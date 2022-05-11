Варахиил — посланник благословения Божьего, кому помогает

Архангел Варахиил (в переводе с древнего иврита «благословение Божье») — является высшим ангелом передачи благословений Всевышнего.

Известен в католицизме и православии.

Из данной статьи вы узнаете, что сказано о Варахииле в Священных Писаниях, в чём он помогает людям, как изображается на образах.

ВАРАХИИЛ – КТО ОН ТАКОВ?

Об этом божественном помощнике сохранилась информация в работе «Откровения», принадлежащей Амадею Португальскому – монаху-католику. Написана она была в 15 столетии. В самой Библии (в частности, в Евангелиях) упоминаний о Варахииле нет.

Ещё о нём находим немногочисленные сведения в апокрифе «книга Еноха». Известно, что в католическом христианстве с 15 столетия существовал культ рассматриваемого ангела. А оттуда уже он дошёл до православия в конце 17 столетия стараниями Димитрия Ростовского. Фигурирует ангельский персонаж в «Житии святых».

Главная задача архангела Варахиила состоит в том, чтобы нести людям благословления Бога, затрагивающие различные сферы жизни. Наверное, нет нужды объяснять, что речь идёт исключительно о благих делах, не несущих никакого вреда другим людям. Ещё одна функция ангела – радовать заслуженными наградами праведников.

Варахиил вместе с двумя другими ангельскими вестниками посещал Авраама под дубом Мамре.

Именно от них старик узнал, что вскоре станет отцом мальчика Исаака. Также архангел рассказывает о том, что верующие люди, живущие в соответствии с законами Бога, спасутся, получив жизнь вечную.

Посланник оказывает своё покровительство всем порядочным и хорошим людям. Особенно ему нравятся те, кого сильнее тревожат чужие заботы, кто не преследует собственной выгоды, не стремится к корысти, наживе.

Полезным будет обращение к Варахиилу всем запутавшимся на жизненной дороге, кто не знает, куда свернуть, как правильно поступить. Ангел надоумит к принятию правильного решения, устранив мучительные сомнения и тревоги.

Интересно! Именем ангельского вестника были названы четыре корабля Балтийского флота России в 18 и 19 столетиях (в периоде с 1715 по 1800 годы).

Популярен образ данного ангела не только в религии, но и в эзотерике. Мистики ассоциируют его с планетой Юпитер и с синим, фиолетовым, пурпурным и лиловым оттенками. Считается, что действие молитвы будет усилено, если запастись аметистом, кварцем и аквамарином.

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ИКОНАХ

До нас дошло небольшое количество изображений Варахиила. На них он предстаёт в облике молодого мужчины привлекательной наружности. В руках держит обязательный атрибут – цветы. Их ангел даёт в награду хорошим людям, радующим Господа регулярными молитвами и добрыми делами.

Интересно! Ангел является одним из персонажей образа Девы Марии «Неопалимая купина». И здесь в отличие от многих других икон, он держит не цветы, а гроздь винограда.

Ещё цветы символично ассоциируются с радостью, гармонией в душе. Как правило, речь идёт о розах. Последние означают блаженство достойных душ в Раю, заслуженную награду от Всевышнего, полученную при условии отказа от греховной жизни.

Вы можете увидать скульптуру из бронзы Варахиила в храме Христа Спасителя (Москва). Её же обнаружите и на фото ниже.

ПРАЗДНИК

Когда отмечается день памяти архангела Варахиила? В церковном календаре для него не отведено специальной даты, поэтому о вестнике Божьем вспоминают в праздник Архистратига Михаила и других бесплотных Небесных сил. Он же приходится на 21 ноября (по современному календарю) или на 8 ноября (по старому летоисчислению).

АРХАНГЕЛ ВАРАХИИЛ – В ЧЁМ ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ?

С какими просьбами можно обращаться к Варахиилу?

Он несёт благословение свыше людям. Ему молятся, планируя начать новое дело. Причём речь может идти о чём угодно: частном бизнесе, покупке жилья или сдаче экзамена. С божественным благословением будет проще и решиться на задуманное, и успешно завершить его.

Правда, здесь нужно оговориться об одном условии – прося о материальных благах, не забывать о духовном. К примеру, вы нуждаетесь в каком-то предмете – тогда обязательно совершите благотворительность, поделитесь деньгами, продуктами или вещами с тем, кому приходится ещё хуже, чем вам (а их ведь всегда можно найти).

