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Учимся избегать: 10 классических тем для раздора в паре

В здоровых отношениях разногласия, споры и даже ссоры неизбежны. Они являются неотъемлемой частью притирания характеров, привыкания друг к другу и прихода к какому-то консенсусу. 

Но каждый из любящих людей должен ставить себе цель пощадить чувства другого, обойти по возможности острые углы, решить конфликт мирным путем.

Учимся избегать: 10 классических тем для раздора в паре

1. Деньги

Редкая семья обеспечена ими настолько, чтобы вообще не касаться темы бюджета и не переживать на этот счет. Ведение домашнего хозяйства неизбежно будет поднимать вопросы, кто и как тратит деньги, насколько рационально и есть ли шанс сэкономить. Все финансовые вопросы лучше решать еще на берегу, чтобы вы понимали, как ваш супруг относится к деньгам и как он или она привыкли организовывать свой бюджет.

2. Выражение чувств

Это особенно актуально для семейных пар, у которых уже не так играют гормоны влюбленности. Но и для встречающихся молодых людей важно определить, как каждый из них видит проявление любви, чтобы потом не жаловаться на ее недостаток. Например, кому-то важно, чтобы перед ним сели вечером и выслушали весь накопившийся за день поток новостей и мыслей. Кому-то важно периодически устраивать романтические уик-энды, а кто-то чаще просит обнимашек.

Замечено, что мы сами склонны проявлять любовь так, как хотим ее принимать.

3. Личное время и пространство

Даже самый любящий человек иногда нуждается во времени на собственные хобби и интересы, на то, чтобы побыть одному. Личное пространство – святое право другого человека, и это надо учитывать. Если ваш муж — охотник и рыбак, то не надо лишать его этой радости и запрещать видеться с друзьями. Не надо цепляться за рукав любимого и требовать, чтобы всё свободное время он проводил с вами. Это признак нездоровых отношений.

Учимся избегать: 10 классических тем для раздора в паре

4. Нехватка общения

Не только интимного. А самого обычного человеческого. Плохо, когда в паре не хватает и того, и другого. Но еще хуже, когда секс есть, а дружбы нет. Подлинная любовь рождается из дружбы, которая не мыслима без общения. Находите время для разговоров: о пустяках и важном, по душам, о планах, о мыслях, делитесь знаниями и новостями. Только это способно связать души. И тогда места для ссор будет гораздо меньше. Ваша вторая половинка будет чувствовать, что рядом с ней находится живая, родная и интересная личность.

5. Эмоции

Некоторые люди с трудом обнажают свои эмоции, предпочитая их прятать и консервировать. В итоге затаенная обида, злость, недовольство или даже банальная усталость могут прорваться страшным вулканом в самый неожиданный момент. Говорите о своих эмоциях близкому и дорогому человеку, не бойтесь оказаться непонятыми. Перед кем же еще открывать душу, если не перед ним?

6. Деление обязанностей

Обычно их принято разделять на мужские и женские. Но в современном мире, где женщине приходится работать, а не посвящать себя всецело семье, такое разделение некорректно. Мне больше нравится другой подход: хорошо в той семье, где увидят грязную посуду и вымоют, а не будут ходить и пенять другому. Делать это надо из любви. А все перемены начинаются с себя.

7. Семья и друзья

Молодым парам еще на этапе создания семьи нужно четко определить границы для родни и друзей: как часто вы планируете с ними видеться, как вам вообще представляется взаимодействие с этими людьми. Звучит грубовато, но такие вещи надо проговаривать. Может быть, он или она так близко общаются с родителями, что у вас дома будет как в “Ворониных”. А может, ей или ему не нравится принимать гостей?

8. Биоритмы

Двум совам вместе понятно и хорошо, а вот сова и жаворонок часто смотрят друг на друга с недоумением. Как можно вставать в такую рань и хорошо себя чувствовать? А если муж-жаворонок начнёт будить жену-сову, то рискует наткнуться на воинственный отпор. Скажите об этом другому человеку, объясните, что, в общем-то, вы адекватны, но в определенные часы не способны ничего воспринимать. Возможно, со временем ваши биоритмы отчасти уподобятся друг другу и какие-то углы сгладятся.

Учимся избегать: 10 классических тем для раздора в паре

9. Прошлые боли

Раны могут саднить долго, иногда очень долго. И если вам изменили или разбили сердце, то некая настороженность или враждебность может неосознанно перенестись на новые отношения. Не бойтесь говорить об этом. Ваш любимый должен понимать, что происходит у вас внутри.

10. Интимные проблемы

Как правило, о них молчат, считая страшным сказать, что что-то не понравилось, не подходит или вызывает обратную реакцию. Но только вы понимаете, как это должно быть для вас, и другой человек — не волшебник и мысли не читает. Даже в постели нужен диалог.

Помните, что слово, сказанное в пылу эмоций, способно сильно и надолго ранить другого человека. Относитесь бережно к тому, кого любите, и никогда не забывайте о своей любви. Ведь, если однажды ваше сердце выбрало этого человека из тысяч других, значит, оно почувствовало в нем что-то такое, чего нигде больше найти не могло.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2528408709308352556/

А вы знали об  этом?

Так называемое фатимское пророчество это  всемирно известный случай, когда Богоматерь в образе Девы Марии послала предсказания десятилетней девочке Люсии. В последующем девочка стала монахиней и хранительницей трех тайн. В первом предсказании Богоматери говорилось о Второй Мировой Войне, во втором предсказании говорилось о России. В нем говорилось: «Я пришла просить о посвящении России моему Пренепорочному Сердцу и о причащении ради возвращения к Первым Субботам. Если мои просьбы будут услышаны, Россия обратится и настанет мирное время. Если нет, то она распространит свои ошибки по всему миру, вызывая войны и гонения на Церковь. Добрые будут мучимы, Святейший Отец будет много страдать, некоторые народы будут уничтожены. В конце мое Пренепорочное Сердце восторжествует. Святейший Отец посвятит Россию мне, и она обратится и некоторое мирное время будет даровано миру».

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