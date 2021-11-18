Святитель Григорий Двоеслов, папа римский

Григорий I Великий - 64-й папа Римский (с 590 по 604 гг.), известный в Православной Церкви как святитель Григорий Двоеслов. С его именем связана Литургия Преждеосвященных Даров. Он делил трапезу с нищими, его книгами зачитывались парижские ученые-схоласты и московские иноки-простецы. Он был великий святой, почитаемый и на Западе, и на Востоке.

Святитель Григорий Двоеслов родился в Риме около 540 года в очень знатной и богатой римской семье. Прапрадедом его был Папа Римский Феликс III (†492). Отец Григория Гордиан занимал видный пост в церковной администрации. Его мать Сильвия и тётки Тарсилла и Емилиана также причислены Римской Церковью к лику святых.

Благодаря своему знатному происхождению, Григорий получил блестящее светское образование и достиг высоких государственных должностей. Историк конца VI в. Григорий Турский писал: Григорий «был настолько сведущ в науке грамматики, диалектики и риторики, что считали, что во всём Риме не было равного ему человека» («История франков» Х.1). Некоторое время он, вероятно, являлся префектом Рима, то есть главой городской администрации.

Но Григорий чувствовал духовное призвание. Он вел скромную богоугодную жизнь и всей душой стремился к иночеству.

После смерти отца святой Григорий истратил все свое состояние на устройство шести монастырей в Сицилии. В Риме он основал монастырь во имя святого апостола Андрея Первозванного и, променяв свои палаты на тесную келлию, принял там иноческий постриг.

В 577 году святой Григорий был посвящен в сан диакона. По поручению папы Римского Пелагия II долго жил и трудился в Византии, где изучал греческий язык и творения святых отцов Востока. Там он написал «Толкование на книгу Иова», оказавшее влияние на творения многих крупнейших богословов и поэтов средневековья.

В 590 году святой Григорий был избран на Римскую кафедру, став первым Римским папой из монашествующих. Считая себя недостойным, святой в течение 7 месяцев не решался принять столь ответственное служение, и лишь уступая мольбам клира и паствы, принял посвящение. Григорий перенес свою папскую резиденцию в Латеранский дворец на юге Рима, где жил в монашеском сообществе, следуя строгим правилам монастырской жизни. Предпочитая более полагаться на монахов, он удалил из администрации Римской церкви мирян и ослабил позиции клириков.

Это было трудное время: Римская империя разрушались под натиском варварских нашествий, конфликты с византийским императором, войны, разорения, эпидемии. Это было то самое мрачное средневековье, о котором пишут в книгах. «Города опустошены, крепости разрушены, церкви пожжены, монастыри мужские и женские разорены, селения покинуты народом, поля остались невозделанными, земля превратилась в пустыню, не осталось на ней ни одного жителя, дикие звери стали обитать там, где прежде жило множество народа. Не знаю, что делается в других частях света, – пишет святой Григорий, – но на сей земле, где мы живем, кончина мира не только близка, но уже и наступила».

Несмотря на то, что вокруг всё рушилось, святитель Григорий основывал монастыри и укреплял аскетическую дисциплину, упорядочивал каноническое устройство Церкви, богослужение и экономику церковного римского государства. Он ревностно боролся с ересью донатистов, обратил к истинной вере жителей Британии - язычников и готов, приверженных к арианской ереси. Именно он послал группу миссионеров во главе с Августином (будущим Кентерберийским) в Англию, положив основание организации Английской Церкви.

ДОНАТИЗМ - крупнейший раскол в Западной христианской церкви, разразившийся по случайному поводу в Карфагенской Церкви (Северная Африка) после гонений Диоклетиана. Названо по имени лидера движения - Доната (ок. 270-355).

Поводом раскола послужил конфликт вокруг выборов епископа Карфагена в 307 году, когда на кафедру был избран архидиакон Цецилиан, к-рого в период гонений на христиан 303-305гг. обвиняли в том, что он запрещал приносить пищу заключенным исповедникам. Возможно, выборы были проведены с нарушениями. Противники Цецилиана обратились к императору Константину с просьбой разрешить конфликт, однако тот высказался в пользу Цецилиана. Но Донат пользовался огромным личным авторитетом и влиянием, поэтому на сторону донатистов перешла «почти вся Африка». В Карфагене начались бунты. Общины донатистов были созданы в Италии, Испании и Галлии.

Донатисты считали себя наследниками Церкви эпохи гонений. Их учение основывалось на трудах Тертуллиана и сщмч. Киприана Карфагенского («вне Церкви нет спасения»). По мнению донатистов, характерным признаком истинной Церкви является святость, выражающаяся в личном совершенстве её служителей; таинства теряют свою силу, если совершены священнослужителями, провинившимися против Церкви, или в Церкви, сохраняющей связь с виновными. Поэтому донатисты перекрещивали переходящих к ним даже и православных, ругались над православными церквами и их священниками. Ради сохранения учения о святости Церкви они были готовы пожертвовать учением о ее вселенскости и универсальности. Поэтому некоторые донатистские богословы высказывались в том смысле, что истинная Церковь осталась лишь в Африке.

Хотя донатисты были раскольниками, «не погрешавшими в основах веры», ряд положений, защищавшихся ими, в частности в учении о Церкви и таинствах, некоторыми святыми Отцами признавались еретическими: блж. Иероним, говоря о Донате, замечал, что его утерянное творение «О Святом Духе» содержало учение, близкое к арианскому; взгляды донатистов опровергал блж. Августин. Донатисты отвергали союз Церкви с государственной властью. Даже христианские императоры, по их мнению, были предшественниками антихриста. Среди донатистов было развито почитание мучеников. Мученичество считалось главным признаком истинного христианства. Донатисты были настроены против монашества. Они не признавали ряд общецерковных праздников (в частности, праздник Богоявления), пользовались древними латинскими переводами Священного Писания (т.н. Италой).

