Занимательные факты про деньги и кредиты

Как вы считаете, как давно в мире появились первые займы? Если вы думаете, что кредиты существуют только несколько последних столетий, вы сильно заблуждаетесь. В реальности, система кредитования возникла тогда, когда появились первые деньги в качестве средства обмена между гражданами. Если брать по времени, то это более тысячелетия назад. За все это время появилось множество интересных фактов про банки и кредиты, и самые занимательные из них мы сейчас рассмотрим.



Первые данные о реальных займах связаны с существованием таких древних территорий, как Египет, Ассирия и Вавилон. Раскопки археологов продемонстрировали, что первые заемщики, которые назывались ростовщиками, вели деятельность еще в VIII веке до нашей эры. В те далекие времена даже существовал аналог современных ценных бумаг, в качестве которого выступали банковские билеты в виде табличек из обожженной глины.

Одним из самых неожиданных фактов про кредитование в древности является закон царя Хаммурапи, который имел репутацию мудрого и справедливого владыки. По его указу, все вавилоняне могли в качестве залогового имущества по кредиту оставлять своих детей.

Еще одним занимательным в современном контексте фактом про банки и кредиты является система кредитования Древней Греции. Тогда кредитор, который одолжил деньги заемщику, мог расположить на его земле специальную табличку, носившую название hypothéke (ипотека). Означала она, что в случае невозможности возврата долга, земля переходит во владения кредитора. Это был аналог современных договоров с залоговым имуществом должника.

Тогда кредитор, который одолжил деньги заемщику, мог расположить на его земле специальную табличку, носившую название hypothéke (ипотека). Означала она, что в случае невозможности возврата долга, земля переходит во владения кредитора. Это был аналог современных договоров с залоговым имуществом должника. Древний Рим славился строгими законами для должников. Если человек не мог выплатить средства кредитору, его помещали в долговую тюрьму. Чтобы выбраться из этого места, необходимо было полностью погасить долг с процентами. Если бы такие законы действовали сегодня, то хотя бы проценты можно не уплачивать, так как в современности некоторые категории займов оформляются бесплатно, по ставке 0%. Однако в те времена рассчитаться нужно было за месяц. Когда срок истекал, кредитор мог вывести должника на рынок рабов, чтобы продать его и погасить задолженность.

Тогда кредиторам не были нужны скоринговые программы. Решение о выдаче кредита принималось на основании внешнего вида заемщика. Бедные старались взять деньги, чтобы выжить, крестьяне – на покупку коровы или другой живности, богатые – для приобретения рабов и драгоценностей. Закон был на стороне кредитора, который тщательно выбирал заемщика для минимизации рисков.



• Самая известная по уровню надежности и возрасту банковских учреждений страна – это Швейцария. Но вот официально первый банк начал функционировать в Венеции в 1584 году. Связано это было с тем, что город имел удобное расположение на пересечении целого ряда торговых путей.

• Самая известная по уровню надежности и возрасту банковских учреждений страна – это Швейцария. Но вот официально первый банк начал функционировать в Венеции в 1584 году. Связано это было с тем, что город имел удобное расположение на пересечении целого ряда торговых путей. Один из самых интересных фактов про кредиты. Самые злостные должники были короли средневековья. Тогда монархи часто одалживали крупные суммы для собственных утех и нужд, но возвращать их обратно не желали по причине своего высокого статуса. А кредиторы, которые требовали возврата средств, часто просто разорялись.

В одном из старейших банков Швейцарии недавно была проведена ревизия, при которой нашли незакрытый счет Владимира Ленина. На этом счете оказалось всего 13 франков, несмотря на то, что прошло уже много лет. В Швейцарии функционирует около 400 банковских учреждений, на их счетах аккумулировано около 54 трлн. долларов.

Одним из интересных фактов про банки является указ Папы Римского Александра III, который в 1179 году объявил банкиров вне церкви. Им было запрещено исповедоваться и причащаться, банкиров не могли хоронить по христианским обычаям. Интересно, что до сегодняшнего дня данный указ так и не был отменен.

Примечателен тот факт, что при выборе банка мужчины смотрят в основном на известность учреждения. Тогда как женский пол интересует быстрое обслуживание, минимальные комиссии и возможность погасить долг раньше времени.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2446449047354476653/zanima...

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