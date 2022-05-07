Как помогать правильно

«Социальное служение Церкви» – не обязательно глобальные программы. Это служение каждого конкретного прихода, куда люди обращаются за помощью. А если они не всегда честны? Если в просьбе о помощи – ложь?

Отвечает священник Андрей, клирик Архиерейского подворья – храма во имя преподобного Серафима Саровского города Саратова. Отец Андрей в том числе известен тем, что крестит новорожденных Саратовского перинатального центра в отделении интенсивной терапии…

Не хватает на билет

Церковь не может быть отделена от людей, от общества. Хотя, если честно, я не совсем и не всегда понимаю, что такое общество: есть конкретные люди, которые иногда очень нуждаются, иногда испытывают боль, иногда не очень приветливы…

Порой люди нечестны. Например, наш храм находится недалеко от вокзала, и к нам часто приходят с легендами о том, что собирают деньги на дорогу домой если не в Хабаровск, то в Тюмень. Главное – выбрать направление подальше.

Мы выслушиваем таких людей, по мере возможности покупаем билет, понимая, что его затем могут продать. Конечно, стараемся проверять, но даже если подозреваешь человека во лжи, важно поговорить с ним, найти общий язык.

Разговор с тем, кто просит о помощи, всегда очень нужен.

Надо выяснить, что произошло, какие причины привели человека в храм, почему он не имеет возможности для решения своей проблемы.

Но даже если я понимаю, что это очередная легенда, всё равно не тороплюсь отказывать. Просто стараюсь вывести на разговор, как-то донести, что ложь, чем бы она ни была оправдана, всегда остается ложью. А если лгать ещё и в храме, это может привести к необратимым последствиям в жизни.

Одна девушка столько насочиняла легенд, что уже и сама забыла, о чем фантазировала раньше. Я корректно уличил ее в этом. В итоге она честно сказала, что собирается уезжать из города, поэтому я дал ей денег, сколько у меня было, и она уехала на родину.

Кому помочь

Раз в неделю мы посещаем Саратовский перинатальный центр. Там оборудованы специальные небольшие помещения для молебнов. Постоянно в контакте с докторами. Они спрашивают, хотят ли пациенты поговорить со священником, и если что – звонят нам. Нередко приходится экстренно крестить малыша в любое время суток – в отделении интенсивной терапии новорожденных.

В ожоговый центр, куда мы тоже ходим, очень часто, особенно зимой, попадают бомжи – люди, вырванные из общества, которых считают асоциальными. На самом деле далеко не всегда они асоциальные. У нас очень страшная и непредсказуемая жизнь, и любой может остаться без всего, никто не застрахован. И очень важно помогать им — одеждой, обувью, и – разговаривать, отвечать на вопросы.

В позапрошлом году, когда был очень большой поток беженцев из Луганской и Донецкой областей, к нашему храму были прикреплены пансионаты, в которых временно находились семьи уехавших от войны. Мы ездили туда, разговаривали с людьми. Но, прежде всего, конкретную помощь оказывали прихожане храма – продуктами, вещами, поиском работы.

Еще наш храм, например, оказывает поддержку малоимущим. У нас есть договоренность с одним близлежащим кафе, и там кормят нуждающихся.

Отдать последнее, о Боге не говорить

Разговаривать ли с тем, кому помогаешь, о вере? Нужно помнить притчу о добром самарянине. Он с лежащим на земле пострадавшим не разговаривал о Боге. Но человек, побывавший в руках разбойников, получил ответ о том, что на помощь приходят не те, от кого вроде бы логично её ждать. Если они отказывают, Бог посылает поддержку оттуда, откуда совсем не ожидаешь.

Можно даже не говорить о Боге, Бог Сам присутствует в добрых делах. Я считаю, что у нас мир настолько в тяжелом состоянии, что всякий, совершающий добро, так или иначе напоминает всем о существовании Бога. О том, что Он все-таки есть в этом мире.

Самое важное – понять, что если человек пришел в храм, это Господь его привел, не иначе. Может быть, у него не совсем честные мотивации, но мы не знаем, через что, какими путями Бог ведёт его ко спасению. Помните историю про мытаря Петра, который кусок хлеба кинул в нищего и благодаря этому избежал адских мучений? А ведь, по большому счету, он просто швырнул хлебом. Но Господь принял это как жертву.

Всегда видно, когда кто-то идет к нам за деньгами на «опохмел». Идешь, покупаешь бутылку минералки, молока, тогда это вызывает агрессию: нет, нужны деньги. Если нет возможности помочь, надо поговорить с человеком, потому что ситуации бывают очень сложные.

В жизни есть золотое правило: если пытаешься помочь, Господь не даст золотых гор, но даст возможность не сдаться. Слава Богу, мои дети не голодают, хотя иногда кажется, что вроде бы отдаешь последнее и уже ни на что не хватит. Но важно не сомневаться в Боге, доверять Ему. Для христианина это совершенно нормальная ситуация: отдавать и знать, что Господь не оставит.

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