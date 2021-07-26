Эволюция флага США

Для многих американцев звездно-полосатый флаг - символ чуть ли не религиозного порядка. Когда в ноябре 2016 года в ходе протеста против результатов президентских выборов в студенческом городке одного из колледжей штата Массачусетс сожгли национальный флаг, только что избранный Дональд Трамп с гневом написал в "Твиттере": "Никому не должно быть позволено сжигать американский флаг, и если кто-то сделает это, должны быть последствия - возможно, потеря гражданства или год тюремного заключения!"

В 2005 году сенатор Хиллари Клинтон призывала поддержать "Акт по защите флага", предусматривающий штрафы вплоть до 250 тыс. долларов за надругательство над святыней.Судя по всему, Клинтон и Трамп были не в курсе, что ранее Верховный суд США уже дважды выносил решения по подобным случаям, распространяя на них действие знаменитой Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу выражения и позволяет - как одну из форм протеста - сжигание знамени, усеянного звездами, каким бы непатриотичным или преступным это ни казалось кому-то из соотечественников.

На ранних этапах революционной войны против британского владычества полки Континентальной армии Джорджа Вашингтона поднимали самые разные знамена - включая и британский "Юнион Джек". Звездно-полосатый флаг в итоге вышел триумфатором из исторически сложной - в том числе и с точки зрения государственной символики - ситуации.

Но какие были альтернативы? Флаг Бетси Росс? Гадсденовский флаг? Давайте разберемся.

1. Флаг "Дерево свободы", 1775 г.

Белая американская сосна, растущая в Новой Англии, очень ценилась британским Королевским флотом, из нее строились самые крупные корабли. Деревья помечались как собственность британской короны, и колонисты не имели права рубить их на свои нужды.

Это вызвало серьезное недовольство и привело в 1772 году к Сосновому бунту, предшественнику знаменитого Бостонского чаепития (вслед за которым разразилась война с Британией).

Флаг с изображением зеленой сосны развевался на мачтах американских военных кораблей. Одинокая сосна на белом фоне соседствовала с надписью "Обращение к Небесам" (в более редких случаях - "Обращение к Господу"). Эти слова были взяты из работы британского философа XVII века Джона Локка "Второй трактат о гражданском правлении", в которой тот отвергал идею о божественном праве королей.

(Тут невозможно не вспомнить знаменитые слова одного из авторов Декларации независимости Томаса Джефферсона: "Дерево свободы нужно поливать время от времени кровью патриотов и тиранов, это для него естественное удобрение" - Прим. переводчика.)

2. Флаг "Гранд Юнион" (Континентальный флаг), 1775 г.

Первым же флагом США считается Континентальный флаг, поднятый 3 декабря 1775 года лейтенантом Джоном Полом Джонсом на корабле «Альфред» в гавани Филадельфии.Полное отделение от Великобритании вовсе не считалось делом решенным, когда в 1775-м американцы взялись за оружие.

Ополченцы Континентальной армии Вашингтона в 1776 году воевали именно под "Гранд Юнион", имеющим прямую отсылку к британскому Юнион Джеку. Генералу Джорджу Вашингтону нравилось это знамя, в котором врезка британского флага сочеталась с 13-ю красными и белыми полосами, символизирующими первые штаты, объединившиеся в союз.

Джон Пол Джонс, американский адмирал, поднял "Гранд Юнион" над своим кораблем в декабре 1775-го. Как не парадоксально, но впоследствии Джонс служил в императорском российском флоте.

3. "Бетси Росс", 1776 (?) г.

Самый первый из известных образцов этого флага с очень по-современному выглядящим кругом из 13 пятиконечных звезд появляется на рисунках того времени примерно с 1792 года - в частности, на полотне "Джордж Вашингтон перед битвой за Трентон" работы Джона Трамбулла.

Битва произошла в 1776 году, и, таким образом, "Бетси Росс" можно считать первым всеамериканским флагом. Но точно этого никто не знает, и это знамя до сих пор сохраняет свой легендарный статус. Его часто поднимают и поныне в торжественных случаях.

Легенда гласит, что его сшила Бетси Росс, швея из Филадельфии, девушка из строгой квакерской семьи, якобы знакомая с Джорджем Вашингтоном, который и попросил ее сшить знамя, показав ей примерный набросок. Бетси немного усовершенствовала вариант Вашингтона - в частности, она предложила заменить шестиконечные звезды пятиконечными.

Правда это или нет - трудно судить по прошествии времени. Историки США сходятся на том, что Бетси Росс - в любом случае прекрасный символ вклада американских женщин в Революцию.

4. "Не наступи на меня", или Гадсденовский флаг, 1776 г.

Этот необычный желтый флаг с изображением свернувшейся и готовой укусить гремучей змеи и угрожающими словами "Не наступи на меня", скорее всего, впервые был поднят в феврале 1776 года на грот-мачте корабля верховного главнокомандующего ВМФ США коммодора Есека Хопкинса во время так называемой высадки в Нассау - морской операции против британской колонии на Багамах.Этот флаг предложил полковник Кристофер Гадсден и поэтому этот флаг по сей день называют "Гадсденовским".

Считается, что идея отождествить США с гремучей змеей принадлежит Бенджамину Франклину.

В 1754 году (еще до образования США) Франклин опубликовал в американской газете рисунок со змеей.

На картинке она была рассечена на 8 фрагментов, и все это сопровождала подпись: "Объединимся или умрем".

В картинке заключался глубокий смысл. Каждая из частей змеи олицетворяла собой одну из Британских колоний в Северной Америке (будущие США).

Они там даже подписаны латинскими буквами:

Новая Англия (N.E.) Нью-Йорк (N.Y.) Нью-Джерси (N.J.) Пенсильвания (P.) Мэриленд (М.) Виргиния (V.) Северная Каролина (N.C.) Южная Каролина (S.C.)

