Как поступали с пленными иностранными солдатами в Советском Союзе?

Судьба военнопленных в СССР – пожалуй, один из самых противоречивых аспектов советской истории. В предыдущих статьях мы рассмотрели участь военнопленных в периоды Средневековой Руси и Российской империи. Как качественно изменилось отношение властей к захваченным воинам в советский период?

1.

Женевские конвенции

Формирование нормативно-правовых основ военного плена началось с первых дней существования советской власти. Шла Первая Мировая война и на территории бывшей империи уже находилось свыше 2 млн военнопленных иностранных государств.

Все они рассматривались большевиками как братья по классу – искры социалистической революции, которые должны были разнести пожар коммунистических идей по миру сразу после освобождения.

Правительство тут же связалось с комитетом Красного Креста, а 30 мая 1918 года приняло все международные соглашения о военнопленных, ранее ратифицированные царской Россией.

Впрочем, если к зарубежным военнослужащим власти относились лояльно, то пленным белогвардейцам рассчитывать на снисхождение не приходилось. На них никакие конвенции не распространялись. Точно так же относились к националистам. Обе категории подвергали суду и поступали с ними в зависимости от строгости приговора.

2.

Ситуация изменилась к 1930-ым годам. СССР отказался присоединяться к Женевской конвенции от 1929 года. Однако в 1931 и 1941 г были составлены собственные Положения о военнопленных, которые почти полностью повторяли текст международного договора.

И всё же, поскольку Советский Союз не подписал конвенции, он не мог требовать соблюдения прав собственных военнопленных в других странах. Этим активно пользовалась нацистская Германия. Во время Второй Мировой войны многие советские пленники отправлялись на тяжкий труд в лагеря, где с большой вероятностью погибали.

В 1954 году, с опозданием на 5 лет, была ратифицирована Женевская конвенция от 1949 года. Её положения, например, соблюдались в обращении с плененными афганскими моджахедами 1980-х годов.

3.

Какой была судьба пленного в Советском Союзе?

Согласно постановлению СНК СССР от 1 июля 1941 года, пленные вражеские военнослужащие пережидали войну, а позже восстанавливали страну, в трудовых лагерях. Условия предусматривали выделение сменной одежды, постельного белья, продовольствия и медицинскую помощь за счет государства.

Офицерам оставляли право носить одежду и знаки отличия. Высший офицерский состав размещался в охраняемых санаториях, получал повышенный паёк, имел право выбора отказаться от работы, мог гулять по парковой территории и даже заниматься садоводством.

Нижние чины надеяться на подобное отношение не могли. Однако даже они имели определенные привилегии. Например, могли получать посылки и письма из-за границы, а также им выплачивалось жалование.

4.



Фиксированная зарплата составляла 10 рублей и увеличивалась при перевыполнении плана. Потратить их можно было в магазинах при трудовых лагерях.

Разумеется, санаторными условия не были. Узники погибали от недостатка питания, обморожений, болезней и при попытках к бегству. Нормы положений действительно соблюдались не всегда. Но стоит упомянуть, что в это же время голодало всё население СССР, а потому военнопленных снабжали как могли.

Разница в условиях между пленными немцами в России и пленными советскими гражданами в нацистской Германии видна по статистике. В советских лагерях погибло 15% нацистских заключенных. В немецких – 57% советских пленников.

Таким образом, Советский Союз не был лишен гуманизма в отношении вражеских военнопленных и, в целом, поддерживал все современные международные веяния по этому вопросу.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2529341593635784962

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