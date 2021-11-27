Загадка-огонь!

Задачки на логику, сообразительность всегда привлекают внимание тем, что можно проверить себя и получить приятные эмоции, если нашел правильное решение. Если же ответ не совпал, то это повод почаще тренировать свой мозг.

В качестве тренажера предлагаем вам загадку, которая на первый взгляд кажется очень простой.

Но не спешите с выводами, сначала попробуйте ответить на вопрос: "Сколько треугольников на этом рисунке?".

Некоторым требовалась подсказка друзей, чтобы дать правильный ответ. Единственное уточнение: можно считать треугольники любого размера и любой комбинации цветов.

Поехали! Одной минуты хватит?

Итак, правильный ответ: на этой картинке спрятаны 44 треугольника: и маленькие, и большие.

А у вас что получилось?

Уверены, что все справились и без подсказок, вошли в азарт и готовы к дальнейшей тренировке мозга. Тогда предлагаем посчитать треугольники на этом рисунке. Сколько их здесь?

Правильный ответ: 27.

А сколько у вас получилось?

Источник :https://golovolomka.temaretik.com/2353882651989379208/

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