Именно в таком порядке колонии располагались вдоль побережья Северной Америке и подпись "Объединимся или умрем" была, можно сказать, первой весточкой к будущему объединению штатов в одно государство.

Но почему Франклин выбрал в качестве символа именно гремучую змею?

Во-первых, местность, где располагались колонии, буквально кишела гремучими змеями (Полосатый и Ромбический гремучник).

Франклин даже шутил, что раз британцы отправляют в Северную Америку заключенных для отбывания срока, то Северная Америка может отправлять обратно в Британию корабли с гремучими змеями. Для баланса!

Во-вторых, как уже было сказано, колонии располагались вдоль побережья Атлантики по цепочке, подобно змее.

Ну, а в третьих, гремучая змея казалась Франклину прекрасным символом молодого американского государства. Вот какие аргументы он приводил в своих текстах:

- Змея лишена век, а это значит что она – символ бдительности, осторожности

- Змея никогда не атакует первой, только защищается

- В схватке змея никогда не сдается и бьется до конца

- Змея кажется беззащитной, и даже ее зубы не кажутся способными причинить вред. Но в этих зубах содержится страшная сила (яд), способная поразить любого врага

- Осознавая свою силу и опасность, гремучая змея всегда предупреждает врага (потому она и гремучая) – это образец великодушия

Гадсденовский флаг недавно снова стал набирать популярность как среди консервативно-либертарианских групп (например, у Движения чаепития), так и у футбольных болельщиков.

5. Американский военно-морской флаг, 1777 г.

14 июня 1777 года Второй континентальный конгресс постановил, что на флаге тринадцати Соединенных Штатов будет 13 чередующихся красных и белых полос, и союз будут символизировать 13 белых звезд на синем фоне. Весьма похоже на нынешний государственный флаг США, не правда ли?

Считается, что такой вариант знамени для Соединенных Штатов был предложен Фрэнсисом Хопкинсоном, юристом из Нью-Джерси, одним из подписавших Декларацию независимости. Однако на самом деле оно использовалось прежде всего ВМФ США.

И даже в мае 1779 года члены Военного комитета в письме Джорджу Вашингтону жаловались, что до сих пор нет устоявшегося дизайна символики для Континентальной армии, не говоря уже обо всех Соединенных Штатах.

Как гласит очередной красивый миф, в августе 1777-го, когда осажденному англичанами Форту Шуйлер в Нью-Йорке было послано подкрепление, знамя сшили из белых рубашек, красных нижних юбок жен офицеров и синего мундира капитана Абрахама Свортваута.

6. Флаг "Сераписа", 1779 г.

Красные, белые и синие полосы встречались во многих ранних вариантах американского флага. Наиболее знаменитым из таких знамен стал так называемый флаг "Сераписа", поднятый над захваченным капитаном Джоном Полом Джонсом британским фрегатом с таким названием.

Во время морского боя британский флаг был сорван и унесен ветром. Но когда Джонс привел свой корабль отремонтироваться в порт Тексел, принадлежащий нейтральным голландцам, оказалось, что британские власти объявили захваченный "Серапис" пиратским судном. Он и выглядел как пиратское судно - без флага.

Чтобы голландцы поняли, что корабль принадлежит Соединенным Штатам, Джонс напряг память и смастерил штандарт из 13 полос. Получилось немного непохоже на уже принятый дизайн, но, видимо, голландцев это устроило.

7. "Знамя, усеянное звездами", 1795 г.

Этот громадный флаг (13 x 9 м) развевался над Фортом Макгенри во время битвы за Балтимор в 1812 году.

Американцы тогда одержали победу, и зрелище "звездно-полосатого" над осажденным фортом подвигло Фрэнсиса Скотта Ки, юриста и поэта, написать свою знаменитую "Оборону Форта Макгенри", ставшую с 1931 года национальным гимном США: "О, скажи, видишь ты в первых солнца лучах…".

Интересно, что один из самых знаменитых флагов США, находящийся в экспозиции Музея американской истории в Вашингтоне, имеет 15, а не 13 полос.А сам гимн написан на мелодию популярной английской песенки, сочиненной в 1775 году британским композитором Джоном Стаффордом Смитом, органистом лондонской Королевской капеллы. "Песнь Анакреона" (по имени древнегреческого поэта-лирика), или "Анакреон на Небесах", служила шуточным гимном клуба джентльменов-меломанов в Лондоне.

8. Военно-морской флаг Конфедерации, 1863 г.

К 1861 году флаг США стал практически таким, каким мы его видим сейчас. Однако случилось то, что могло раз и навсегда изменить не только его дизайн, но и саму сущность этой страны. Речь, конечно, о Гражданской войне (1861-65 гг.).

Если на флаге Соединенных Штатов были звезды и полосы, то каждый из штатов Конфедерации южан использовал свой флаг, украшаемый 13-ю звездочками.

Самым известным стал дошедший до наших дней и не потерявший популярности у некоторых слоев общества синий диагональный крест с белыми звездами и на красном фоне - боевое знамя конфедератов "Южный крест" (флот южан также использовал его).

"Южный крест" - это напоминание, что история могла повернуть совсем в другую сторону, победи армия рабовладельческих штатов в Гражданской войне.

Гадсденовский флаг и "Южный крест" до сих пор очень популярны в определенных слоях американского общества

Несмотря на уже упоминавшиеся решения Верховного суда США, в штатах Флорида, Джорджия, Луизиана, Миссисипи и Южная Каролина флаг конфедератов защищен местными законами от любого вида поругания.

Частично использован источник : https://www.bbc.com/russian/vert-cul-40518605

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