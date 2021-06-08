5 популярных мифов о младенцах

Все новорожденные похожи на папу

Ваш долгожданный ребенок появился на свет, и взволнованные родственники и друзья гадают, на кого же он больше похож. И тут кто-то выдает утверждение, что все младенцы в первые месяцы жизни напоминают папу. Какие вообще могут быть причины верить в это?

Говорят, что это природа все так разумно задумала: мол, мать точно не сомневается в том, что ребенок ее, а для отца внешнее сходство – дополнительное свидетельство того, что партнерша не «нагуляла» младенца.

И это не просто народный фольклор: в 90-х действительно вышло научное исследование, в котором утверждалось, что в год дети больше напоминают своих пап. Но спешим успокоить подозрительных отцов: современная наука перепроверила эту гипотезу и таки не нашла ей подтверждения.

На самом деле, младенцы не похожи в достаточной мере ни на маму, ни на папу (или в одинаковой степени похожи на обоих – тут уж как вам больше нравится). А чтобы понять, с кем из родителей сходство больше, придется подождать, пока малыш подрастет.

А если уж вы правда сомневаетесь в том, что ребенок ваш, что ж, всегда можно сдать тест ДНК и проверить это.

Новорожденный должен быть лысым

Так считают многие будущие мамы, поэтому очень пугаются, когда им показывают малыша с густой растительностью на голове. Но спешим вас успокоить: то, что все младенцы должны появляться на свет лысыми, не более чем миф.

Более того, как и в случае с глазами, прическа новорожденного еще ничего не говорит о том, какой будет шевелюра вашего ребенка в будущем.

В первые полгода жизни младенцы «линяют» – сбрасывают те волосы, с которыми родились, чтобы освободить место новым. Эксперты связывают это с резким падением уровня гормонов, которые малыш получал вместе с матерью во время беременности.

В общем, и ребенок, рожденный лысым, и младенец с густой шевелюрой, облысевший после родов, – это нормально.

Кстати, на месте выпавших волос могут появиться совсем другие: после толстых и темных вырастут тонкие и светлые, вместо кудрявых – прямые. «Устаканиться» прическа ребенка может и в 6 месяцев, и в 2-3 года.

У новорожденных нет коленных чашечек

Конечно же, это миф. У младенцев есть коленные чашечки, просто они отличаются от таковых у взрослых, поэтому вы можете их не распознать. Коленные чашечки новорожденных более мягкие, так как «сделаны» из очень эластичной хрящевой ткани – она позволяет малышам переживать скачки роста.

Со временем – в процессе развития ребенка – чашечки затвердеют, превратятся в кости и станут такими же, как у взрослых.

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2226257883971717731/

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