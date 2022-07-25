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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
                                            Смейтесь на здоровье !
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
- Скажите... - И вам делал обрезание ребе Коган с Молдаванки? - Таки да! Но откуда вы знаете? - Так у ребе Когана было косоглазие, он и резал наискось. А вы писаете на мои ботинки!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Пять раз из музея был похищен "Черный квадрат" Малевича... и пять раз сторожу дяде Васе удавалось восстановить эту картину до рассвета...
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Из-за преступной халатности Третьяковки картина Малевича "Черный квадрат" два месяца провисела вверх ногами !
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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