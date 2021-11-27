Загадка-огонь!

Задачки на логику, сообразительность всегда привлекают внимание тем, что можно проверить себя и получить приятные эмоции, если нашел правильное решение. Если же ответ не совпал, то это повод почаще тренировать свой мозг.
В качестве тренажера предлагаем вам загадку, которая на первый взгляд кажется очень простой.
Но не спешите с выводами, сначала попробуйте ответить на вопрос: "Сколько треугольников на этом рисунке?".
Некоторым требовалась подсказка друзей, чтобы дать правильный ответ. Единственное уточнение: можно считать треугольники любого размера и любой комбинации цветов.
Поехали! Одной минуты хватит?
Итак, правильный ответ: на этой картинке спрятаны 44 треугольника: и маленькие, и большие.
А у вас что получилось?
Уверены, что все справились и без подсказок, вошли в азарт и готовы к дальнейшей тренировке мозга. Тогда предлагаем посчитать треугольники на этом рисунке. Сколько их здесь?
Правильный ответ: 27.
А сколько у вас получилось?
Источник :https://golovolomka.temaretik.com/2353882651989379208/
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