены», которая была всегда, просто называлась по-другому. Его официально считали мастером русского слова, способным нарисовать всю неприглядность рая, обещанного капиталистами.

Сарра Шор. 5-я глава романа «Бесы»

За что Ленин все-таки хвалил Достоевского

Владимир Ильич восхищенно писал о реализме, которого придерживался классик. Особенно хвалил он «Записки мертвого дома», с описаниями каторги и той системы, при которой жил «русский народ при царях из дома Романовых».

Манипуляции, угодные идеологии большевизма, всегда просматривались в текстах коммунистов: у умершего автора не нужно фактологизировать его мнение, можно выгодно спекулировать, объясняя читателю, что имел в виду автор. Даже если и не прогладывается в произведениях. Но так было не только с Достоевским, и не только с большевиками.

При этом те стороны, которые действительно были сильными у писателя, идеологи коммунизма оставляли в стороне. Не могли же они всерьез писать о поиске богословского выхода из сословного сообщества. Достоевский через своих героев искал пути выхода из адской несправедливости, выстроенной человеконенавистнической системой сословий.

Но в этом поиске была и религиозность, и нравственные метания, и большой внутренний интеллектуально-духовный процесс, который был продуктом самой психологической жизни человека. В большевизме этот процесс представлялся «потребителю» готовым: идеология, глубоко прописанная и логично обусловленная, была продуктом, который сначала надо принять, а потом осмыслить.

Картина «Записки из мертвого дома» - Возвращение с каторги

Как революция отразилась на судьбе потомков Достоевского

Дочь Соня, долгожданная девочка, подарившая позднее отцовство Федору Михайловичу, умерла еще младенцем. Роковая простуда переросла в воспаление. Другая дочка, Любочка, родившаяся после Сони, выросла. Она пробовала сама писать, выходили сборники ее произведений, не получившие доброй оценки критиков. Любовь уехала из России до революции, не завела семьи, много болела, умерла в Италии от лейкоза.

Младший сын Достоевского, Федя, очень любил лошадей, получил два престижных образования. До революции он довольно состоятельно жил с детьми и женой в Симферополе. Потом у него случился роман с московской балериной, он уехал к ней в Москву. Там его застала революция.

Жену Достоевского (мать Федора), жившую на Кавказе на собственной даче, прогнали пришедшие к власти коммунисты –сделал это дачный сторож. Она уехала в Ялту, где был еще один дом, сданный квартирантам. Но оказалось, что дом разграблен, а квартирантки убиты. Анна Достоевская переехала в гостиницу, где и умерла, не в силах прийти в себя после пережитого.

Анна Достоевская с сыном Федором и дочерью Любой

Когда в Ялту к матери поспешил сын Федор, его задержали. Приговорили к расстрелу. Он проклинал карателей, говоря, что отцу его памятник в Москве стоит, а сына ведут на расстрел. Следователи, поняв, чей это родственники, отпустили его: «пошел к черту, пока цел». Есть мнение, что его задержали за перевоз контрабанды, а конкретно рукописей своего отца. В Ялте он пробыл до 1921 года, потом вернулся в Москву, бедный и больной, где и умер.

Дети Федора Федоровича, внуки Достоевского прожили разную жизнь: младший Федя в 16 лет умер от брюшного тифа, старший Андрей работал инженером, прошел Великую Отечественную, был преподавателем, всю жизнь старался сохранить память о великом предке.

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