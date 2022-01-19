Ангела Меркель: почему у нее нет детей

Как известно, у бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель нет детей. Хотя все возможности для того, чтобы стать матерью у нее были. В данный момент она состоит уже во втором браке.

Первый брак примерной девочки

Ангела Доротеа Каснер родилась в 1954 году в Гамбурге, находившемся в то время на территории ФРГ. Однако вскоре после появления дочери на свет, отец Ангелы, пастор, был направлен на службу в ГДР, где будущая канцлерин и провела большую часть своего детства и юности. Родители с ранних лет внушали Ангеле, что она дочь священника, а потому должна быть примером для всех. Поэтому Каснер была не только пионеркой, но и состояла в молодежной организации при евангелическом обществе. Позже она вступила в Союз свободной немецкой молодежи (аналог советского комсомола).

Однако Ангела Каснер влюблялась, как и все ее сверстники. Настоящее чувство ее посетило в 1970-х годах. Тогда она, окончив школу, переехал в Лейпциг и поступила в университет имени Карла Маркса, на физический факультет. Каснер была популярна среди молодежи, поэтому легко привлекла внимание студента-физика Ульриха Меркеля. Они познакомились во время поездки в СССР по так называемому обмену. 3 сентября 1977 года молодые люди зарегистрировали брак, а после получения дипломов перебрались в Берлин, где Ангела работала в институте физической химии.



Развод бездетной пары

Брак с Ульрихом Меркелем оказался скоротечным. Супруги расстались уже спустя 4 года совместной жизни. Все произошло спокойно, без скандалов. Ульрих и Ангела даже мирно разделили нехитрое имущество, нажитое за время супружества. Ульриху досталась мебель, а Ангела забрала любимую стиральную машинку и оставила себе звучную фамилию, перекликавшуюся со словом merklich — заметный. Сама Ангела видела причину этой неудачи в том, что она относилась к замужеству недостаточно серьезно. Она вспоминала: «Мы поженились, потому что все женились».

Что касается детей, то, как утверждает Леонид Млечин, автор издания «Демонтаж патриархата, или Женщины берут верх», Ангела Меркель признавалась журналистам в том, что в браке с Ульрихом ей не удалось обзавестись ребенком. Тем временем научная карьера Меркель складывалась вполне успешно. В 1986 году она защитила диссертацию по квантовой химии, получила докторскую степень по естественным наукам и о политике не помышляла. Все изменилось в 1989 году. Разрушение Берлинской стены и последовавшие за этим события внесли свои коррективы в планы молодой ученой.



Политическое восхождение и второй брак

Академия наук ГДР была расформирована, а Ангела Меркель, загоревшись идеей преобразования общества, устроилась оператором ЭВМ в новой партии «Демократический прорыв». Как утверждает Валерий Апанасик, автор издания «Женщины, которых боготворили», всего через несколько месяцев Меркель стала пресс-секретарем этой партии. Так началось политическое восхождение Ангелы Меркель. Впоследствии канцлер сетовала на то, что после того, как она занялась политикой, ей стало уже не до детей.

Хотя второй супруг у Меркель все-таки появился. Им стал Иоахим Зауэр — ученый с мировым именем, чьи достижения в науке не менее значимы, чем достижения его жены в политике. Для Зауэра это тоже второй брак, от первого у него остались двое сыновей. Однако с первой женой он развелся вовсе не из-за связи с Ангелой. Вообще, Меркель и Зауэр были знакомы еще с 1980-х, но поженились только в 1998 году. Тогда Ангеле Меркель было уже за 40, и она занимала пост Министра по охране окружающей среды. А в 2005 году Меркель и вовсе стала Федеральным канцлером Германии.



Юлия Попова

Источник : https://russian7.ru/post/angela-merkel-pochemu-u-nee-net-det...

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