Иначе не стоит и пытаться просить у Варахиила земных благ – он не услышит ваших молитв. Многие люди здесь совершают огромную ошибку – думают, что если сейчас у них мало денег, значит, они не могут и не должны никому помогать.

Но в действительности речь не идёт о баснословных суммах, ведь помочь можно и отдав немного, но принести этим огромную пользу миру. Да и не всегда подразумеваются финансы – к примеру, вы можете накормить голодное бездомное животное или оказать физическую помощь пожилой бабушке-соседке.

Кроме того, Варахиил раздаёт награду от Господа тем, кто её заслуживает. Именно он ответственен, чтобы каждый верующий, кто выполнял свой христианский долг, жил праведно, приносил пользу миру, не остался без награждения.

Ещё одна функция ангела – он покровительствует благочестивым семьям. И если вдруг в таком семействе случается что-то очень нехорошее – болезнь или другая серьёзная трудность, то можно смело просить помощи у Варахиила для изменения ситуации в лучшую сторону.

Вестник Света помогает решать вопросы, связанные с семейными отношениями: ускоряет долгожданное зачатие малыша в бездетных семьях (если только оба родителя этого достойны), гармонизирует отношения между мужем и женой, родителями и детьми, родными со стороны супруга или супруги. Улучшает финансовую ситуацию в семье.

Важно! Под наградой не стоит понимать только лишь какие-то материальные вещи или блага. Речь может идти о встрече мудрого наставника или открытии своего предназначения – в общем, обо всём том, что обеспечивает духовный рост.

МОЛИТВА АРХАНГЕЛУ ВАРАХИИЛУ, КАК ПРАВИЛЬНО МОЛИТЬСЯ

Хотя о данном ангеле не так много информации в священных текстах, ему часто возносятся молитвы. Самые распространённые просьбы следующие:

помочь в успешной реализации дела;

укрепить веру в Бога;

наладить отношения в семье.

Молитва архангелу Варахиилу очень сильная текст вы найдёте в видео в конце статьи. Только не забудьте, перед тем как молиться, принять в учёт такие важные правила:

Сначала несколько минут побудьте в тишине, собираясь с мыслями, концентрируясь на молитве. Очищайте свой разум от любых посторонних мыслей, ведь они станут сильной помехой. Прежде, чем взывать к Варахиилу, прочтите молитвенное обращение к Богу, вославьте его, попросите прощения за совершённые грехи. Ведь абсолютно всё, что с нами происходит, находится под полным контролем Всевышнего. Ангелы и архангелы могут тоже оказывать свою помощь, но лишь с Божьего позволения. Завершив молитву, выразите благодарность Господу и архангелу за их помощь. Есть мнение, что лучше всего обращаться к Варахиилу в воскресный день недели. Оно не является правильным: вы можете воззвать к ангелу в любое время, когда почувствуете внутреннюю потребность в том. Не обязательным является и посещение храма для молитвы. Вполне можно с таким же успехом помолиться небесному вестнику перед домашним иконостасом утром или вечером. Даже если у вас отсутствует икона Варахиила – это тоже не беда, просто уединитесь в отдельной комнате и помолитесь, визуализируя образ ангела.

Ангел благословения Божьего оказывает помощь людям, направляя их на верный жизненный путь, мотивируя к духовным поступкам, давая заслуженную награду. Если вы – человек верующий, имеете чистое сердце и добре помыслы, никому не желаете зла, то Варахиил обязательно подарит вам свою милость.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2475532719235795626/

А вы знали об этом?

Бориса Годунова перезахоронили в необычной позе – «сидя». Почему было избрано такое положение, источники умалчивают. Можно предположить, что останки деформировались в результате событий 1605 года, когда с телом царя обращались крайне небрежно. Если перезахоронение совершалось в холодное время года, то разогнуть окоченевшие члены, вероятно, было затруднительно. Однако возможно и иное объяснение особенностей захоронения царя-инока. Сидячее положение усопшего вполне допустимо в традиции восточного христианства – так, например, покоятся мощи патриарха Константинопольского Афанасия Цареградского, которые находятся в кафедральном соборе Харькова.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43124170655 ).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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