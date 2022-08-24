 Основные причины быстрого падения советского строя и распада СССР

Когда в стране начался распад и стало очевидным, что в скором времени СССР прекратит свое существование, у большинства населения сложилось впечатление, что за сохранение страны никто не боролся. В целом, анализ сложившейся ситуации позволяет делать такие выводы. Почему же СССР, государство, которое строилось в течении долгих лет и с приложением максимального количества усилий, так быстро пало? На то есть объективные причины.

Процесс, повлиявший на достаточно быстрое падение советского строя, запустился гораздо раньше, чем может показаться на первый взгляд. Уже в 80-е годы в стране активно развивалось движение диссидентов, зародившееся на два десятилетие раньше, которые хоть и присутствовали в малом количестве, но влияние на умы людей имели огромное.

Поскольку основной фокус движение держало на интеллигенции, то есть, на тех людях, у которых был развит интеллект и они обладали образованием, то понимание происходящего и закладываемые перспективы на будущее с большой точностью подвергло изменениям сознательных людей. Идеи о том, что советский строй представляет из себя полную утопию, а его строительство и дальнейшее существование является ничем иным, как провальным проектом будущего, зарождались уже тогда.

Дело оставалось за малым: воплотить идеи и придать им жизнеспособность, что и осуществилось в 90-е годы. Учитывая то, что среди приверженцев идей диссидентства значились и члены партии, то воплотить идею в жизнь не составляло большого труда, на это нужно было всего лишь время и предшествующие распаду Союза десять лет стали тем самым необходимым временем для осуществления этих целей.

Еще одной причиной, положившей начало концу существования советского государства, являлся мнимый контроль партийной номенклатуры над жизнью советского народа. Поскольку правящий класс на тот момент давно существовал в своей параллельной реальности, а до жизни советского народа большинству представителей не было никакого дела, то присутствовала лишь иллюзия контроля, а не его полноценное существование на самом деле.

Контроль был потерян уже достаточно давно, лишь частично оставаясь частью жизни советского общества, причем, достаточно незначительной его частью. В такой обстановке идеи о нейтрализации советского строя реализовывать было гораздо проще, нежели несколько десятилетий назад, чем и воспользовались те, кто ставил себе в задачи обеспечение утраты существующего строя.

Совокупность двух факторов, которые развивались не одно десятилетие, падение СССР было неизбежным, чему способствовала и хорошая подготовка, и выбор удобного момента для успешной нейтрализации существующего строя.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Дорогие мои, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа в обедневшей стране утопического социализма( бесплатное образование , медицина , жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно.

Несомненно, большевики создали Великую Державу, но за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей, и т.д. Безусловно, все эти жертвы можно было хоть как-то еще оправдать, если этот утопический строй со временем не рухнул бы как карточный домик. Само собой, сторонники большевиков однозначно возлагают вину за это в первую очередь на последующих якобы бездарных руководителей советского государства, но не могли же они все быть таковыми, тем более что их «выбирал» непосредственно советский народ.

На мой взгляд, главной причиной неизбежного развала СССР было то, что этот строй был по своей сути утопическим и рассчитан только на таких фанатичных и жестоких палачей и изуверов, как Ленин и Сталин, которые фанатично верили в виртуальную и абсурдную мечту торжества мировой революции, закончившуюся крахам для советского народа! Говорить же, что именно большевики превратили Россию в великую державу – это тоже самое , что сказать, если бы не Хрущев, то Гагарин не полетел бы в космос!

В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и людей , которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит, что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию. Неужели, Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития как это было во многих прогрессивных странах?

Сегодня только слабоумные люди не могут понять, что товарищи коммунисты 70 лет подкармливали нас, чтобы мы создавали "общенародную" собственность, а потом, когда они поняли, что этот виртуальный строй все равно разрушится, сами поделили эту собственность между собой путем приватизации.

Посмотрите у кого теперь в руках большая часть богатства СССР и вы сразу поймете, для кого в семнадцатом году выстрелила Аврора. Именно горбачевы , ельцины, чубайсы и прочие, обрушили СССР и прибрали к рукам всю "общенародную" собственность, возродив новый класс буржуазии, составляющий костяк сегодняшней "пятой колоны"!

Именно эта "пятая колонна", продавшись западным хозяевам, стремится превратить территорию бывшего СССР в одну из колоний Запада! Безусловно, если бы не целеустремленная и последовательная политика выдающегося государственного деятеля современности президента Путина, этот план давно уже осуществился бы !

К сожалению, это никак не могут понять некоторые доморощенные коммуняки, которые все еще надеяться на очередную мировую революцию и светлое будущее! Именно поэтому все еще злободневна старая советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ!

Поймите же ,наконец-то, что бесплатный сыр только в мышеловке!Не вызывает сомнений, что если бы этот «виртуальный социалистический строй» не рухнул, то товарищи коммунисты ,кормя и поя союзные республик и различные коммунистические партии во всем мире, однозначно разорили бы Матушку-Россию !

Ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и завистливые неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны. Один раз такое «идеальное» общество уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим.Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!

Необходимо ,наконец-то, понять, что СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Ведь именно поэтому не рухнул западный путь развития,на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее.

Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Именно к этой форме развития человечества вновь постепенно возвращается Матушка-Россия!

Немаловажно , что теперь в России не социализм , не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени , чтобы полностью отказаться от советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет, никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны , даже Путин.

Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ),то они обрекут себя опять на голод и нищету . Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Матушка-Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !

Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям , населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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