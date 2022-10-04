Каких женщин русские мужчины всегда избегали

«Красуля» или «красава» — так называли на Руси женщин крепкого телосложения, с высокой грудью и широкими бедрами, с гладким и белым лицом, с длинной и блестящей косой. Чем дальше внешность девушки была от этого идеала, тем меньше шансов на замужество у нее было.

Худую взять – стыдно людям показать

Исследовательница женского идеала красоты у крестьян в пореформенной России, С. Шаповалова, справедливо отмечает, что «дородность» (умеренная полнота) – одно из важнейших качеств, которое ценили женихи. Оно и понятно: хотелось обрести хорошую работницу, а не «жиденькую и слабенькую» нахлебницу, называемую «холерой». На плечи молодой жены взваливали не только самую черную домашнюю работу: она была обязана наравне с другими работать в поле, рожать детей, обшивать всю семью. У субтильной «холеры» и сил-то на это не было.

Худоба часто рассматривалась как уродство, значительный изъян, признак вырождения. У худых женщин почти всегда был узкий таз. А это уже говорило о том, что она, если и забеременеет, то не доносит ребенка или родит мертвого. Оценивали будущую жену и по обхвату голени – они должны быть как «столпы», чтобы и 80-килограммовый мешок могла поднять, и пару детей на руках удержать. Неслучайно, молодухи на смотрины надевали на ноги по 2-3 пары толстых чулок – чем голени толще, тем больше шансов выйти замуж.

Ялицу взять – наследников потерять

Мужчины опасались взять «ялицу», то есть девушку бесплодную. И хотя в отдельных областях России предпочитали брать в жены девиц целомудренных, в других, напротив, охотнее присматривались к тем, у кого уже были дети. Парни охотно сватались к матерям-одиночкам, которые доказали женскую состоятельность и полноценность. И были абсолютно уверены – «пустоцвет» им не попадется. Такая практика, в частности, существовала у старообрядцев Русского Севера. Там зачастую добрачных детей приживали специально, чтобы повысить шансы быть засватанной.

Умную взять – не даст слова сказать

Важным критерием при выборе невесты становилась «умнота» – и это качество не равнялось уму в сегодняшнем понимании. Умная девушка вызывала подозрение – вдруг колдунья? Да и не будет такая в рот мужу заглядывать, беспрекословно выполняя все его желания. А вот та, что обладает «умнотой» – другое дело. Значит, умеет правильно себя вести в различных бытовых ситуациях: может быть ласковой, послушной, вежливой, приветливой, доброжелательной, а если нужно – то и спуску не даст. Сегодня это качество называется женской мудростью.

А еще парни любили девушек с веселым нравом. Чтобы и плясать умела, и пела лучше всех, и светилась от счастья, даже если на душе кошки скребут. Таких называли «гульливыми» и «забавливыми», но в своей «гульливости» молодухам не следовало заходить слишком далеко. Как говорится, веселись – да меру знай.

Вместе едали – о свадьбе забывали

В книге М.Семеновой «Мы – славяне!» упоминается еще одна преграда, которая ставила крест на свадьбе. Если парень с девушкой вместе ели, не бывать им мужем и женой. На Руси в старину говорили: «С кем вместе едят, на тех не женятся». А всё потому, что совместная трапеза делала людей родными, превращала парня и девушку фактически в брата и сестру. Кто же будет преломлять хлеб с чужаком? А брак между родственниками, как известно, не поощрялся. В первую очередь – в интересах рождения здорового потомства. Неслучайно во время сенокоса и других полевых работ неженатые мужчины и незамужние женщины ели отдельно – либо в кругу своей семьи, либо в компании подружек или друзей.

Злая жена – что Сатана

В книге Н.Пушкаревой «Частная жизнь женщины в Древней Руси и Московии» находим четкое противопоставление: «жена добрая» – «жена злая». Последние на протяжении столетий рисовались в народном сознании «пороздными» (праздными), потакающими своей лености, не умеющими «вести дом», блудливыми и неверными. Таких часто метко называли «безалаберными».

В образе «злой жены» воплотились все качества, которые были противны русским женихам – чрезмерная забота о собственной внешности, тяга к независимости или главенству в семье, самостоятельность в суждениях, склонность к «великим пакостям», злословие и лживость, «чародеинные наузы» (колдовство). Каждое из этих качеств, обнаруженное в потенциальной невесте, напрочь отворачивало женихов. Более того, свои наблюдения они пересказывали друзьям, так что девушка, попавшая в категорию «злой жены», напрочь лишалась шансов выйти замуж.

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