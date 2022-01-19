Слабое место: какие точки на теле человека самые болезненные

Знание того, где находятся самые болевые точки на человеческом теле, могут в определенной ситуации спасти вам жизнь и здоровье, ведь вы будете знать, какие зоны своего тела следует защищать в первую очередь.

Темя

Является самым незащищенным участком в верхней части головы. Если нанести по этой зоне сильный и резкий удар, то человек может умереть.

Висок

В детективах часто показывают, как человека толкнули, он ударился обо что-то виском и умер. Это правда, под виском проходит артерия мозговой мембраны. Удар в эту область может привести к сотрясению мозга, а это чревато как обмороком, так и летальным исходом.

Нос

Удар в нос – это не только сильная боль. Это может дезориентировать человека, вызвать кровотечение. Носовую кость очень легко сломать. А переносица связана со зрительным нервом. Удар в эту точку может обернуться летальным исходом.

Глаза

Если ударить человека в область глаз, это не просто острая боль, жертва может совсем потерять зрение. А если ткнуть в глаз большим пальцем, то можно достать до самого мозга и нанести ему необратимые повреждения.

Нижняя челюсть

Точку, расположенную чуть ниже места сочленения челюсти с ухом, еще называют «областью нокаута». Направленный туда боковой удар приводит к поражению шейного отдела позвоночника, и противник падает.

Кадык

Именно поэтому во время боя участники нередко опускают подбородок, стремясь прикрыть уязвимое место.

Даже легкий удар в эту область способен привести к удушью или рвоте. Если ударить сильно, это может привести к потере сознания или смерти.

Локтевой сустав

Когда мы сами случайно ушибаем себе локоть, это очень больно — появляется ощущение сильной судороги. Сильный удар в эту область может привести к онемению руки.

Солнечное сплетение

Все знают, что удар туда, особенно направленный вверх, является очень болезненным, так как он «поступает» на внутренние органы – сердце, печень, легкие. Последствия могут быть весьма серьезными.

Область сердца

Сильный удар сюда может просто убить, так как сердце у человека остановится. Весьма болезненны тычки пальцами между ребер, хотя особой опасности они не несут.

Живот

Именно в области живота расположена большая часть наших внутренних органов. Недаром «живот» в русском языке — от слова «жизнь». Также в старину было распространено выражение «не щадя живота своего». Особенно опасен глубокий проникающий удар в верхнюю часть живота. Удар в нижнюю часть вводит в шоковое состояние, а если он достаточно силен, то это может привести к серьезным внутренним повреждениям.

Почки

Недаром столь распространено выражение «отбить почки». Удар по ним не только вызывает сильную боль, он может привести орган в негодность и превратить человека в инвалида.

Пах

Для мужчин удары в область паха и промежности особенно болезненны. А если ударить сильно, это может оказаться смертельным.

Коленная чашечка

Удар в коленную чашечку – это не только очень больно, это чревато травмой, а то и инвалидностью. В результате удара можно сломать чашечку или нарушить подвижность коленного сустава, что будет приводить к постоянным вывихам.

Мифы о болевых точках

Одно из самых распространенных заблуждений: если знать, куда бить, то противника надолго можно вывести из строя. На самом деле важно знать не только куда, но и как и под каким углом наносить удар.

Довольно часто приходится слышать, что на шее есть какая-то загадочная точка, нажав на которую, можно заставить человека если не умереть, то хотя бы потерять сознание. Ну, может, мастера восточных единоборств и способны на такое. Но обычному человеку сложно отыскать эту точку и правильно воздействовать на нее. Точно так же мифом является и то, что человека можно убить одним легким тычком, если использовать особую технику «смертельного касания». Такое можно наблюдать только в боевиках.

Существует еще страшилка о том, что если сломать человеку нос, то сломанные хрящи могут повредить головной мозг. Но с точки зрения анатомии такое просто невозможно.

Также есть теория о том, что болевые точки на теле человека обладают разной степенью уязвимости в зависимости от «приливов» и «отливов» энергии. Те, кто якобы владеет так называемым «искусством ядовитой руки», могут вычислять такие периоды и пользоваться этим для обезвреживания противников. Но это пока не подтвержденная ничем легенда.

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