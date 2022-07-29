Загадка с подвохом: а вы сможете найти отличие на этой картинке?

Многие из нас привыкли, что загадки — для детей. Однако различные головоломки и ребусы помогают развить латеральное мышление и повысить уровень концентрации не только ребёнку, но и взрослому.

Даже на собеседовании работодатель может попросить вас решить загадки и ответить на каверзные вопросы, чтобы проверить ваше умение мыслить логично и искать нестандартные пути выхода из ситуации.

Многие из таких головоломок далеко не так просты, как могут показаться на первый взгляд. Без творческого подхода у вас вряд ли получится найти ответ на подобные задачки, хотя зачастую он может лежать буквально на поверхности.

Сегодня мы предлагаем вам решить ещё одну занимательную загадку.

Итак, перед вами изображения двух фигур. Сможете ли вы найти на картинке ниже отличие?

Как уже писалось выше, чтобы справиться с этой задачей, необходимо подключить нестандартное мышление! А вы уже нашли правильный ответ? Подумайте хорошенько.

Если у вас возникли трудности с решением загадки, смотрите подсказку ниже!

Ответ: само слово ОТЛИЧИЕ.

Шаблонность и предсказуемость умозаключений — одна из главных проблем современных людей. Наше общество обрастает стереотипами и готовыми схемами выходов из различных ситуаций.

А ведь нестандартный подход мог бы подсказать наилучшее решение проблемы!

Различные головоломки, логические задачи и ребусы — самый простой и эффективный способ развить в себе латеральное мышление. Они не займут у вас много времени, но станут хорошей зарядкой для мозга!

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2530717305717918225/

А вы знали об этом?

В Турции вас резко осудят, если увидят жующим жвачку вечером, после ужина к примеру. Турки верят, что, если вы жуете жвачку с приходом темноты, это означает, что вы на самом деле пережевываете плоть мертвецов. Пожалуй, после такого жвачку не захочется жевать и днем.

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