Почему люди в Средние века перестали мыться и ходить в бани

В 1546 г. английский король Генрих VIII специальным указом закрыл последние общественные бани.

Генрих VIII

Было объявлено, что отныне они под запретом, а помещения, ранее использовавшиеся для нужд желающих принять там ванну, помыться и развлечься, переданы в наем «людям достойных и честных профессий».

Как же произошло, что люди перестали посещать бани и вообще стали бояться воды?

Чешская и французская средневековые миниатюры

Средние века вовсе не были временем, когда люди пренебрегали гигиеной. В крупных и не очень городах имелись публичные бани, а во дворцах и частных домах имелись купальные комнаты. Каждый, кто мог себе это позволить имел собственную ванную, пусть и не такую, как мы привыкли, а больше похожую на деревянную бочку или большое корыто.

Для большей безопасности и уюта их застилали льняными простынями, а в Хемптон-Корте даже было подобие водопровода и ванну для короля наполняли теплой водой из крана.

Но и те, кто не имел купальни мылись в реке или набирали воду в тазы и емкости, омывая по очереди части тела.

кто-то купался в реке, кто-то в тазу

Средневековые миниатюры наглядно демонстрирую нам, что горожане, рыцари и даже монахи с удовольствием проводили время в купальнях, а бани были чем-то вроде увеселительного заведения, где можно было не только помыться, но и провести время за приятным общением с друзьями.

вот некий мужчина из XIII века отлично проводит время в общественной бане. Приятная компания и вкусная еда, да еще и помыться... что еще нужно :)

Однако, к концу XV столетия общественные бани практически вышли из употребления. А факт посещения бани одним из супругов даже мог служить доказательством измены на бракоразводном процессе.

Более того, купания в ванной стали считать вредным и опасным. В то время медицина придерживалась теории, что тело человека поддерживается балансом четырех жидкостей (гуморов) в организме человека и стало считаться, что купание нарушает этот баланс.

средневековая ванна. Сверху натягивали балдахин из простыней, создавая таким образом что-то вроде парилки

Способствовало закрытию бань и распространение новых болезней, привезенных из далеких стран. Люди стали бояться, что в грязной воде через поры в организм проникают болезни. Теории микробов и вирусов еще не было, так что их называли миазмами.

Но, даже среди врачей не было единого мнения на этот счет. Закрывшему последнюю общественную баню в Лондоне Генриху VIII его врачи рекомендовали принимать травяные ванны для лечения язвы на ноге.

Франсуа Буше "Девушка за туалетом"

Врачи врачами, а люди все равно продолжали мыться. Но для возвращения этой полезной привычки в массы потребовалось почти два столетия. В XVII веке медицина сделала большой рывок вперед, отвергнув теорию четырех гуморов. Более того, люди сообразили, что ежедневно человеческое тело выделяет пот и с его запахом можно бороться регулярно очищая тело. Ванны снова вошли в моду, хотя и не сразу.

Мария-Антуанетта, кадр из фильма 2005г.

Например, французскую королеву Марию-Антуанетту осуждали за то, что она принимает ванну ежедневно. Впрочем, эту невезучую королеву осуждали за все, чтобы она ни делала.

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А вы знали об этом?

В Китае с давних времен мужское семя олицетворяло жизненную силу — цзин. Поэтому расточительность по отношению к этой биологической субстанции не допускалась. Мужчина должен был изо всех сил постараться, чтобы его цзин оставалась внутри и питала его тело энергией, распределяясь по органам и тканям. Считалось, что от сохранения энергии цзин зависит здоровье и долголетие Женщины также выделяли цзин, но в меньшем количестве, в виде смазки. Куннилингус, как и женский оргазм, всячески поощрялся, так как он позволял мужчине пополнить свою энергетику за счет партнерши. Представительницам прекрасного пола не возбранялось разбазаривать свою жизненную энергию, так как даосизм учит тому, что женский источник цзин неисчерпаем.

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