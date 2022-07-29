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Загадка с подвохом: а вы сможете найти отличие на этой картинке

Многие из нас привыкли, что загадки — для детей. Однако различные головоломки и ребусы помогают развить латеральное мышление и повысить уровень концентрации не только ребёнку, но и взрослому. 

Даже на собеседовании работодатель может попросить вас решить загадки и ответить на каверзные вопросы, чтобы проверить ваше умение мыслить логично и искать нестандартные пути выхода из ситуации.

Загадка с подвохом: а вы сможете найти отличие на этой картинке?Загадка с подвохом: а вы сможете найти отличие на этой картинке?

Многие из таких головоломок далеко не так просты, как могут показаться на первый взгляд. Без творческого подхода у вас вряд ли получится найти ответ на подобные задачки, хотя зачастую он может лежать буквально на поверхности.

Загадка с подвохом: а вы сможете найти отличие на этой картинке?Загадка с подвохом: а вы сможете найти отличие на этой картинке?

Сегодня мы предлагаем вам решить ещё одну занимательную загадку.

Итак, перед вами изображения двух фигур. Сможете ли вы найти на картинке ниже отличие?

Загадка с подвохом: а вы сможете найти отличие на этой картинке?Загадка с подвохом: а вы сможете найти отличие на этой картинке?

Как уже писалось выше, чтобы справиться с этой задачей, необходимо подключить нестандартное мышление! А вы уже нашли правильный ответ? Подумайте хорошенько.

Если у вас возникли трудности с решением загадки, смотрите подсказку ниже!

Загадка с подвохом: а вы сможете найти отличие на этой картинке?Загадка с подвохом: а вы сможете найти отличие на этой картинке?

Ответ: само слово ОТЛИЧИЕ.

Шаблонность и предсказуемость умозаключений — одна из главных проблем современных людей. Наше общество обрастает стереотипами и готовыми схемами выходов из различных ситуаций.

А ведь нестандартный подход мог бы подсказать наилучшее решение проблемы!

Загадка с подвохом: а вы сможете найти отличие на этой картинке?

Различные головоломки, логические задачи и ребусы — самый простой и эффективный способ развить в себе латеральное мышление. Они не займут у вас много времени, но станут хорошей зарядкой для мозга!

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2530717305717918225/

А вы знали об  этом?

В Турции вас резко осудят, если увидят жующим жвачку вечером, после ужина к примеру. Турки верят, что, если вы жуете жвачку с приходом темноты, это означает, что вы на самом деле пережевываете плоть мертвецов. Пожалуй, после такого жвачку не захочется жевать и днем.

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