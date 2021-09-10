Нравятся ли мужчинам девушки-пацанки?

Привлекают ли мужчин в сексуальном плане женщины с типично «мужскими» интересами? Когда ни каблуков, ни платьев, ни косметики, но глубокие познания о карбюраторах и истории развития футбола. Однозначное нет? Или все-таки да?

Пользователи портала «Яндекс Кью» высказались на тему того, привлекают ли мужчин девушки-пацанки. Своими мыслями поделились как те, кого принято считать «пацанками», так и сами молодые люди. Что они думают об отношениях с «мужественными» женщинами?

«Девушки-пацанки мужчин привлекают, иногда даже слишком»

Мария Еремина, студентка

Сейчас тенденция найти себе «не такую, как эти размалеванные дуры» настолько сильная, что когда я с грязными волосами и в растянутом свитере возвращаюсь с двухчасовой тренировки, со мной знакомятся чаще, чем с моей «платье-версией».

Так что и вокруг любой пацанки будет вертеться достаточное количество мужчин, и главное — понять, какое среди них количество тех, с кем можно встречаться и не разочароваться. К сожалению, девушкам-пацанкам с мужчинами трудно.

Я бы посоветовала бежать без оглядки от тех, кто вам в лицо говорит, что, мол, «все бабы дуры, но ты не такая», потому что вас он не уважает тоже, просто сейчас вы кажетесь ему привлекательной.

А любые ваши разногласия будут списываться на то, что вы «все же баба».

И еще лучше избегать тех, кто будет стараться исподволь вас менять. «Отрасти волосы, ну и что, что неудобно, но ведь так сексуально», «Надень платье для меня хотя бы разочек (снова, ну еще раз)», «Я очень устаю, ты не могла бы научиться готовить и готовить нам всегда».

В большинстве своем никто не стоит вашего перешагивания через себя

Так вот, с мужчинами нам трудно не потому, что краситься мы так и не научились, а платье надеваем раз в сто лет, а потому что, добившись успеха в нестандартных хобби, отстояв свое право увлекаться чем-то несмотря на «это не для девочек, ничего у тебя не выйдет», мы получили самоуважение, знания и способность защищать свою личность.

И уже на этапе свиданий большая часть искателей симпатичной девушки с мужскими хобби с удивлением обнаруживает, что в машинах пацанка научилась разбираться не ради того, чтоб мужиков клеить, а потому что любит машины, что она не будет очарованно смотреть в рот, а перебьет и поправит, если услышит откровенный бред, а еще она не будет смеяться над шуточками про женщин за рулем и прыгать вокруг как маленькая собачка, встречая дома.

И у нее есть хобби, которое забирает кучу ее времени. Вот тут и начинается суровый отбор, и приходит страх одинокой старости. Но на самом деле есть — и довольно много — мужчин, которые не сбегут, узнав, что их не собираются боготворить. Вот с ними и можно будет построить гармоничные и уважительные отношения. Так что сначала вы привлечете много мужчин, потом мало мужчин, зато каких.

«Все зависит от мужчины и его интересов»

Илья Харланчук, учащийся

Здесь все слишком субъективно и зависит от каждого мужчины и его интересов. Лично мне не то чтобы не будет нравиться, мне просто на это будет наплевать. Вообще эта тема для меня никакой роли не играет — не разбираюсь ни в футболе, ни в машинах.

А вот что касается отсутствия каблуков, платьев и косметики — то, конечно, такие девушки привлекают. Мне кажется, что естественность — лучшее украшение.

«Они точно обращают на себя внимание»

Дмитрий Ефремов, финансист

Меня не то что обязательно привлекают, но точно — обращают мое внимание на себя. В одной переводной книжке про то, как получить своего мужчину, был дельный совет — стать специалистом или хотя бы продвинутым любителем в какой-либо чисто мужской теме, да и вообще — стать похожей на мужчин.

Если на выставке, посвященной системам топливного питания двигателей, будет единственная специалистка, надо ли говорить, что все мужское внимание будет обращено на нее?

«Если же она не лишена женских желаний — все прекрасно»

Дмитрий Донской, спортивный комментатор

Все карбюраторы по барабану: с возрастом этот интерес проходит и у мужчин. А вот футбол и другой спорт пообсуждать — это да, нравится многим. Если же такая девушка еще и не лишена чисто женских желаний — это и вовсе прекрасно.

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