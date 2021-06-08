5 популярных мифов о младенцах

Появление младенца на свет и первые месяцы его жизни окружены большим количеством мифов, в народные приметы и «верования» помогают снизить тревожность будущих и новоиспеченных родителей. Что из этого правда, а что – лишь городские легенды?
Все дети рождаются с голубыми глазами
По большому счету это правда.
Несмотря на то, что в Европе количество голубоглазых колеблется от 15 до 90%, а в США среди белокожего населения голубые глаза только у каждого пятого, большинство детей европеоидной расы действительно рождается с глазами светло-синего цвета. Как так происходит и почему потом глаза у некоторых детей меняют цвет?
Все дело в пигменте меланине, который отвечает за тон кожи, окрас волос и, в том числе, цвет глаз. Немного меланина в радужной оболочке глаз делает их цвет голубым, среднее количество пигмента – зеленым или светло-карим, большая концентрация меланина – темно-карим или черным.
Когда ребенок только появился на свет, его «запасы» меланина еще не сформировались – накопление пигмента продолжается и какое-то время после рождения. В связи с этим может меняться и цвет глаз, с которым младенец окончательно «определится» примерно к двум годам.
Младенцы видят мир черно-белым
Похоже на правду, но не совсем так – они еще видят оттенки серого.
Зрение – это не только глаза, но и сложная сеть нервных волокон, которые передают сигналы от глаз в зрительную кору мозга. У новорожденных нервная система еще не сформирована окончательно, поэтому они пока не могут видеть мир во всех красках.
Также младенцы рождаются дальнозоркими, и в первые месяцы жизни они не могут сфокусировать взгляд на мелких объектах, которые находятся вблизи. Именно по этим причинам игрушки для новорожденных лучше покупать крупные, с деталями контрастных цветов – другие они просто не смогут рассмотреть.
Но к полугоду все должно наладиться: ребенок начнет видеть все цвета радуги, фокусировать взгляд на объектах, быстро двигать глазами и следить за движущимися предметами.
Все новорожденные похожи на папу
Ваш долгожданный ребенок появился на свет, и взволнованные родственники и друзья гадают, на кого же он больше похож. И тут кто-то выдает утверждение, что все младенцы в первые месяцы жизни напоминают папу. Какие вообще могут быть причины верить в это?
Говорят, что это природа все так разумно задумала: мол, мать точно не сомневается в том, что ребенок ее, а для отца внешнее сходство – дополнительное свидетельство того, что партнерша не «нагуляла» младенца.
И это не просто народный фольклор: в 90-х действительно вышло научное исследование, в котором утверждалось, что в год дети больше напоминают своих пап. Но спешим успокоить подозрительных отцов: современная наука перепроверила эту гипотезу и таки не нашла ей подтверждения.
На самом деле, младенцы не похожи в достаточной мере ни на маму, ни на папу (или в одинаковой степени похожи на обоих – тут уж как вам больше нравится). А чтобы понять, с кем из родителей сходство больше, придется подождать, пока малыш подрастет.
А если уж вы правда сомневаетесь в том, что ребенок ваш, что ж, всегда можно сдать тест ДНК и проверить это.
Новорожденный должен быть лысым
Так считают многие будущие мамы, поэтому очень пугаются, когда им показывают малыша с густой растительностью на голове. Но спешим вас успокоить: то, что все младенцы должны появляться на свет лысыми, не более чем миф.
Более того, как и в случае с глазами, прическа новорожденного еще ничего не говорит о том, какой будет шевелюра вашего ребенка в будущем.
В первые полгода жизни младенцы «линяют» – сбрасывают те волосы, с которыми родились, чтобы освободить место новым. Эксперты связывают это с резким падением уровня гормонов, которые малыш получал вместе с матерью во время беременности.
В общем, и ребенок, рожденный лысым, и младенец с густой шевелюрой, облысевший после родов, – это нормально.
Кстати, на месте выпавших волос могут появиться совсем другие: после толстых и темных вырастут тонкие и светлые, вместо кудрявых – прямые. «Устаканиться» прическа ребенка может и в 6 месяцев, и в 2-3 года.
У новорожденных нет коленных чашечек
Конечно же, это миф. У младенцев есть коленные чашечки, просто они отличаются от таковых у взрослых, поэтому вы можете их не распознать. Коленные чашечки новорожденных более мягкие, так как «сделаны» из очень эластичной хрящевой ткани – она позволяет малышам переживать скачки роста.
Со временем – в процессе развития ребенка – чашечки затвердеют, превратятся в кости и станут такими же, как у взрослых.
Источник : https://nashideti.temaretik.com/2226257883971717731/
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