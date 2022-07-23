Учимся избегать: 10 классических тем для раздора в паре

В здоровых отношениях разногласия, споры и даже ссоры неизбежны. Они являются неотъемлемой частью притирания характеров, привыкания друг к другу и прихода к какому-то консенсусу.

Но каждый из любящих людей должен ставить себе цель пощадить чувства другого, обойти по возможности острые углы, решить конфликт мирным путем.

1. Деньги

Редкая семья обеспечена ими настолько, чтобы вообще не касаться темы бюджета и не переживать на этот счет. Ведение домашнего хозяйства неизбежно будет поднимать вопросы, кто и как тратит деньги, насколько рационально и есть ли шанс сэкономить. Все финансовые вопросы лучше решать еще на берегу, чтобы вы понимали, как ваш супруг относится к деньгам и как он или она привыкли организовывать свой бюджет.

2. Выражение чувств

Это особенно актуально для семейных пар, у которых уже не так играют гормоны влюбленности. Но и для встречающихся молодых людей важно определить, как каждый из них видит проявление любви, чтобы потом не жаловаться на ее недостаток. Например, кому-то важно, чтобы перед ним сели вечером и выслушали весь накопившийся за день поток новостей и мыслей. Кому-то важно периодически устраивать романтические уик-энды, а кто-то чаще просит обнимашек.

3. Личное время и пространство

Замечено, что мы сами склонны проявлять любовь так, как хотим ее принимать.

Даже самый любящий человек иногда нуждается во времени на собственные хобби и интересы, на то, чтобы побыть одному. Личное пространство – святое право другого человека, и это надо учитывать. Если ваш муж — охотник и рыбак, то не надо лишать его этой радости и запрещать видеться с друзьями. Не надо цепляться за рукав любимого и требовать, чтобы всё свободное время он проводил с вами. Это признак нездоровых отношений.

4. Нехватка общения

Не только интимного. А самого обычного человеческого. Плохо, когда в паре не хватает и того, и другого. Но еще хуже, когда секс есть, а дружбы нет. Подлинная любовь рождается из дружбы, которая не мыслима без общения. Находите время для разговоров: о пустяках и важном, по душам, о планах, о мыслях, делитесь знаниями и новостями. Только это способно связать души. И тогда места для ссор будет гораздо меньше. Ваша вторая половинка будет чувствовать, что рядом с ней находится живая, родная и интересная личность.

5. Эмоции

Некоторые люди с трудом обнажают свои эмоции, предпочитая их прятать и консервировать. В итоге затаенная обида, злость, недовольство или даже банальная усталость могут прорваться страшным вулканом в самый неожиданный момент. Говорите о своих эмоциях близкому и дорогому человеку, не бойтесь оказаться непонятыми. Перед кем же еще открывать душу, если не перед ним?

6. Деление обязанностей

Обычно их принято разделять на мужские и женские. Но в современном мире, где женщине приходится работать, а не посвящать себя всецело семье, такое разделение некорректно. Мне больше нравится другой подход: хорошо в той семье, где увидят грязную посуду и вымоют, а не будут ходить и пенять другому. Делать это надо из любви. А все перемены начинаются с себя.

7. Семья и друзья

Молодым парам еще на этапе создания семьи нужно четко определить границы для родни и друзей: как часто вы планируете с ними видеться, как вам вообще представляется взаимодействие с этими людьми. Звучит грубовато, но такие вещи надо проговаривать. Может быть, он или она так близко общаются с родителями, что у вас дома будет как в “Ворониных”. А может, ей или ему не нравится принимать гостей?

8. Биоритмы

Двум совам вместе понятно и хорошо, а вот сова и жаворонок часто смотрят друг на друга с недоумением. Как можно вставать в такую рань и хорошо себя чувствовать? А если муж-жаворонок начнёт будить жену-сову, то рискует наткнуться на воинственный отпор. Скажите об этом другому человеку, объясните, что, в общем-то, вы адекватны, но в определенные часы не способны ничего воспринимать. Возможно, со временем ваши биоритмы отчасти уподобятся друг другу и какие-то углы сгладятся.

9. Прошлые боли

Раны могут саднить долго, иногда очень долго. И если вам изменили или разбили сердце, то некая настороженность или враждебность может неосознанно перенестись на новые отношения. Не бойтесь говорить об этом. Ваш любимый должен понимать, что происходит у вас внутри.

10. Интимные проблемы

Как правило, о них молчат, считая страшным сказать, что что-то не понравилось, не подходит или вызывает обратную реакцию. Но только вы понимаете, как это должно быть для вас, и другой человек — не волшебник и мысли не читает. Даже в постели нужен диалог.

Помните, что слово, сказанное в пылу эмоций, способно сильно и надолго ранить другого человека. Относитесь бережно к тому, кого любите, и никогда не забывайте о своей любви. Ведь, если однажды ваше сердце выбрало этого человека из тысяч других, значит, оно почувствовало в нем что-то такое, чего нигде больше найти не могло.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2528408709308352556/

А вы знали об этом?

Так называемое фатимское пророчество это всемирно известный случай, когда Богоматерь в образе Девы Марии послала предсказания десятилетней девочке Люсии. В последующем девочка стала монахиней и хранительницей трех тайн. В первом предсказании Богоматери говорилось о Второй Мировой Войне, во втором предсказании говорилось о России. В нем говорилось: «Я пришла просить о посвящении России моему Пренепорочному Сердцу и о причащении ради возвращения к Первым Субботам. Если мои просьбы будут услышаны, Россия обратится и настанет мирное время. Если нет, то она распространит свои ошибки по всему миру, вызывая войны и гонения на Церковь. Добрые будут мучимы, Святейший Отец будет много страдать, некоторые народы будут уничтожены. В конце мое Пренепорочное Сердце восторжествует. Святейший Отец посвятит Россию мне, и она обратится и некоторое мирное время будет даровано миру».

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