Решающую роль в победе над донатизмом сыграли труды и деятельность блж. Августина. Летом 403 года было организовано совещание с донатистами по вопросу о том, кто вправе использовать наименование «Кафолическая Церковь», а в 405 году против донатистов начали действовать антиеретические законы. Члены донатистских общин постепенно стали переходить в каноническую Церковь. Некоторое возрождение донатизма произошло в понтификат свт. Григория Двоеслова. Но после арабского завоевания Северной Африки движение донатов прекратило существование.

Составление Чина Литургии Преждеосвещенных Даров

Предание называет святителя Григория Двоеслова составителем чина Литургии Преждеосвященных Даров - особой литургии, которая служится только Великим постом.

Чтобы понять, для чего понадобилось устраивать специальную "постную" литургию, надо вспомнить одну простую, но подзабытую истину: литургия – это всегда праздник. Более того, это всегда трапеза, угощение. С самого начала христиане, еще не имевшие тогда своих храмов, собирались на частных квартирах, "преломляя хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца". Вот почему постом обычная литургия служится только в воскресенье и субботу – дни, когда поститься не полагается. Но вовсе лишить верующих возможности причащаться в будни Церковь не могла, поэтому и стали служить Литургию Преждеосвященных Даров – Дары на ней не освящаются, они освящаются прежде, обычно в предыдущее воскресенье. Народ причащается, но полного торжественного чина не бывает.

Однако Григорий Двоеслов всё же не был автором чинопоследования литургии. Его заслуга состояла в том, он составил чин Литургии Преждеосвященных Даров на латинском языке, т.е. для Западной Церкви. В Восточной Церкви (в частности, в Константинополе) эта Литургия была известна давно лишь в устном предании и бережно передавалась от апостольских преемников. Утвержденный VI Вселенским Собором в 680 году, этот чин был принят всей Православной Церковью.

Григорианское пение

Также святитель Григорий Двоеслов прославился тем, что распространил церковное пение, которое по его имени названо григорианским. Он создал хоры певцов, которые должны были заменить часто неумелое пение диаконов во время богослужений.

Григорианский хорал нельзя воспринимать как абсолютную музыку, сущность его — распев молитвословного текста, омузыкаленная (или даже «озвученная») молитва.

Языковая основа григорианского пения — латынь; отдельные песнопения пелись на греческом языке, а в Хорватии и Чехии допускался также старославянский язык. Тексты брались в основном из латинской Библии (Вульгаты), больше других использованы тексты псалмов (полностью или отдельных стихов). После Второго Ватиканского собора григорианские песнопения допускается исполнять на любых современных языках, в том числе на русском.

Кончина

Святитель Григорий возглавлял Церковь в течение 13 лет, заботясь обо всех нуждах своей паствы. Он отличался необыкновенным нищелюбием. В сфере церковного управления Григорию не удалось всюду подчинить епископов папской власти. Для укрепления своего авторитета он использовал монахов-бенедиктинцев, устав которых сильно подчеркивал принцип послушания. В некоторых епархиях на епископских тронах оказались монахи, что было новшеством в практике западного христианства.

Скончался святитель в 604 году, мощи его почивают в соборе святого апостола Петра в Ватикане.

Мощи святителя григория Двоеслова

Имя «Двоеслов»

Святитель Григорий Двоеслов оставил после себя многочисленные творения.

Имя «Двоеслов», закреплённое за Григорием Великим в православной традиции, связано с названием одного из его трудов — «Диалоги», или «Собеседования о жизни италийских отцов и о бессмертии души». В книге, описывающей жития италийских святых, два собеседника — редко вопрошающий (субдиакон Петр) и пространно отвечающий (Григорий). После этого святителя стали называть «Двое-словом», то есть "ведущим диалог, собеседником". Само же название «Двоеслов» является неверным переводом греческого Διάλογος, что в оригинале означает «Беседа» (или «Диалог»).

По сути это патерик, сборник рассказов о жизни итальянских подвижников VI века, которые Григорий рассказывал своему духовному сыну. Особенно привлекали читателей описания сверхъестественных событий, которыми изобилует повествование: чудесное приумножение вина, изгнание бесов, неожиданное наказание грешников, рассуждения о посмертной участи и об устройстве загробного мира. Кстати, западное учение о жизни после смерти во многом складывалось под влиянием диалогов папы Григория и диакона Петра, которые они ведут на страницах «Собеседований».

В Средние века эта книга была «бестселлером», в VIII веке ее перевели на греческий, а в IX веке — на славянский (напомним, год крещения Руси — 988!).

Творения Григория Двоеслова

Его толкования на Священное Писание, многочисленные проповеди и пастырские послания составили костяк нового западного богословия.

Особенной известностью пользуется его «Правило пастырское» (или «О пастырском служении»). В этом творении святитель Григорий всесторонне описывает образ истинного пастыря. До нас также дошли его письма (848), содержащие нравственные наставления.

Тропарь, глас 4:

Иже от Бога свыше Божественную благодать восприем, / славне Григорие, / и Того силою укрепляема / евангельски шествовати изволил еси. / Отонудуже у Христа возмездие трудов приял еси, всеблаженне, / Егоже моли, // да спасет души наша.



Кондак, глас 3:

Подобоначальник показался еси Начальника пастырем Христа, / иноков чреды, отче Григорие, / ко ограде Небесней наставляя, / и оттуду научил еси стадо Христово заповедем Его, // ныне же с ними радуешися и ликуеши в Небесных кровех.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2348775273461188890/

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