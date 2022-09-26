А вы знали об этом?(Статья 61) 

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Традиция «дарить» Господу, Богородице и святым украшения пришла из славянства, когда люди жертвовали ценности языческим божествам. По другой же версии , ее корни следует искать в эпохе раннего христианства. И родоначальником ее стал преподобный Иоанн Дамаскин, живший в VIII веке.В миру святой носил имя Мансур ибн Серджун ат-Таглиби, он служил в Дамаске при дворе халифа Абд ал-Малика ибн Марвана, а впоследствии принял христианство и был рукоположен во священники. Во время разгула иконоборчества Иоанн выступил в защиту почитания икон, чем вызвал недовольство византийского императора Льва Исавра. Тот составил на имя халифа клеветническое послание, в котором говорилось, что Иоанн якобы предложил ему, императору, свою помощь в завоевании столицы Сирии.

Император в гневе не только отстранил Иоанна от должности, но и, как нередко поступали тогда с преступниками, приказал отсечь бывшему министру кисть правой руки. После того как казнь была исполнена, отсеченную кисть повесили на городской площади, а затем вернули Иоанну. Вернувшись домой, тот приложил ее на место и долго молился перед иконой Богоматери.

Потом он лег спать, а наутро обнаружил, что отрубленная кисть чудесным образом приросла!

Тогда, в благодарность за исцеление, святой приделал к иконе изготовленную из серебра руку, в знак того, что его десница принадлежит Богородице. Так появился образ «Троеручицы». Как правило, ювелирные украшения вешают на особо чтимые иконы в благодарность за исцеление или помощь. Когда украшений становится слишком много, их снимают с иконы. Порой их продают и деньги тратят на нужды храма или прихода. Часто их переплавляют, чтобы сделать для иконы дорогой оклад. Именно благодаря этому обычаю для многих чудотворных ликов были изготовлены золотые оклады, украшенные драгоценными камнями.

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Любопытно, что Зинаида Ермольева, лауреат Сталинской премии и создательница отечественных антибиотиков, которую Сталин называл «сестренкой», поскольку у нее было отчество Виссарионовна, смогла спасти от расстрела своего первого мужа , знаменитого вирусолога Льва Зильбера . Однако ,к сожалению, она не смогла спасти своего второго мужа, выдающегося микробиолога Алексея Захарова, которого кровожадный «братик» палач народов Сталин, несмотря на мольбу Ермольевой , все-таки безжалостно расстрелял по подложному донусу!Вообще,когда речь идет о сталинских репрессиях, то трудно даже оценить ущерб, который Сталин нанес советской науке и культуре! Этот безграмотный и недальновидный диктатор практически истребил весь цвет советской академической науки и культуры. И только немногим видным ученым и деятелям культуры удалось избежать репрессий и физического уничтожения!

Многие же, которым удалось покинуть злодейскую сталинскую «тюрьму народов», успешно развивали науку и культуру многих стран мира! Например, разве не чудовищное преступление, когда Сталин пошел на поводу бездарного ученого и к тому же подлого и завистливого доносчика Лысенко, репрессировав и расстреляв по сфабрикованному обвинению выдающегося советского генетика Н . И. Вавилова, вклад которого в мировую науку просто не оценим!В декабре 1934 года, после начала массовых репрессий, в письме к Молотову великий русский физиолог академик Павлов открыто заявил: «Мы жили и живём под неослабевающим режимом террора и насилия».Вместе с тем он однозначно заявил:«Если то, что делают большевики с Россией, – эксперимент, то для такого эксперимента я пожалел бы даже лягушку»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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